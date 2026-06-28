El refugio de David Bisbal (47 años) es un parque natural de Almería considerado joya natural: "Aquí me siento en casa"

Hay lugares que todos llevamos con nosotros aunque pasemos gran parte del año lejos de ellos. En el caso de David Bisbal, ese lugar es indudablemente Almería. Y dentro de la provincia, pocos paisajes resumen mejor esa sensación de volver a casa que el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, un espacio protegido con algunas de las playas, acantilados y fondos marinos mejor preservados del Mediterráneo.

El Arrecife de las Sirenas en Cabo de Gata es uno de los destinos más mágicos de España / Istock

El cantante ha repetido en numerosas entrevistas que, por muchos viajes que haga, siempre necesita volver a Almería. "Aquí me siento en casa", ha explicado en distintas ocasiones al hablar de la provincia donde nació y comenzó su carrera.

Adriana Fernández

Aunque su carrera le ha llevado por escenarios de todo el mundo, Bisbal ha mantenido siempre una relación muy estrecha con su tierra. Ese sentimiento también se refleja en el entorno de Cabo de Gata, un lugar que el andaluz ha frecuentado desde joven y que continúa formando parte del imaginario de muchos almerienses.

Uno de sus lugares favoritos, que también ha compartido en sus redes sociales, es la playa de Mónsul, una playa virgen del municipio de Níjar. Es más, es tan especial para el artista que la eligió en 2001 nada más salir de Operación Triunfo para grabar el videoclip de su éxito Ave María. No hay mejor manera de demostrar el orgullo que siente por sus raíces.

Un paisaje volcánico único en la Europa continental

El Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ocupa más de 49.000 hectáreas terrestres y cerca de 12.000 marinas, lo que lo convierte en uno de los espacios protegidos más valiosos del sur de España. Su origen volcánico lo diferencia del resto del litoral mediterráneo peninsular y es visible en sus acantilados y coladas de lava fosilizadas.

Este lugar forma parte de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO y está reconocido como Geoparque Mundial de la UNESCO, además de albergar una de las mayores reservas marinas del Mediterráneo español.

Una de las grandes razones por las que el Cabo de Gata se ha convertido en uno de los símbolos de Almería es la enorme variedad de paisajes que concentra en pocos kilómetros. Playas como la de los Genoveses, Playa de Mónsul o Cala de Enmedio aparecen con frecuencia entre las mejores playas de España. A ello se suman pueblos como San José, Las Negras o Agua Amarga, que son un ejemplo perfecto de la arquitectura tradicional mediterránea de casas blancas y calles tranquilas frente al mar.

Pero visitar Cabo de Gata no significa únicamente pasar un día junto al mar. Si visitas el parque, puedes recorrer antiguos caminos mineros, observar flamencos en las Salinas de Cabo de Gata, subir hasta el Faro de Cabo de Gata o contemplar algunos de los mejores atardeceres del Mediterráneo desde el Arrecife de las Sirenas.

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