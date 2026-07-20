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El refugio favorito de Arturo Valls (51 años) está en la Costa Blanca, donde desconecta del foco mediático: las calas de la Isla del Portixol y su restaurante estrella “El Mirador”

Uno de sus planes favoritos del actor son las rutas de ciclismo por las montañas de la Costa Blanca y unas buenas tapas por su paseo marítimo en compañía de sus amigos y seres queridos.

El destino favorito del actor y presentador Arturo Valls donde disfruta cada verano de sus majestuosas playas y su gastronomía de diez

El destino favorito del actor y presentador Arturo Valls donde disfruta cada verano de sus majestuosas playas y su gastronomía de diez / Istock / MEDITERRANEAN

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Yanira Morte

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Cuando llega el verano, el calor y el buen tiempo todos tenemos un único objetivo, encontrar ese lugar de vacaciones donde desconectamos y lo único verdaderamente importante es buscar a qué playa irás hoy para bañarte y en qué restaurante cenarás por la noche. Aquí en Viajar, lo tenemos muy claro, hablamos de Xàbia, un municipio muy popular de la costa alicantina ubicado en la Comarca de la Marina Alta. Pero parece que no solo nos lo parece a nosotros sino que el famoso humorista, actor y presentador de programas como “Improvisando”, “¡Ahora Caigo!” y “Camera café” también lo tiene claro. 

Alicante tiene el jardín más bonito del mundo: en un precioso pueblo y todavía un auténtico desconocido

Alicante tiene el jardín más bonito del mundo: en un precioso pueblo y todavía un auténtico desconocido

Adriana Fernández

Como nos ha dejado ver por su cuenta de Instagram, Arturo disfruta como un vecino más alejado de todos los focos y medios de comunicación donde disfruta de rutas en bicicleta por las montañas y las carreteras que bordean los acantilados y disfrutando de sus espectaculares amaneceres en este rincón de la Costa Blanca. Este precioso lugar se ha convertido con el paso de los años un espectacular encuentro familiar donde no solo acude en los veranos sino también en muchos festivos y fines de semana. 

Piscina en una casa en la colina de Jávea

Piscina en una casa en la colina de Jávea / Istock / Marc Venema

Además, por su proximidad y también uno de los lugares favoritos para veranear, el presentador de “El Hormiguero”, Pablo Motos ha compartido junto al actor en muchas ocasiones salidas a restaurantes míticos de la zona como “El mirador” donde coincidieron en varias ocasiones y compartieron ambos en sus redes sociales. Así como alquilar un barco y recorrer toda la bahía y lugares imprescindibles como Cova Tallada o Isla del Portixol.

Cueva &quot;Cova Tallada&quot; en la ruta de senderismo en Denia, Las Rotas en la Costa Blanca

Cueva "Cova Tallada" en la ruta de senderismo en Denia, Las Rotas en la Costa Blanca / Istock / ISTOCK

Sin duda este destino es ideal para pasar desapercibido, donde los vecinos están acostumbrados a ver la cara de los famosos paseando en chanclas y comprando pan en el bazar de al lado de su apartamento. La naturalidad de Xàbia y su cercanía conectan a la perfección con el presentador y por eso no duda en acudir a este rincón de la costa para desconectar y pasar un buen rato junto a su familia y amigos. 

Cueva de los órganos, Xabia/Javea

Cueva de los órganos, Xabia/Javea / Istock / ISTOCK

“El mirador”: El Templo gastronómico de Arturo Valls

Uno de los mayores hobbys del humorista y actor es comer en un buen restaurante y no en uno cualquiera, sino uno donde sirvan los platos más típicos donde pueda degustar lo mejor de la gastronomía mediterránea y “El Mirador” es ese restaurante que cumple con todas las expectativas y tiene las mejores vistas de toda la Costa Blanca. 

No solo es el favorito de Arturo, sino que para Pablo Motos también es un imprescindible. En un post de Instagram del presentador de Antena 3, compartió una fotografía junto a sus compañeros de trabajo y el actor de “Camera Café” donde comentó: “Si está Arturo, el restaurante es bueno”.

Conoce un poco mejor este paraíso Alicantino

La Iglesia Fortaleza de San Bartolomé es el principal monumento que ver en Jávea y nombrada como Bien de Interés Cultural. Una preciosa Iglesia del siglo XIV que podrás ver en la Plaza de la Constitución y que antiguamente servía como fortaleza para proteger el pueblo de todos los ataques piratas.

Casas blancas del casco antiguo, arquitectura de la costa mediterránea

Casas blancas del casco antiguo, arquitectura de la costa mediterránea / Istock / ISTOCK

Y como aquí, hay planes para todos, los amantes del senderismo y de las rutas largas no os podéis perder la ruta del Cabo de San Antonio, una ruta de 4 kilómetros en total ubicado en uno de los extremos del Parque Natural del Montgó, un espacio verde junto al mar ubicado entre los municipios de Denia y Jávea.

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Cova Tallada en Jávea. Cueva marina en el parque natural del Montgó.

Cova Tallada en Jávea. Cueva marina en el parque natural del Montgó. / Istock / ISTOCK

El Mercado Municipal de Abastos es otro de los planes que no puedes perderte. Sus arcos de tosca te dejarán con la boca abierta y podrás disfrutar de los auténticos productos locales de la zona como carnes, pescados, verduras, quesos e incluso tomar un aperitivo o probar alguna tapa en alguno de los bares del interior del mercado.

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