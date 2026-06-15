El refugio de Boris Izaguirre (60 años) es un pueblo con la playa más larga de Galicia: "Un lugar maravilloso" que tiene el hórreo más grande de España, declarado Monumento Nacional

Hay una región en el norte de España que cada año gana más adeptos, sobre todo entre quienes huyen de los típicos destinos de sol y playa y prefieren refugiarse en entornos con climas más frescos, pero sin renunciar a lugares idílicos. Es precisamente lo que le ha pasado a Boris Izaguirre, y lo ha encontrado en Galicia.

Costa da Morte, un paraíso en la tierra. / Istock

Las playas gallegas son una sorpresa para quienes no están habituados a veranear en el norte. Y uno de los municipios más espectaculares es Carnota, situado en la comarca de Muros, entre el final de las Rías Baixas y el principio de la Costa da Morte. Es conocido principalmente por combinar playas enormes, paisajes montañosos y un importante patrimonio tradicional gallego.

Sara Fernández García

Situado en el extremo occidental de A Coruña, al sur de Finisterre, es un pequeño municipio en el que apenas viven 4000 habitantes repartidos entre cinco parroquias. Algo así como un paraíso de la España vaciada cuya mayor densidad de población se concentra en el Valle de Carnota, un enorme anfiteatro rodeado de montañas y campos que están protegidos del mar por dunas.

Ese es el destino que ha enamorado a Boris Izaguirre, “un lugar maravilloso” que presume de tener la playa más larga de Galicia. Es la playa de Carnota, con más de siete kilómetros de arena blanca, dunas y marismas protegidas. Lo más singular es que “conserva un aspecto muy natural y poco urbanizado”, como apuntan desde Turismo de Galicia.

Un lugar entre el mar y la montaña. / Istock / www.nuehnen.de

Además, guarda un secreto. Y es que Carnota es uno de esos lugares donde se puede contemplar el fenómeno del mar de ardora (bioluminiscencia) en algunas noches de verano. Un espectáculo para quienes no hayan visto cómo el mar se ilumina como por arte de magia bajo la luz de la luna.

Un paraíso entre el mar y la montaña

Además de playas inmensas sin la masificación que tienen otros destinos costeros, Carnota está considerado por muchos gallegos uno de esos lugares donde todavía se puede disfrutar de planes tranquilos como un día de senderismo. Y una de las rutas más conocidas es la que lleva al Monte Pindo, conocido como el "Olimpo Celta.

Se trata de un entorno montañoso de granito lleno de leyendas y con vistas impresionantes sobre el Atlántico y la costa, que no supera los 700 metros de altitud sobre el nivel del mar. Se trata de un espacio natural incomparable desde el punto de vista geomorfológico.

Con sus 7 kilómetros, es la playa más larga de Galicia / Istock

El hórreo más grande de España y Monumento Nacional

junto a las playas y el envidiable entorno natural que rodea Carnota, puede que lo más famoso sea un monumento de su patrimonio. Y no es otro que el Hórreo de Carnota, uno de los mayores hórreos de Galicia y de España (su rival directo es el de Ariño, en Rianxo, aunque como no está subido en los típicos pies de piedra, sino en un muro de mampostería, hay quienes no lo tienen en consideración).

Es el hórreo más grande de Galicia, y está declarado Monumento Nacional. / Istock

Solo en Carnota hay más de 900 hórreos inventariados, pero solo este está declarado Monumento Nacional por su carácter singular y único. Con sus casi 35 metros de longitud de largo, es posiblemente una de las imágenes más emblemáticas del patrimonio gallego. Y lleva ahí, levantado sobre sus 22 pares de pies, desde el siglo XVIII.