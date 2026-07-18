El refugio de Belén Esteban (52 años) es la ciudad donde su madre la espera cada verano: rascacielos frente al mar y uno de los paseos marítimos más famosos de España
La colaboradora de televisión regresa con frecuencia a esta ciudad de largas playas, con un skyline único en Europa y un casco antiguo con raíces marineras.
Cada verano hay un destino al que Belén Esteban procura regresar siempre que su agenda se lo permite. No es una isla exótica ni un exclusivo enclave vacacional, sino Benidorm, la ciudad alicantina donde vive su madre desde hace años y donde la colaboradora encuentra uno de sus refugios más personales lejos del ritmo habitual de Madrid.
"Mi mayor ilusión, ver a mi madre", escribía en sus redes sociales al reencontrarse con ella tras una de sus escapadas a la ciudad alicantina. En otra ocasión resumía lo que supone volver con una frase cargada de nostalgia: "Benidorm. Fin de semana con la familia recordando mi infancia, adolescencia y ahora la madurez. Qué buenos recuerdos".
Lo de Belén Esteban con Benidorm no son unas vacaciones esporádicas. Su madre, Carmen Menéndez, reside allí desde hace años, por lo que la ciudad de los rascacielos se ha convertido en un punto de encuentro habitual para toda la familia. Siempre que puede, la colaboradora aprovecha unos días libres para viajar hasta la costa alicantina y pasar tiempo con ella. Y de eso suele quedar siempre huella en sus redes, donde comparte numerosas publicaciones paseando por la ciudad, disfrutando de sus restaurantes o compartiendo tiempo juntas.
Una ciudad que cambió para siempre el turismo del Mediterráneo
Aunque durante décadas se identificó únicamente con el turismo de sol y playa, Benidorm es hoy uno de los ejemplos más singulares del urbanismo turístico europeo. Sus tan reconocibles rascacielos frente al Mediterráneo la han convertido en una de las ciudades con mayor concentración de edificios de gran altura del continente en relación con su población. Y, pese a este peculiar skyline, la ciudad cuenta con un casco histórico que recuerda el origen de un antiguo pueblo pesquero.
Otro de los grandes protagonistas (¡hay muchos en este popular destino!) es también uno de los lugares más visitados: el Balcón del Mediterráneo, situado sobre el promontorio que separa las dos grandes playas de la ciudad. Desde este mirador, construido donde antiguamente se levantaba una fortaleza defensiva, tienes una de las panorámicas más conocidas de toda la Costa Blanca.
Un paseo marítimo donde siempre hay algo que hacer
Las dos grandes playas urbanas, la de Levante y la de Poniente, están unidas por kilómetros de paseo marítimo repletos de terrazas, comercios y jardines. El tan famoso paseo marítimo, diseñado por el arquitecto Carlos Ferrater, es inconfundibe por sus formas onduladas que le han valido varios reconocimientos internacionales.
A pocos metros también comienza el casco antiguo (que nada tiene que ver con las altas torres del horizonte), donde todavía sobreviven pequeños comercios, bares tradicionales y plazas que recuerdan la Benidorm anterior al auge turístico de los 60.
Si nunca has visitado el que es posiblemente el destino costero más conocido de España, probablemente pienses solo en sol y playa, pero te sorprenderá descubrir que la ciudad ofrece mucho más que arena y mar. Desde el puerto parten embarcaciones hacia la Isla de Benidorm, un pequeño islote protegido que forma parte del Parque Natural de la Serra Gelada. Apúntatelo, porque es un lugar ideal para practicar snorkel.
Además, si eres de los que eligen destinos pensando en restaurantes, te alegrará saber que la gastronomía también ocupa un lugar destacado. Arroces, pescados frescos y recetas tradicionales de la Marina Baixa conviven con una oferta internacional (aquí llega gente de todas partes) que refleja el carácter cosmopolita de una ciudad acostumbrada desde hace décadas a recibir visitantes de toda Europa.
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