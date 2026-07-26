El refugio de Alaska (63 años) está en la ciudad de los rascacielos frente al Mediterráneo: el destino del que se declara enamorada y donde disfruta de sus escapadas familiares

Pocas ciudades españolas despiertan opiniones tan enfrentadas como Benidorm. Pero Alaska siempre ha estado en el mismo lado: el de quienes la defienden sin complejos. Cada cierto tiempo cambia el jaleo de Madrid por esta ciudad del Mediterráneo famosa por sus rascacielos, los paseos junto al mar y el ambiente de sus calles.

El skyline de Benidorm / Istock

Ese cariño ha acompañado a la cantante durante buena parte de su trayectoria, y es que Benidorm ha aparecido en proyectos profesionales, programas de televisión y hasta en la iconografía de Fangoria. No es solo su lugar de vacaciones. Para Alaska representa un destino al que regresar para disfrutar del Mediterráneo, recorrer algunos de sus rincones favoritos y alejarse durante unos días del ritmo de la capital.

La relación entre Alaska y Benidorm viene de lejos. La artista nunca ha ocultado la admiración que siente por la ciudad y ha aprovechado numerosas ocasiones para reivindicar un destino que considera mucho más complejo y atractivo de lo que parecen decir muchos tópicos.

Ese vínculo quedó reflejado cuando recibió el Premio Turismo Ciudad de Benidorm, un reconocimiento con el que el Ayuntamiento quiso destacar la promoción que ha realizado de la ciudad durante años. En aquel acto, Olvido Gara (su nombre real) recordó algunos de los momentos que han fortalecido esa relación, como la grabación de Operación Vodevil en el Benidorm Palace, el documental Un día cualquiera en Benidorm o la portada de uno de los discos más emblemáticos de Fangoria, Edificaciones Paganas, inspirada en el inconfundible perfil de rascacielos que caracteriza a la ciudad.

Por si estas muestras de amor en su trayectoria fueran poco, sus redes sociales también reflejan esa conexión. En una publicación compartida durante una escapada familiar escribió que viajaban para "contagiar nuestro amor por esta ciudad", acompañando el mensaje con algunos de los planes que más disfruta cuando visita Benidorm: recorrer las tiendas del casco antiguo, pasear por las principales avenidas, acercarse al Rastro El Cisne, caminar junto a la playa o terminar el día con una partida de cartas en el histórico Hotel Don Pancho.

Precisamente esa personalidad, alejada de los prejuicios y llena de contrastes, es uno de los aspectos que más ha elogiado la artista a lo largo de los años. Para Alaska, Benidorm es una ciudad capaz de reinventarse sin perder su identidad y un ejemplo de destino abierto, popular y diverso que rompe con muchos de los clichés que tradicionalmente la han acompañado.

Playas, miradores y un skyline único frente al Mediterráneo

Pero Benidorm no necesita de la cantante ni de ningún otro personaje para ser uno de los destinos turísticos más reconocibles de España. Su inconfundible skyline con decenas de rascacielos frente al Mediterráneo la ha convertido en una de las ciudades con mayor concentración de edificios altos de Europa y en una imagen inconfundible de la Costa Blanca.

Uno de los mejores lugares para contemplar ese paisaje es el Balcón del Mediterráneo, situado sobre el promontorio que separa las dos grandes playas de la ciudad. Desde este mirador, construido donde antiguamente se levantaba una fortaleza defensiva, tienes una de las panorámicas más conocidas de toda la Costa Blanca y de las playas de Levante y Poniente.

Benidorm / Istock / Orietta Gaspari

Dichas playas están unidas por el tan famoso paseo marítimo, diseñado por el arquitecto Carlos Ferrater, y que es inconfundibe por sus formas onduladas que le han valido varios reconocimientos internacionales. No dejes de sentarte en una terraza para probar los arroces, pescados frescos y recetas tradicionales de la Marina Baixa.

A poca distancia también se encuentra el Parque Natural de la Serra Gelada, uno de los espacios protegidos más singulares del litoral alicantino, con acantilados, rutas senderistas y espectaculares vistas sobre la bahía. Aquí se encuentra la Isla de Benidorm, un pequeño islote protegido hasta el que parten embarcaciones desde el puerto.