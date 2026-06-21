El refugio de Carlos Alcaraz (23 años) es el pueblo donde comenzó su historia: "En Murcia me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido"

En el calendario de Carlos Alcaraz aparecen grandes metrópolis del mundo, ya que pasa gran parte del año viajando por los principales torneos del planeta. Pero, cuando termina la competición y llega el momento de desconectar, el destino suele ser mucho más sencillo que todos esos lugares.

Restos del castillo de La Asomada en lo alto del Puerto de la Cadena en el Parque Natural de El Valle y Carrascoy / Istock / t

El tenista murciano mantiene una estrecha relación con El Palmar, la localidad donde nació y creció, situada junto a la Sierra de Carrascoy y muy cerca de algunos de los espacios naturales más conocidos de la Región de Murcia.

Adriana Fernández

A lo largo de los años, el jugador ha insistido en la importancia que tiene para él volver a casa, reencontrarse con su familia y mantener el contacto con el entorno en el que creció. Mucho antes de levantar trofeos en los grandes escenarios del tenis mundial, Alcaraz era un niño que daba sus primeros golpes de raqueta en este rincón al sur de la ciudad de Murcia.

Desde muy pequeño, comenzó a practicar en El Palmar el deporte que acabaría cambiando su vida. Allí se encuentran sus raíces familiares y buena parte de las personas que han acompañado su trayectoria desde los inicios.

Pese a la intensa agenda internacional que exige su carrera profesional, Alcaraz ha mantenido siempre una relación muy estrecha con su tierra. En distintas entrevistas ha explicado que aprovecha cualquier oportunidad para regresar a Murcia y disfrutar de la normalidad de pasar tiempo con su familia y sus amigos de siempre.

“Cuando vuelvo a Murcia es como que vuelvo al niño de antes. En cierto modo me olvido que soy tenista y vuelvo a ser la persona que siempre he sido. Hacer las cosas más sencillas del mundo con mis amigos es lo que me relaja y lo que me vuelve a la tierra", confesaba el deportista en el podcast Iguales del Mutua Madrid Open sobre el lugar donde comenzó una historia que acabaría llevándolo a la cima del tenis mundial

Entre la huerta murciana y la Sierra de Carrascoy

Aunque la figura de Alcaraz ha dado proyección internacional a El Palmar, la localidad mantiene una fuerte identidad propia vinculada a las tradiciones de la huerta murciana y la gastronomía ocupa un lugar destacado en la zona.

Parque Regional de El Valle y Carrascoy / Istock / R

Además del entorno de la tradicional huerta murciana, el pueblo se encuentra muy cerca de la Sierra de Carrascoy, una de las grandes referencias naturales del sureste peninsular, por lo que el paisaje es muy diferente al que muchos asocian habitualmente con Murcia.

A pocos minutos aparecen senderos de montaña, pinares, miradores naturales y amplias panorámicas sobre el valle del Segura. La zona constituye además un importante refugio para numerosas especies de flora y fauna propias del clima mediterráneo del sureste español.