El refugio de Candela Peña (52 años) es la isla más desconocida de Canarias: "He vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad"

Hay islas que se visitan y hay islas que te transforman. El archipiélago canario guarda, más allá del bullicio turístico de Tenerife o Gran Canaria, un puñado de joyas que funcionan como ese segundo tipo: lugares donde el tiempo corre distinto, donde la naturaleza manda con autoridad y donde quien llega con los ojos y el espíritu abiertos difícilmente puede irse igual. La Palma, La Gomera y, sobre todo, El Hierro, la más pequeña y más occidental del archipiélago, pertenecen a esa categoría de destinos que no gritan su belleza sino que la susurran a quienes se molestan en escuchar.

El Hierro es una de las islas más bonitas y especiales de España. / Istock

El Hierro ocupa apenas 269 kilómetros cuadrados en el extremo sudoccidental de Canarias, y sin embargo acumula más reconocimientos internacionales por kilómetro cuadrado que ningún otro territorio comparable. En el año 2000, la UNESCO la declaró íntegramente Reserva de la Biosfera, un estatus que protege su territorio y regula el uso de sus recursos naturales.

Adriana Fernández

Pero fue en 2014 cuando la isla saltó a los titulares de medio mundo: ese año inauguró la central hidroeólica de Gorona del Viento, construida en el cráter vaciado de un volcán, que combina energía eólica e hidráulica para abastecer a sus poco más de once mil habitantes. El 9 de agosto de 2015 funcionó por primera vez durante cuatro horas exclusivamente con energías renovables, y en enero de 2018 logró abastecer a la isla durante dieciocho días consecutivos al cien por cien sin combustibles fósiles. Hoy, la media de generación limpia se sitúa en torno al 80% con picos frecuentes del 100%, lo que la convierte en referente mundial de autosuficiencia energética y en el modelo que estudian territorios aislados de todo el planeta.

El Hierro es una de las islas con más contrastes de las Canarias. / Istock

"El Hierro es mi mundo, soy peninsular pero mi corazón es ya canario"

Fue la serie Hierro (Movistar+, 2019-2021) la que puso a Candela Peña frente a esta isla por primera vez. La actriz barcelonesa —tres premios Goya, una carrera sin fisuras que incluye títulos como Te doy mis ojos, Princesas o la reciente El caso Asunta— llegó a El Hierro para interpretar a la jueza Candela Montes, una mujer enviada a la isla más remota de España como castigo por su carácter indomable. Lo que no estaba en el guión es que la actriz y el personaje acabarían compartiendo esa misma fascinación por el lugar. En sus redes sociales, la actriz expresó que "he vivido en esta isla cosas vitales tan importantes que ya forman parte de mi propia identidad".

Litoral volcánico de El Hierro. / Istock / Flavio Vallenari

El vínculo fue creciendo rodaje a rodaje. Cuando llegó la pandemia en 2020 y el equipo se instaló en la isla para rodar la segunda temporada bajo estrictos protocolos sanitarios, ella tomó una decisión reveladora: quedarse. No volvió a la Península. "Era el mejor sitio del mundo para pasar el confinamiento; para mí fue un sueño poder estar aquí y poder dedicarle tiempo a terminar una serie que he escrito", confesó entonces en una entrevista a Televisión Canaria. Ese tiempo de quietud obligada se convirtió en tiempo creativo: allí terminó el guión de Puerto y camino, una serie que escribió para su amiga Pilar Castro.

Cuando terminó la serie, en marzo de 2021, Candela Peña pasó unos días en la isla coincidiendo con el estreno de la segunda temporada y dejó declaraciones que siguen circulando como una de las grandes cartas de amor que alguien haya escrito sobre el archipiélago. "El Hierro es mi mundo, es un lugar donde ojalá pudiera volver cada vez que lo necesito. Soy peninsular, pero ojalá penséis que mi corazón es canario", dijo entonces. Y prometió, con ironía afectuosa, que hablaría con el Cabildo "para volver". La promesa no quedó en el aire: en octubre de 2025 regresó a la isla como miembro del jurado del Festival Insularia, el festival internacional de cine insular que se celebra en Valverde.

Una isla para los que saben mirar: qué descubrir en El Hierro

Decir que El Hierro es un destino para todo el mundo sería una mentira amable. No lo es. No hay grandes resorts, ni zonas de ocio nocturno, ni playas kilométricas de arena blanca. Lo que hay —y aquí está la magia— es una diversidad de paisajes y ecosistemas que resulta improbable en tan poco espacio, y una sensación de autenticidad que se ha vuelto escasa en el mundo del turismo masivo.

Carretera en El Hierro. / Istock

El origen volcánico de la isla lo explica casi todo. Desde las tierras fértiles de El Golfo y sus acantilados abruptos en el norte, hasta las formaciones de lavas y conos del sur, pasando por la laurisilva que domina las zonas de mayor altitud —un bosque relicto de la Era Terciaria que es, literalmente, un fósil vivo—, El Hierro acumula paisajes que se contradicen entre sí de la mejor manera posible. El Sabinar de La Dehesa es quizás el más fotogénico: un bosque de sabinas retorcidas por el viento durante siglos, árboles que parecen esculturas y que se han convertido en símbolo visual de la isla. Junto a él, el Garoé, el legendario Árbol Santo que según la tradición oral herreña abastecía de agua dulce a los bimbaches —los habitantes prehispánicos—, custodia en la cumbre insular a unos 1.400 metros de altitud parte del alma más profunda del lugar.

VIstas de los paisajes de El Hierro. / Istock

Para los amantes del submarinismo, El Hierro es directamente un destino de culto. La Reserva Marina de La Restinga-Mar de las Calmas, en el sur de la isla, ofrece aguas cristalinas, arrecifes, cuevas y paisajes volcánicos submarinos que la sitúan entre los mejores destinos de buceo de Europa. En tierra firme, el Monumento Natural de Las Playas impresiona con sus acantilados en semicírculo de nueve kilómetros y más de mil metros de altura, frente a los que emergen el Roque de la Bonanza, formaciones rocosas volcánicas que se han convertido en icono de la isla. Y para quienes prefieren recorrer el litoral a pie, el sendero que une la Playa de Arenas Blancas con la Playa del Verodal —cuya arena es de un llamativo tono rojizo-anaranjado— serpentea durante dos kilómetros entre acantilados y un paisaje casi lunar. Valverde, la capital, completa el cuadro con sus calles adoquinadas y su arquitectura tradicional canaria, un pueblo pequeño que funciona como puerta de entrada a todo lo demás.

Campanario de Joapira en El Golfo, El Hierro. / Istock / Flavio Vallenari

El Hierro no es fácil de llegar —son necesarios al menos dos vuelos desde la Península o una combinación de avión y ferry—, y esa dificultad de acceso no es un problema sino una virtud: es lo que la mantiene tal como es. Candela Peña lo entendió en su primer rodaje, hace ya casi una década, cuando descubrió que la isla no tiene heladerías, ni marcas de ropa conocidas, ni nada que incite al consumo, pero tiene "un fondo marino de los más espectaculares del mundo". Ese tipo de paradoja volcánica, esa austeridad que se convierte en lujo, es precisamente lo que la sigue trayendo de vuelta.