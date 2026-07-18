El refugio de Ágatha Ruiz de la Prada (65 años) está en una de las costas más tranquilas de Mallorca: un rincón entre pinares y pequeñas calas donde lleva décadas desconectando
Este rincón del noreste de Mallorca se ha convertido desde hace décadas en el lugar donde la diseñadora desconecta de su intensa actividad profesional.
Un traquilo rincón de Mallorca es el lugar en el que Ágatha Ruiz de la Prada lleva décadas encontrando el escenario perfecto para desconectar, trabajar y disfrutar de una rutina muy distinta a la que vive el resto del año. Allí pasa largas temporadas desde hace mucho tiempo, muy lejos del ritmo que marca su agenda y de la exposición constante que acompaña a una de las diseñadoras más reconocidas de España.
Entre pinares, pequeñas calas y las olas del Mediterráneo encontró Costa dels Pins, una urbanización perteneciente al municipio de Son Servera que rápidamente se convirtió en su refugio porque no tiene el ambiente de otros puntos mucho más concurridos de la isla. La tranquilidad de a zona y la cercanía del mar son probablemente las razones por las que la diseñadora ha mantenido durante tantos años un vínculo tan estrecho con esta parte de Mallorca, incluso cuando su vivienda ha estado rodeada de atención mediática.
La aristócrata ha hablado en numerosas ocasiones del bienestar que encuentra cuando pasa allí unos días. Frente al ritmo frenético de Madrid o de los tantos compromisos profesionales que llenan su calendario, Mallorca es esa pausa que todos ansiamos. Y parece que aquí es fácil encontrarla rodeada de pinares.
A diferencia de otras zonas de la isla donde hay mucho más turismo, Costa dels Pins sigue teniendo ese carácter residencial que consigue que el ambiente sea especialmente tranquilo. No hay grandes paseos marítimos ni playas abarrotadas, pero sí pequeñas calas, senderos y un paisaje donde el pinar es el principal protagonista.
En los últimos años, la casa de Ágatha Ruiz de la Prada también ha aparecido con frecuencia en la prensa por el largo procedimiento urbanístico relacionado con la piscina de la vivienda. El problema se remonta a hace más de dos décadas y distintas resoluciones judiciales han ordenado finalmente su demolición porque la piscina no es compatible con la Ley de Costas. La propia diseñadora ha hablado públicamente del asunto, que ha llegado a definir como un proceso "kafkiano", mostrando además su cansancio por un conflicto que se ha prolongado durante años. Sin embargo, esa situación no ha alterado su relación con Mallorca y siempre que tiene ocasión vuelve a Costa dels Pins.
Otra casas de Mallorca
Costa dels Pins, en la comarca del Levante de Mallorca, es una pequeña urbanización desarrollada durante el siglo pasado que ha mantenido un crecimiento mucho más contenido que otros enclaves turísticos de la isla. Su nombre, como habrás podido deducir, hace referencia precisamente a los pinares que llegan prácticamente hasta la costa.
El desarrollo de esta zona también estuvo ligado al histórico campo de golf de Son Servera, inaugurado en 1967 y considerado uno de los más antiguos de Mallorca.
Aunque muy cerca se encuentran playas mucho más conocidas, como Cala Millor, aquí el ambiente es mucho más discreto, por lo que la diseñadora puede disfrutar de una zona especialmente tranquila sin renunciar a tener cerca algunos de los principales lugares turísticos del este de la isla.
Más allá de la costa, el municipio de Son Servera también merece una visita. Te recomendamos pasear por su casco histórico y visitar la iglesia de Sant Joan Baptista (construida a partir de una torre de defensa) y la inacabada, pero espectacular, Iglesia Nueva.
- La primera catedral gótica de España está sobre la muralla medieval mejor conservada del mundo: del siglo XII y declarada Patrimonio de la Humanidad, cumplía las funciones de templo y fortaleza
- El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
- El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
- La ciudad española perfecta para los mayores de 70 años: 13 kilómetros de paseo marítimo continuo junto al Atlántico, galerías blancas asomadas al mar y playas urbanas a pie de centro
- La ciudadela gallega de origen celta coetánea a la ocupación romana: sobre un acantilado, pertenece a la Edad de Hierro y aún conserva parte de su muralla original
- La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
- La región de Italia con el lago más bonito del mundo: 6 pueblos de cuento para vivir el verano de tu vida
- El refugio de Leiva (45 años) es una sierra entre Madrid y Toledo con el pico más alto del Sistema Central y el río Alberche en la puerta: 'Si la movida se pone fea, puedo hacer un mercadillo en la curva del pueblo