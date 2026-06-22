El refugio de Dolores Redondo (57 años) es una localidad navarra de 8.000 habitantes rodeada de huertas y viñedos: "Llevo una vida normal, incluso diría que aburrida"

Hay un lugar en la Ribera de Navarra, al sur de la comunidad, que abarca el fértil valle del río Ebro y se caracteriza por sus marcados contrastes paisajísticos y su rica tradición hortofrutícola. Es ahí donde se localiza el bellísimo pueblo de Cintruénigo, una localidad que combina patrimonio artístico, arquitectura señorial, naturaleza y cultura vitivinícola. Tan sorprendente que se ha convertido en el refugio de uno de los nombres más populares del momento.

Cintruénigo, en Navarra, es el pueblo de Dolores Redondo. / Zarateman | Wikicommons

Aunque no se la conoce por ser una villa monumental, mantiene un marcado carácter histórico, con templos barrocos, casas-palacio y entornos naturales ligados al agua y al regadío, a la vez que proyecta una identidad abierta y acogedora para el visitante. Y la escritora Dolores Redondo (57 años), autora de la saga Los Valles Tranquilos y la Trilogía del Baztán, lo ha elegido como su refugio más personal.

Sara Fernández García

Nacida en San Sebastián, vive en el pueblo de Cintruénigo desde el año 2006, donde reside con su familia alejada del bullicio de las grandes ciudades. Un lugar que es fuente de inspiración para sus novelas y que, como ella misma ha declarado en alguna ocasión, es un sitio donde lleva “una vida normal, incluso diría que aburrida”. Es lo que tienen los lugares tranquilos y poco masificados.

Un pueblo normal donde Dolores ha encontrado su inspiración. / Wikimedia Commons

El vínculo que mantiene con el pueblo es tan grande, que el Ayuntamiento la ha nombrado ‘Cirbonera del Año’, gracias a la difusión que la propia Dolores hacía del pueblo durante la presentación de su última novela.

Lo más curioso es que sus textos están más asociadas al Valle de Baztán, en el norte de Navarra, una zona completamente distinta a la Ribera navarra, donde vive Dolores. Se trata de una zona mucho más seca, agrícola y vinícola. Un lugar que ella misma ha definido como su “fortaleza”, el lugar donde mantiene los pies en la tierra, según unas declaraciones al Diario de Navarra.

Qué ver en Cintruénigo

Situado en la Merindad de Tudela, Cintruéñigo se encuentra en el curso bajo del río Alhama y a solo 92 kilómetros de Pamplona, la capital de la comunidad, Pamplona. A diferencia de Tudela, muy monumental, y Olite, espectacular villa medieval, Cintruénigo se presenta como la alternativa más auténtica y menos turística de Navarra.

La basílica de la Purísima, uno de sus edificios más destacados. / Wikimedia Commons

Entre sus lugares más destacados de su casco urbano, hay que fijarse en la iglesia de San Juan Bautista, considerada una de las construcciones religiosas más singulares de la Ribera Navarra por sus dimensiones y arquitectura del siglo XVI. También merece la pena acercarse a la Ermita de la Purísima, que presume de ser uno de los primeros templos dedicados a la Inmaculada en España.

Y después, un paseo por las calles para no perder de vista las antiguas casas nobiliarias, como Casa Ligués, Casa Navascués y Casa Loygorri, que conservan escudos y reflejan la prosperidad agrícola de la zona. Ese es el gran atractivo de esta zona de Navarra, cuya personalidad es muy diferente a la de los pueblos del norte: aquí mandan los viñedos, los olivares y la huerta. Y no darse un paseo por los alrededores para contemplarlo, sería perderse la gran identidad de la Ribera.