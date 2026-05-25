El refugio de Ángels Barceló (62 años) es un precioso pueblo de esencia mediterránea: tiene playas de aguas cristalinas, una iglesia del siglo XVIII y solo 7.000 habitantes

Durante más de dos décadas, Ángels Barceló ha sido la voz que despertaba a España cada mañana. Nacida en Barcelona en 1963, la periodista comenzó su carrera con apenas veinte años en Catalunya Ràdio, dio el salto a los informativos de TV3 y más tarde a los de Telecinco, antes de fichar en 2005 por la Cadena SER para hacerse cargo de A vivir que son dos días. Tres años después asumió la dirección de Hora 25 y en septiembre de 2019 tomó las riendas de Hoy por hoy, el programa matinal líder de la radio española con más de cuatro décadas de historia, al que condujo de lunes a viernes de seis de la mañana a mediodía.

Sant Lluís es un precioso pueblo menorquín que sirve de refugio de Ángels Barceló. / Istock

Ahora, tras 21 años en la emisora, la comunicadora ha confirmado que no renovará su contrato y que el 31 de agosto de 2026 cerrará ese capítulo. El director general de radio del grupo PRISA, Jaume Serra, no escondió el reconocimiento: "Trasladamos a Ángels nuestro agradecimiento por su dedicación y su aportación a la SER durante estos 21 años en A vivir que son dos días, Hora 25 y Hoy por hoy. Los oyentes y nosotros hemos aprendido mucho con ella."

Adriana Fernández

Su carrera acumula algunos de los galardones más distinguidos del periodismo español: dos premios Ondas —en 2017 y en 2024 a la trayectoria profesional—, el Micrófono de Oro en 2010, la Antena de Oro en 1999 y, el año pasado, la Creu de Sant Jordi que le concedió la Generalitat de Cataluña, su máxima distinción civil, por sus cuatro décadas de trabajo periodístico. En 2022 fue incluida en la lista Forbes de las cien mujeres más influyentes de España. Ahora que el ritmo frenético del directo diario pasa a un segundo plano, Barceló tendrá más tiempo para algo que lleva años cultivando en silencio y con discreción: su refugio en Menorca. Concretamente, en Sant Lluís, el pequeño municipio del sureste de la isla al que escapa para recargar pilas y que, en adelante, podrá disfrutar sin los corsés del despertador de madrugada.

Atardecer en Sant Lluís. / Istock / Jan van der Wolf

Sant Lluís: un pueblo blanco

Hay lugares que no necesitan hacer ruido para atraer. Sant Lluís es uno de ellos. Situado a apenas diez kilómetros de Mahón, en el extremo sureste de Menorca, este municipio de algo menos de 7.000 habitantes es la prueba de que la elegancia más genuina no viene del tamaño sino de la coherencia. Sus casas encaladas y sus calles de trazado rectilíneo hacen de él un destino que seduce precisamente por lo que le falta: masificación, ruido, artificios. La comunicadora, conocida por su carácter discreto y por blindar con celo su vida privada, incluso dispone de una sucursal balear de su productora, Lunic Audiovisuals SL, lo que habla de un vínculo con la isla que va más allá de las vacaciones ocasionales. "La periodista y su familia pasan largas temporadas en su refugio en las islas, donde disfrutan de la tranquilidad lejos de la vida pública", apuntan fuentes cercanas a su entorno.

Molí de Dalt en San Lluís, Menorca. / Istock / Tono Balaguer

El origen de Sant Lluís es tan singular como pintoresco. El pueblo fue fundado en el siglo XVIII, durante la breve dominación francesa de la isla, que duró apenas siete años, entre 1756 y 1763. Fue el gobernador francés, el Conde de Lannion, quien trazó con tiralíneas sus dieciocho manzanas en torno a una iglesia construida en honor al rey Luis IX de Francia —de ahí el nombre del municipio—, y aún hoy la fachada del templo conserva bajo los escudos del rey de Francia una inscripción que certifica ese origen.

Iglesia parroquial de Sant Lluís, en Menorca. / Istock / Jan van der Wolf

La iglesia parroquial de Sant Lluís, de estilo neoclásico y construida a finales del siglo XVIII, es uno de los monumentos más visitados y queridos del pueblo; un ejemplo señero de la arquitectura de su época que preside la Plaza de Sa Creu, el corazón del municipio, junto a las casas consistoriales. A la entrada del pueblo, el Molí de Dalt, un molino harinero del siglo XVIII restaurado en 1987, actúa hoy como museo etnológico y oficina de turismo, y su silueta blanca y azul es la primera imagen que recibe al viajero. Por si fuera poco, las calles mantienen sus nombres en francés como último tributo a quienes lo levantaron. Los franceses se fueron, pero el plano que dejaron sigue siendo el alma del lugar.

Iglesia de Sant Lluís, Menorca. / Istock / Tono Balaguer

En cuanto al entorno natural, Sant Lluís es un municipio que derrocha generosidad. Rodeado de algunas de las mejores calas del sur menorquín —Punta Prima, Binibèquer, Binissafúller, Alcaufar, S'Algar, Cala Rafalet—, su litoral ofrece aguas de una transparencia que justifica todos los tópicos. Desde Punta Prima, la más conocida y extensa, se divisa la Illa de l'Aire con su faro y su población de lagartos negros, uno de los enclaves naturales más especiales de Baleares. A pocos minutos en coche se encuentra Binibèquer Vell, un núcleo de arquitectura completamente encalada, con callejuelas estrechísimas y formas que evocan a los pueblos de las islas griegas, que lleva décadas cautivando a artistas e intelectuales. Como describe con precisión la viajera Lina Seras Gubert, quien ha escrito sobre el municipio: Sant Lluís es "un precioso pueblo para perderse".

A escasos kilómetros del pueblo está Binibequer Vell, una de las grandes joyas de Menorca. / Istock

Una periodista que siempre supo dónde volver

Pero Menorca no es el único universo en el que Barceló se recarga. Barcelona, la ciudad donde nació y donde tiene a su familia y a sus amigos de siempre, ha sido siempre su otro ancla emocional. Volver a la Ciudad Condal significa para ella recuperar algo que los años de madrugones en Madrid inevitablemente roban: el tiempo propio, ese que se escurre entre tertulias, ediciones y análisis de última hora. La propia periodista ha reconocido que procura reunirse con gente que no tenga nada que ver con el periodismo, de esa que si le cuentas un cotilleo de algún político te dice, ¿y ése quién es? "Eso me encanta", ha llegado a confesar.

Más allá de sus raíces catalanas y su refugio menorquín, la carrera de Barceló ha estado jalonada de viajes por escenarios de alta tensión informativa que también han modelado su relación con el mundo. Son esas experiencias, en las antípodas del descanso, las que hacen que lugares como Sant Lluís adquieran para ella un valor añadido: no son solo vacaciones, son el contrapeso necesario a una vida entregada en cuerpo y alma a contar lo que ocurre en el mundo. Con su salida de la SER, Ángels Barceló tiene ahora por delante algo inédito en sus cuatro décadas de carrera: tiempo. Y todo apunta a que Menorca, con sus calas de agua turquesa y sus calles de herencia francesa, será la primera en beneficiarse de ello.