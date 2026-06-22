El refugio de Carlos Sobera (65 años) es un pueblo románico rodeado de un paisaje espectacular que ha sido dibujado por cañones y desfiladeros: "Es mi paraíso particular"

¿Quién no conoce a Carlos Sobera? El conocido presentador, actor y empresario teatral español nació en Barakaldo en 1960 y se hizo especialmente popular a finales de los años 90 como conductor de la versión española de ¿Quién quiere ser millonario? (entonces el programa se llamaba 50x15). También ha presentado programas como Atrapa un millón, Supervivientes y El precio justo. Aunque la mayoría de la gente lo conoce por uno de los programas más exitosos de la televisión española: First Dates, y desde 2016 Sobera es su cara más reconocible.

Iglesia de Valdenoceda / Istock

Si hay un lugar que Carlos Sobera ha señalado repetidamente como un refugio emocional y muy ligado a su identidad, ese es la pequeña aldea burgalesa de Valdenoceda, en la comarca de Las Merindades, donde tiene raíces familiares y donde pasa temporadas alejándose de la televisión. Te decimos dónde está y por qué es tan especial para él.

Sara Fernández García

En varios perfiles y reportajes el popular presentador lo ha descrito como su "paraíso particular", y reconoce que es el lugar al que vuelve para desconectar del ruido mediático siempre que puede, tal y como señaló en su día al diario El Español.

Orbaneja del Castillo es uno de los pueblos más bonitos de Las Merindades, en Burgos. / Istock

El amor de Carlos Sobera por el norte de España

En diversas entrevistas en las que se le ha preguntado sobre viajes y acerca de sus lugares favoritos, Sobera ha mostrado una enorme querencia por el norte de España y por ciudades históricas como Santiago de Compostela, Cáceres, Salamanca o León. Todos ellos son destinos que le fascinan como viajero, pero si tuviera que elegir uno como su "hogar espiritual", ese es Valdenoceda.

Se trata de un pequeño municipio de Burgos que le traslada a su infancia, a su familia y a una vida mucho más tranquila que la que lleva en televisión según sus propias declaraciones. Por eso quizá es el lugar del que habla con más cariño.

Este pequeño municipio es uno de los secretos mejor guardados de Burgos. / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

Un paisaje dibujado por cañones y desfiladeros

Valdenoceda está en la comarca de Las Merindades, al norte de Burgos, dentro del valle de Valdivielso, atravesado por el Ebro y rodeado por montañas y desfiladeros espectaculares. El entorno que lo rodea es de una naturaleza envidiable: muy cerca está el desfiladero de Los Hocinos, uno de los rincones más impresionantes de la comarca.

Es una zona en la que el cauce del río Ebro ha excavado un paisaje de cañones y paredes rocosas que resulta espectacular para senderismo, fotografía y observación de aves. Y uno de los puntos más populares para contemplar el entorno es Puente del Aire, una pasarela-mirador que ofrece vistas magníficas del desfiladero.

Un lugar donde el río Ebro ha dibujado un paisaje de cañones y desfiladeros que merece la pena conocer. / Wikimedia Commons

Un pueblo medieval remoto de Burgos que lo tiene todo

Valdenoceda es un pueblo de origen medieval, un punto a favor para quienes disfrutan descubriendo lugares con encanto. Y este es uno de ellos. Es una de las joyas menos conocidas de Burgos y ha sabido conservar calles irregulares, casonas de piedra y una atmósfera muy tranquila. Su caserío se reparte entre varios barrios históricos y ha sabido mantener el carácter tradicional de Las Merindades.

Uno de sus tesoros secretos es la iglesia de San Miguel, levantada en el siglo XII. Conserva buena parte de su estructura románica original y los expertos en historia y arquitectura han encontrado vínculos que la relacionan con una de las construcciones románicas más destacadas de la zona, como es el cercano monasterio de San Pedro de Tejada.

Sus calles guardan todo el encanto medieval. / Istock / David Sanchez-Paniagua Carvajal

Aunque si hubiera que elegir un edificio que sea símbolo del pueblo, es sin duda la Torre de los Fernández Velasco, una fortificación nobiliaria fechada a finales de la Edad Media con almenas y gruesos muros. Es una de las imágenes más reconocibles de este pueblo que hace años enamoró a Carlos Sobera y que te gustará si te van los pueblos tranquilos, discretos y auténticos.