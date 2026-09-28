El refugio creativo de Federico García Lorca fue un pueblo blanco que describió como “el sitio donde ha nacido Venus”: una joya pesquera y medieval que inspiró la "Oda a Salvador Dalí"

Lorca, que siempre ha estado, vuelve a renacer con el último filme de Los Javis, La bola negra, en una oda a la existencia, el dolor y la herencia emocional en la Guerra Civil española, que bebe de la obra y muerte del poeta granadino.

A lo largo de su corta vida, el poeta, dramaturgo, prosista y director de teatro español se mantendría ligado a los tres hogares de su Granada natal: Fuente Vaqueros, su infancia; la casa de verano Huerta de San Vicente y Valderrubio, hoy museos en su recuerdo. Pero existe un cuarto lugar donde encontraría refugio, llegado en la primavera de 1925 por invitación del artista Salvador Dalí: el pueblo pesquero de Cadaqués, hogar de la Generación del 27.

Adriana Fernández

Donde Lorca encontró “el sitio donde había nacido Venus”

Declarado Conjunto Histórico-Artístico y Bien Cultural de Interés Nacional, esta región de la Costa Brava fue punto de convergencia de genios como Picasso, Miró, Chagall y Marcel Duchamp, un refugio creativo donde las mentes brillantes se reunían atraídas por la belleza del litoral catalán.

Pueblo de Cadaqués por el mar Mediterráneo / Istock

En el caso de Lorca, su primera parada fue Es Llané, donde un joven Salvador Dalí residía junto a su familia. Allí le mostró su belleza: la luz del Alt Empordà, las rocas de Cap de Creus, las calas del Mediterráneo y el encalado brillante de aquel nido de casas blancas, una imagen que el poeta más tarde describiría en una de sus cartas al pintor como “el sitio donde había nacido Venus”, así como en sus poemas: “Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas”.

El paisaje era ahora parte de ambos: en el catalán, una y otra vez como fondo de sus cuadros; en Lorca, en una poesía visual y su Oda a Salvador Dalí (1926), un poema de admiración, pero también de comprensión profunda de lo que el pintor buscaba.

Pueblo blanco de Cadaqués, Costa Brava, España, barcos de pesca y yates en la playa / Istock

Con el tiempo su amistad se enfriaría, parte pictórica hacia el grupo surrealista de París y la musa Gala; y parte dramaturga a América, primero Nueva York y después Cuba, pero el pueblo que unió a los artistas resuena hoy en su memoria, y recuerda su paso en la Casa-Museo de Dalí, la bahía y Portlligat, así como en todas sus cartas.

Origen e historia de Cadaqués: lo que no puedes perderte

El entorno del Cap de Creus, integrado en el Parque Natural homónimo, se mantiene poblado desde la prehistoria. Lo prueban dólmenes y menhires, restos ibéricos y vestigios romanos en distintos puntos de la costa. Aunque su fundación exacta no está clara, el núcleo urbano se fue consolidando a través de la actividad pesquera en torno a la bahía, figurando por primera vez en el cartulario del Monasterio de Sant Pere de Rodes entre los siglos IX y X.

El interior del pueblo de Cadaqués / Istock

Su imagen es inconfundible: tejados de teja árabe, carpinterías de tonos azul y verde, y un entramado urbano de origen medieval salpicado por elegantes pinceladas modernistas. El aislamiento geográfico de la villa preservó intacta su esencia hasta la llegada del turismo intelectual a comienzos del siglo XX, cuando artistas, pintores y escritores cayeron rendidos ante un paraje indómito atrapado entre el mar y la tramontana.

Historia y leyendas Se dice que el pueblo sufrió frecuentes ataques de piratas sarracenos y corsarios turcos, entre los que se incluyó el otomano Barbarroja, quien saqueó el pueblo e incendió la antigua iglesia gótica, lo que obligó a los vecinos a reconstruir la villa como una fortaleza amurallada.

Una guía por Cadaqués, desde el casco antiguo al faro

El casco antiguo conserva las callejuelas empedradas que suben hacia la iglesia, el llamado “suelo de Rastell”, dispuesto de canto para absorber el agua y evitar resbalones. El antiguo bastión defensivo, Es Baluard, alberga hoy la sede del Ayuntamiento. En lo alto, la mejor vista del pueblo, la Iglesia de Santa María de Cadaques, de finales del s. XVI, conserva un gótico tardío con elementos barrocos en el interior, entre los que se cuenta un “retablo milagroso” que sobrevivió al mencionado incendio en uno de sus saqueos históricos.

Casa-Museo de Salvador Dalí / El Ramo Volador

La siguiente parada se marca en Casa Serinyana, en la fachada marítima al llegar al nivel del mar. Modernista catalana de principios del siglo XX, recuerda la prosperidad de los indianos hechos al mar y la prosperidad de su hazaña. Marca además el encuentro del casco medieval con el paseo costero. Bañado por el Mediterráneo, el paso sigue en Riba des Poal, hasta llegar a la Casa-Museo de Salvador Dalí, a unos 15 minutos a pie, en la vecina cala de Portlligat.

Habitada y modificada hasta 1982, su arquitectura vernácula marinera con intervenciones surrealistas recoge el taller y residencia permanente del artista y su mujer, nacida a partir de una barraca de pescadores y, pese a requerir reserva previa y una hora fija de visita, su visita es indispensable.

Impresionantes playas de la Costa Brava / Istock

Y si te queda tiempo no dudes en visitar el Faro de Cap de Creus, a unos 10 minutos en coche, rodeado por el paisaje geológico que inspiró la pintura surrealista de Dalí y que sirvió de escenario para la adaptación cinematográfica de El faro del fin del mundo.