El refugio de Ágatha Ruiz de la Prada (65 años) está en una de las costas más tranquilas de Mallorca: un rincón entre pinares y pequeñas calas donde lleva décadas desconectando

Un traquilo rincón de Mallorca es el lugar en el que Ágatha Ruiz de la Prada lleva décadas encontrando el escenario perfecto para desconectar, trabajar y disfrutar de una rutina muy distinta a la que vive el resto del año. Allí pasa largas temporadas desde hace mucho tiempo, muy lejos del ritmo que marca su agenda y de la exposición constante que acompaña a una de las diseñadoras más reconocidas de España.

Mirador del Cap del Pinar, Son Servera / Istock / 5

Entre pinares, pequeñas calas y las olas del Mediterráneo encontró Costa dels Pins, una urbanización perteneciente al municipio de Son Servera que rápidamente se convirtió en su refugio porque no tiene el ambiente de otros puntos mucho más concurridos de la isla. La tranquilidad de a zona y la cercanía del mar son probablemente las razones por las que la diseñadora ha mantenido durante tantos años un vínculo tan estrecho con esta parte de Mallorca, incluso cuando su vivienda ha estado rodeada de atención mediática.

Adriana Fernández

La aristócrata ha hablado en numerosas ocasiones del bienestar que encuentra cuando pasa allí unos días. Frente al ritmo frenético de Madrid o de los tantos compromisos profesionales que llenan su calendario, Mallorca es esa pausa que todos ansiamos. Y parece que aquí es fácil encontrarla rodeada de pinares.

A diferencia de otras zonas de la isla donde hay mucho más turismo, Costa dels Pins sigue teniendo ese carácter residencial que consigue que el ambiente sea especialmente tranquilo. No hay grandes paseos marítimos ni playas abarrotadas, pero sí pequeñas calas, senderos y un paisaje donde el pinar es el principal protagonista.

Costa del Mar de Son Servera / Istock / 5

En los últimos años, la casa de Ágatha Ruiz de la Prada también ha aparecido con frecuencia en la prensa por el largo procedimiento urbanístico relacionado con la piscina de la vivienda. El problema se remonta a hace más de dos décadas y distintas resoluciones judiciales han ordenado finalmente su demolición porque la piscina no es compatible con la Ley de Costas. La propia diseñadora ha hablado públicamente del asunto, que ha llegado a definir como un proceso "kafkiano", mostrando además su cansancio por un conflicto que se ha prolongado durante años. Sin embargo, esa situación no ha alterado su relación con Mallorca y siempre que tiene ocasión vuelve a Costa dels Pins.

Otra casas de Mallorca

Costa dels Pins, en la comarca del Levante de Mallorca, es una pequeña urbanización desarrollada durante el siglo pasado que ha mantenido un crecimiento mucho más contenido que otros enclaves turísticos de la isla. Su nombre, como habrás podido deducir, hace referencia precisamente a los pinares que llegan prácticamente hasta la costa.

El desarrollo de esta zona también estuvo ligado al histórico campo de golf de Son Servera, inaugurado en 1967 y considerado uno de los más antiguos de Mallorca.

Campanario y fachada de la iglesia de Son Servera / Istock / t

Aunque muy cerca se encuentran playas mucho más conocidas, como Cala Millor, aquí el ambiente es mucho más discreto, por lo que la diseñadora puede disfrutar de una zona especialmente tranquila sin renunciar a tener cerca algunos de los principales lugares turísticos del este de la isla.

Más allá de la costa, el municipio de Son Servera también merece una visita. Te recomendamos pasear por su casco histórico y visitar la iglesia de Sant Joan Baptista (construida a partir de una torre de defensa) y la inacabada, pero espectacular, Iglesia Nueva.