El refugio de David Broncano en Castilla y León: "Es pequeñito, pero es un lugar privilegiado. Te permite subir a escalar y hacer senderismo. Y se está muy cómodo sin hacer nada"

Para bien o para mal -ya sabemos que para gustos los colores-, desde que se pasó a la televisión pública, David Broncano es uno de los rostros más reconocidos de toda España. Aunque su éxito se debe primero al programa 'La Resistencia' y luego a 'La Revuelta', también es un gran defensor de su tierra, Jaén, famosa por el aceite, las coquetas aldeas y la excelente gastronomía. Sin embargo, aunque nunca lo pierda de vista, tiene un refugio aún mejor.

De Jaén adora la Sierra de Segura y, más concretamente, sus carreteras. "Aquello es gigante y está muy perdido; hay unas carreteras que suben hasta Santiago de la Espada (municipio de Santiago-Pontones), que es un pueblo que está muy escondido y me encanta", declaró en una entrevista para la Guía Repsol hace unos años. Pero para esconderse prefiere el hotel Nabia en Candeleda, Ávila, que se encuentra en el corazón de la Sierra de Gredos.

Adriana Fernández

El refugio de Broncano en plena Sierra de Gredos

"Tiene vistas al valle, es pequeñito, pero es un lugar privilegiado. Te permite subir a escalar, que es uno de mis planes favoritos, y hacer senderismo por la zona. Luego bajas a descansar y se está allí muy cómodo también sin hacer nada", afirmó para la Guía. El hotel está en mitad del campo, completamente rodeado de naturaleza por laderas cubiertas de robles y castaños, extensos valles y profundas gargantas que pueden descubrirse a través de preciosas rutas.

Uno de los trayectos más clásicos es el Circo de Gredos, que va desde la plataforma al final de la pista de Hoyos del Espino hasta el propio circo de Gredos. Atraviesa lugares como Reguero Llano, el puente sobre el río de las Pozas, varias cascadas que caen por un antiguo valle glaciar o el alto de Los Barrerones desde donde se ve la laguna de Gredos. El circo se compone del Risco de la Ventana, Los Tres Hermanitos, Cuchillar de las Navajas y El Sagrao.

Vistas sobre el circo y la laguna de Gredos / Istock / JLGutierrez

El mismo hotel también propone rutas por la montaña en bicicleta y a caballo, así como da acceso al campo de golf de Candeleda y a la práctica de piragüismo en varios formatos, desde un sencillo descenso por el Tiétar hasta barranquismo en el Parque Aventura en árboles de El Risquillo. Aunque si el turismo activo no es lo tuyo, o al menos no al cien por cien, siempre puedes visitar el entorno, comenzando por Candeleda, enclavado en el valle del Tiétar.

Una pequeña ruta por el entorno

Gargantas y arroyos de montaña atraviesan el pueblo que ronda los 5.000 habitantes. Las casas tradicionales de piedra y adobe con balcones de madera ornamentados con flores se suceden por las calles estrechas, formando un conjunto armonioso al que se suman algunos edificios históricos y espacios culturales. Al estar ubicado en el límite entre Castilla y León y Extremadura, es casi más fácil pasar a la otra comunidad para seguir con las visitas.

La plaza principal del precioso pueblo de Candeleda, en Ávila / Istock / Miguel Habano

En Cáceres es posible visitar el Monasterio de Yuste, el lugar que Carlos V escogió como retiro; el Parador de Jarandilla en el Castillo de los Condes de Oropesa; o pueblos como Valverde, Jarandilla de la Vera, Garganta la Hoya... Hacia el otro lado, está el castro de El Raso, un asentamiento vetón de gran importancia arqueológica; así como la población de Arenas de San Pedro, con su castillo, su puente medieval o su Monasterio de San Pedro de Alcántara.