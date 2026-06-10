El refugio de Antonio Resines (71 años) es una aldea cántabra de 150 habitantes: orígenes balleneros del siglo XIV, una iglesia del XVIII y playas de arena que casi nadie conoce

Lejos de las ciudades masificadas, el ruido de los escenarios y el trajín de los platós de rodaje, el actor de cine y televisión español, Antonio Fernández Resines, conocido públicamente por su segundo apellido, vuelve al pueblo de Trasvía, en su Cantabria natal, para encontrar la tranquilidad que solo las pequeñas villas guardan.

Adriana Fernández

Bañado al norte por el mar homónimo, este municipio de la región de Comillas se rodea de montes como el Corona, y los lindes de Ruiseñada y Rioturbio al sur, con Rubárcena y Comillas al este, en un enclave elevado a 60 metros de altura que saluda al fondo los Picos de Europa y el Parque Natural de Oyambre, que la rodea.

Parque natural de Oyambre y playa fluvial de la Ría Capitán en Cantabria. / Istock / TONO BALAGUER

Un paraje lo suficientemente atractivo para que el antiguo presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, natural de Torrelavega, a escasos kilómetros de este pueblo, haya decidido quedarse, adquiriendo una casa en la zona que disfruta en compañía de sus allegados.

Comillas, Cantábria / Istock / Timo Christ

Historia y vida de este pueblo ballenero

En el siglo XIV los marineros de pueblos cercanos como Comillas o San Vicente de la Barquera, dedicados en su mayoría a la pesca de ballenas, hacían de Oyambre puerto, en su bahía, a la altura del Cabo de Gerra, ayudados de una atalaya sobre la desembocadura del río. Así inició la historia que hoy recuerda el cementerio de ballenas bajo las Dunas de Oyambre, hasta 1720 cuando, la escasez, prohibió esta práctica.

Paisaje costero de Oyambre / Istock

Sin embargo, su respuesta lucrativa, de gran valor, ayudó al desarrollo de pequeños asentamientos que, poco a poco, tomaban forma en cabañas de avistamiento, alojamientos para enfermos y pequeñas construcciones convertidas, con el tiempo, en residencia habitual.

Sin embargo, lejos del mar, el nombre de Trasvía responde a la peregrinación a Santiago, el constante paso de transeúntes que acuñaban el prefijo “tra” para referirse aquello escondido después de otra cosa “Tras el camino”, la vía o, en este caso Comillas, en su ruta hasta El Tejo y Santiago.

La presencia religiosa de esta tierra se recoge además en la arquitectura de la Iglesia Parroquial de San Andrés, un caserío de estilo románico del siglo XVIII dedicada, curiosamente, a un santo, San Andrés, patrón de marineros. La estructura, aunque antigua, cuenta con un campanario, capilla, nave, bóvedas de crucería y las imágenes del patrón y la Virgen del Carmen.

Capricho de Gaudí, Comillas / Istock

Núcleo y entorno: playas, rutas y naturaleza

El refugio del protagonista de Los Serrano y ganador de un premio Goya, responde a casas de piedra tradicional, tejados rojizos, aspecto ordenado y, en definitiva, la panorámica habitual de los paisajes de Cantabria.

En sus alrededores el Parque Natural de Oyambre se extiende a lo largo de 57 kilómetros cuadrados, comprendiendo los estuarios de la ría de San Vicente y la Rabia, entre acantilados, playas, dunas, rías y marismas espectaculares, fruto de un ecosistema hogar de aves migratorias, gracias a sus marismas.

Playa de la Rabia / Istock / Anton Sheiko

Sus playas, como Merón y Oyambre, responden a su naturaleza pulcra, y aunque las mencionadas tienden a ser las más concurridas, otras como San Vicente de la Barquera, de arena fina y aguas bravas; la Playa de La Franca, o las Dunas de Liencres, hacen de su visita una parada imperdonable.

San Vicente de la Barquera, Costa Cantábrica, España / Istock / AGA GLOWALA

Y como no hay mejor manera de conocer un territorio que atravesarlo, adéntrate en la ruta de Los Cámbaros para conocer estas espectaculares playas, un camino de siete kilómetros, circular, perfecto para un plan en familia.