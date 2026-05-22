El refugio de Dani Carvajal es un pueblo con 30 playas en 56 kilómetros de costa: está en una joya de Asturias de solo 13.000 habitantes

Este sábado, el Santiago Bernabéu vivirá una de esas despedidas que dejan huella. Dani Carvajal, el lateral derecho que durante más de una década ha sido sinónimo de Real Madrid, se despedirá del club que lo vio crecer con un partido ante el Athletic Club que pondrá el punto final a 23 años de vínculo ininterrumpido con la entidad blanca. El Real Madrid anunció oficialmente que Carvajal dejará de ser jugador del club al término de la presente temporada, cerrando así una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club, con 27 títulos oficiales y seis Copas de Europa en su palmarés. El propio Florentino Pérez lo despidió con palabras que resuenan como epitafio de una era: "Es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y de su cantera. Carvajal siempre ha encarnado los valores del Real Madrid. Esta es y siempre será su casa."

Playa de barro en Llanes, Asturias / Istock

Cuando los focos se apaguen y el rugido del Bernabéu quede en el recuerdo, habrá un rincón de España esperando al jugador con los brazos abiertos. Un lugar al que Carvajal lleva acudiendo año tras año para hacer exactamente lo que más le cuesta durante la temporada: no pensar en el fútbol. Llanes se ha convertido en el refugio más especial de Dani Carvajal cuando llega el verano. Allí, en esta villa marinera del oriente de Asturias, el lateral del Real Madrid cambia el ruido del Bernabéu por el murmullo del Cantábrico y las caminatas por la banda por paseos tranquilos junto al mar. Y es que el vínculo con Asturias no es circunstancial: sus padres tienen allí una casa y él mismo se compró otra, junto a la playa de Toró. Llanes no es un capricho de temporada. Es, desde hace años, su segundo hogar.

Adriana Fernández

Un pueblo con un Monumento Nacional desde 1876

Hay pueblos que acumulan historia sin pretenderlo, que guardan en cada piedra un relato que el tiempo no ha conseguido borrar. Llanes es uno de ellos. El Conjunto Histórico de la villa tiene una muralla levantada en el siglo XIII y conserva el Torreón, que tuvo uso defensivo y después llegó a ser cárcel, declarado Monumento Nacional desde 1876. La joya de la corona es su Basílica gótica, cuya construcción comenzó en 1240 y fue inaugurada en 1480. Pero Llanes no es solo pasado. Es también cine. No en vano, la localidad es conocida en toda España como el "Hollywood de Asturias". El imponente Palacio de Partarriu, una arquitectura indiana de finales del siglo XIX, fue el escenario elegido por Juan Antonio Bayona para rodar El Orfanato, película que recaudó casi 80 millones de dólares en todo el mundo y ganó 31 premios internacionales, entre ellos 7 Goyas. Junto a ella, la playa de Torimbia y los acantilados de Puertas sirvieron de escenario para El Abuelo, de José Luis Garci, mientras que otros rodajes como El Portero o El detective y la muerte también eligieron este enclave como plató. En total, más de 40 películas han sido grabadas en 25 localizaciones del municipio, que cuenta incluso con una ruta cinematográfica puesta en marcha por la concejalía de Turismo.

La marina de Llanes, en España / Istock

Para alguien que, como Carvajal, lleva toda su vida adulta bajo el escrutinio público, poder pasear por esas mismas localizaciones sin que nadie espere nada de él tiene un valor incalculable. La gastronomía hace el resto: pescado y marisco frescos, fabadas, cachopos y quesos de la zona convierten cada visita en una experiencia también culinaria, uno de los aspectos que, según la prensa local, más disfruta Carvajal cuando se mezcla con los vecinos y se sienta a la mesa como "uno más". Y la geografía ayuda a ese anonimato tan buscado.

Playa de Gulpiyuri, Asturias. / Istock

El concejo suma hasta 56 kilómetros de costa que destacan por su privacidad y su tranquilidad, con pequeñas playas y calas de difícil acceso que permiten que un futbolista de su estatura pueda disfrutar del mar sin convertirse en espectáculo. Desde la mística Gulpiyuri, una playa de interior sin salida directa al mar, hasta la espectacularidad de Torimbia con su forma de concha perfecta y aguas cristalinas, la oferta de sus 30 playas es, sencillamente, inabarcable. Todo ello en un municipio de apenas 13.000 habitantes que, al mismo tiempo, es una de las villas más reconocidas de toda la costa norte de España.

Pintoresca costa de cabo de mar, entre Llanes y Ribadesella / Istock

Ibiza, Formentera y los otros refugios del capitán blanco

Llanes no es el único lugar donde Carvajal ha aprendido a desconectar. El jugador de Leganés tiene otros rincones en los que la familia y el sol mediterráneo han sido sus mejores aliados para recargar pilas entre temporadas. Ibiza y Formentera son sus otros grandes destinos veraniegos, adonde acude habitualmente junto a su mujer, Daphne Cañizares, y sus dos hijos, Martín y Mauro. Durante sus estancias en las islas, Carvajal se muestra cercano con los bañistas, se hace fotografías con los fans que se lo piden y responde amablemente, lejos de cualquier actitud de estrella. De hecho, como es habitual cada verano, realiza una salida en barco hasta Formentera, donde se le ha visto jugando con sus hijos en el mar, lanzándolos al agua y transmitiendo su entusiasmo y alegría.

Formentera es otro de sus paraísos personales. / Istock

Ahora bien, con la retirada del fútbol profesional en el horizonte inmediato, la pregunta que muchos se hacen es cuál de todos esos refugios se convertirá en su destino principal. El propio Carvajal reconoció públicamente antes del final de su etapa en el Madrid que "ha sido un largo camino" y que su carrera "ya se acerca a su final", añadiendo que tenía que "ser realista". Las Baleares ofrecen sol, fiesta y anonimato a partes iguales, pero Llanes tiene algo que ninguna otra destinación puede ofrecerle: raíces. Sus padres viven allí, él tiene su propia casa frente al mar y el pueblo ya lo trata, según las crónicas locales, como alguien que "ya forma parte de la comunidad", donde se le observa paseando con su familia, disfrutando de la comida asturiana y desplazándose con naturalidad por el casco histórico. Todo apunta a que, cuando el lateral doble la última esquina de su carrera deportiva, el Cantábrico estará esperándole al otro lado.