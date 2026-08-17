El refugio de David Broncano (41 años) y Silvia Alonso (36 años) es un pueblo de Ávila en la Sierra de Gredos: cuna de Adolfo Suarez, tiene una iglesia medieval y vinos Denominación de Origen

David Broncano encara este año la consolidación definitiva de La Revuelta, el programa que RTVE ha renovado hasta 2028 y que desde junio también llega a Netflix un día después de su emisión en La 1, ampliando todavía más el alcance de un formato que ya es fenómeno de audiencia. Silvia Alonso, por su parte, atraviesa uno de los tramos más prolíficos de su carrera: tras ponerse en la piel de una investigadora en Monteperdido, la actriz salmantina rueda ahora.

Adriana Fernández

A la deriva, la nueva serie de Atresmedia junto a Paula Echevarría, ambientada en la dura vida marinera de la España de los años setenta. Entre rodajes y platós, la pareja ha encontrado en Cebreros, un municipio abulense de apenas 3.000 habitantes asomado al embalse de San Juan, el lugar donde bajar el ritmo lejos de focos y cámaras.

Panorámica de la Sierra de Gredos en verano. / Istock

Historia, vino y raíces prerromanas

Cebreros guarda un peso histórico que trasciende con creces el atractivo veraniego de los pantanos que usualmente se visitan por la zona. Es el pueblo natal de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno de la Transición española, que descansa en el cementerio local. El Museo Adolfo Suárez y la Transición recorre aquellos años decisivos con una mirada que combina lo académico y lo divulgativo, y convive con la reconstruida iglesia de Santiago, de origen medieval, en el centro del pueblo. La tradición vitivinícola de la zona, amparada hoy por la Denominación de Origen Vinos de Madrid en su extensión abulense, se remonta mucho antes de que Suárez pusiera el nombre de Cebreros en los libros de historia contemporánea.

Iglesia del s.XVI en Cebreros, Ávila / Istock

A pocos kilómetros, en el vecino municipio de El Tiemblo, los Toros de Guisando aportan una capa todavía más antigua al paisaje: cuatro esculturas verracas de granito, obra de los vettones entre los siglos II y I antes de Cristo, declaradas Bien de Interés Cultural. Son, junto al embalse y la Sierra de Gredos, el tercer vértice de un territorio que combina agua, historia reciente y pasado prerromano en un radio muy reducido.

Toros Guisando / Istock

Cómo llegar, qué ver y dónde comer

La zona se alcanza por la M-501, la llamada carretera de los Pantanos, a poco más de una hora desde Madrid y a menos desde la propia Ávila.

Campo en Cebreros y Sierra de Gredos, al fondo. Avila. / Istock

Una vez allí, el itinerario natural combina el baño en las playas del embalse —Virgen de la Nueva, con Bandera Azul renovada esta temporada, o El Muro, con su club náutico— con una visita a Cebreros para conocer el Museo Adolfo Suárez y la iglesia de Santiago, y una escapada a El Tiemblo para ver los Toros de Guisando. Quien busque naturaleza sin agua puede completar la jornada con alguna de las rutas de la vertiente norte de Gredos, con Almanzor siempre como referencia visual.

En materia gastronómica, la comarca ofrece cocina tradicional castellana y los caldos de la DO Vinos de Madrid como acompañamiento natural de cualquier comida. El propio Museo Adolfo Suárez cuenta con restaurante propio para quien combine cultura y sobremesa en la misma visita, y en la zona de El Muro, junto al pantano, varios chiringuitos con terraza ofrecen desde arroces hasta cocina de picoteo con vistas al agua.