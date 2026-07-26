El refugio de Alaska (63 años) está en la ciudad de los rascacielos frente al Mediterráneo: el destino del que se declara enamorada y donde disfruta de sus escapadas familiares
La cantante ha convertido este en uno de sus destinos predilectos y ha mostrado en varias ocasiones el cariño que siente por esta ciudad de la Costa Blanca, conocida por su skyline y sus playas.
Pocas ciudades españolas despiertan opiniones tan enfrentadas como Benidorm. Pero Alaska siempre ha estado en el mismo lado: el de quienes la defienden sin complejos. Cada cierto tiempo cambia el jaleo de Madrid por esta ciudad del Mediterráneo famosa por sus rascacielos, los paseos junto al mar y el ambiente de sus calles.
Ese cariño ha acompañado a la cantante durante buena parte de su trayectoria, y es que Benidorm ha aparecido en proyectos profesionales, programas de televisión y hasta en la iconografía de Fangoria. No es solo su lugar de vacaciones. Para Alaska representa un destino al que regresar para disfrutar del Mediterráneo, recorrer algunos de sus rincones favoritos y alejarse durante unos días del ritmo de la capital.
La relación entre Alaska y Benidorm viene de lejos. La artista nunca ha ocultado la admiración que siente por la ciudad y ha aprovechado numerosas ocasiones para reivindicar un destino que considera mucho más complejo y atractivo de lo que parecen decir muchos tópicos.
Ese vínculo quedó reflejado cuando recibió el Premio Turismo Ciudad de Benidorm, un reconocimiento con el que el Ayuntamiento quiso destacar la promoción que ha realizado de la ciudad durante años. En aquel acto, Olvido Gara (su nombre real) recordó algunos de los momentos que han fortalecido esa relación, como la grabación de Operación Vodevil en el Benidorm Palace, el documental Un día cualquiera en Benidorm o la portada de uno de los discos más emblemáticos de Fangoria, Edificaciones Paganas, inspirada en el inconfundible perfil de rascacielos que caracteriza a la ciudad.
Por si estas muestras de amor en su trayectoria fueran poco, sus redes sociales también reflejan esa conexión. En una publicación compartida durante una escapada familiar escribió que viajaban para "contagiar nuestro amor por esta ciudad", acompañando el mensaje con algunos de los planes que más disfruta cuando visita Benidorm: recorrer las tiendas del casco antiguo, pasear por las principales avenidas, acercarse al Rastro El Cisne, caminar junto a la playa o terminar el día con una partida de cartas en el histórico Hotel Don Pancho.
Precisamente esa personalidad, alejada de los prejuicios y llena de contrastes, es uno de los aspectos que más ha elogiado la artista a lo largo de los años. Para Alaska, Benidorm es una ciudad capaz de reinventarse sin perder su identidad y un ejemplo de destino abierto, popular y diverso que rompe con muchos de los clichés que tradicionalmente la han acompañado.
Playas, miradores y un skyline único frente al Mediterráneo
Pero Benidorm no necesita de la cantante ni de ningún otro personaje para ser uno de los destinos turísticos más reconocibles de España. Su inconfundible skyline con decenas de rascacielos frente al Mediterráneo la ha convertido en una de las ciudades con mayor concentración de edificios altos de Europa y en una imagen inconfundible de la Costa Blanca.
Uno de los mejores lugares para contemplar ese paisaje es el Balcón del Mediterráneo, situado sobre el promontorio que separa las dos grandes playas de la ciudad. Desde este mirador, construido donde antiguamente se levantaba una fortaleza defensiva, tienes una de las panorámicas más conocidas de toda la Costa Blanca y de las playas de Levante y Poniente.
Dichas playas están unidas por el tan famoso paseo marítimo, diseñado por el arquitecto Carlos Ferrater, y que es inconfundibe por sus formas onduladas que le han valido varios reconocimientos internacionales. No dejes de sentarte en una terraza para probar los arroces, pescados frescos y recetas tradicionales de la Marina Baixa.
A poca distancia también se encuentra el Parque Natural de la Serra Gelada, uno de los espacios protegidos más singulares del litoral alicantino, con acantilados, rutas senderistas y espectaculares vistas sobre la bahía. Aquí se encuentra la Isla de Benidorm, un pequeño islote protegido hasta el que parten embarcaciones desde el puerto.
- El pueblo más fresco de España en verano está a 1.600 metros: en julio la máxima ronda los 24 grados y sus vecinos duermen con manta en plena ola de calor
- El pueblo declarado Bien de Interés Cultural que llaman 'las Dolomitas gallegas': una joya de tejados de pizarra en un paraíso natural
- La ciudad más pequeña de España tiene título real desde el siglo XV: apenas 258 vecinos, casas colgadas sobre la roca, un castillo medieval y un puente sobre el Ebro
- El tren turístico más espectacular del norte de España recorre más de 600 kilómetros entre montañas, playas y pueblos marineros: un viaje de ocho días por los paisajes más impresionantes del Cantábrico
- Las raíces de Belén Rueda (61 años) están en un pueblo de la Costa Blanca con récord nacional de Bandera Azul: 'No había nadie, ni los gatos estaban aquí
- La octava isla de Canarias no tiene ni una sola carretera asfaltada: calles de arena, menos de 700 habitantes y la mayor Reserva Marina de Europa
- El sendero español que da la vuelta entera a una isla: 185 kilómetros de camino histórico entre calas vírgenes, faros de postal y paisajes volcánicos que son Reserva de la Biosfera
- La estación de tren modernista que parece un palacio de principios del siglo XX: mosaicos cerámicos, vidrieras monumentales y una fachada Bien de Interés Cultural