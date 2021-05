Un recorrido por todos los escenarios de Netflix en España

Las grandes historias pueden venir de cualquier parte. Desde que Netflix comenzó a producir en España en 2016, personas de todos los continentes han disfrutado con historias españolas que han dado la vuelta al mundo. Una reciente investigación llevada a cabo por Netflix confirma que la exposición a los contenidos a través de la pantalla conduce a un mayor interés por el patrimonio y la cultura que se muestran en esta historias.

De esta forma, el talento, los paisajes, las tradiciones y los acentos de España han inspirado a millones de espectadores que se han acercado a nuestro país gracias a producciones de Netflix. En particular, activando sus ganas de viajar y estableciendo vínculos con la cultura española. Por ejemplo, se muestran más interesados en aprender español y en conocer gente del país. Además, según el estudio, el 81 % de los espectadores de contenidos españoles que no conocen nuestro país estarían interesados en viajar a España.

A continuación, te descubrimos algunos de esos lugares patrios que han traspasado la pantalla en más de 190 países:

Andalucía

Cádiz, San Fernando, Almería o Málaga son algunas de las localidades en las que se rodó la temporada 4 de la emblemática The Crown, en la que la reina Isabel y su familia se afanan por salvaguardar la línea sucesoria buscándole una esposa adecuada al príncipe Carlos, quien sigue soltero a sus 30 años. Esta ficción de éxito global regresó a la región tras grabar en ella también parte de su tercera temporada, enmarcada en lugares como el sevillano pueblo de San Juan de Aznalfarache o el convento de Santo Domingo de Jerez.

Entre otras localizaciones, Feria, actualmente en producción, descubrirá a los espectadores localidades andaluzas como Zahara de la Sierra (Cádiz) y Minas de Riotinto (Huelva). Creada por Carlos Montero y Agustín Martínez, este thriller fantástico comienza de manera inquietante: ¿Y si dos hermanas adolescentes descubren que sus padres son unos monstruos? Un viaje de Eva y Sofía en Feria, un pueblo donde la realidad esconde un universo fantástico.

Esta comunidad autónoma, ha acogido también otros rodajes internacionales como The Warrior Nun o Connected. Actualmente, también forma parte de las localizaciones en las que se está rodando la serie Jaguar ambientada en la España de los años 60, momento en que cientos de nazis buscaban refugio tras la Segunda Guerra Mundial; o El tiempo que te doy, creada por Nadia de Santiago, que narra la superación de una ruptura.

Aragón

La provincia de Teruel, rica en páramos y lagunas, acoge desde el mes de febrero el rodaje de La Bestia, un largometraje de ficción que narra la historia de una familia vive aislada del resto de la sociedad y cuya tranquilidad se ve perturbada por la presencia de una criatura aterradora que pondrá a prueba los lazos que los unen.

Asturias

En 2020, el servicio de entretenimiento comenzó la producción de Alma, rodada casi en su totalidad en el Principado de Asturias. La serie se adentra en la historia de Alma, que se despierta en un hospital tras sobrevivir a un accidente de autobús en el que mueren casi todos sus compañeros. Aunque ella no recuerda nada del incidente… ni de su pasado. Su casa está repleta de recuerdos que no son suyos y tanto la amnesia como el trauma hacen que experimente terrores nocturnos y sufra unas visiones que no consigue desentrañar.

Islas Canarias

Los paisajes de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y La Palma fueron testigos de las aventuras y andanzas de Geralt de Rivia en The Witcher. Los escenarios canarios ambientaron el particular continente de esta ficción llena de reyes, elfos, humanos y demonios. Una de las escenas más míticas fue rodada en la playa de Guayedra que acogió, en pleno atardecer, la llegada a la ficticia Gors Velen.

También la isla de Lanzarote acoge el rodaje de Bienvenidos a Edén, una serie que parte de una pregunta genuina para sus protagonistas: ¿Eres feliz? Ante esta cuestión Zoa y otros cuatro jóvenes son invitados a la fiesta más exclusiva de la historia en una isla secreta. Pero el paraíso no es realmente lo que parece…

Cantabria

Pedreña, Sopeña, Carmona o Toñanes son algunos de los rincones de la tierruca que aparecen en la película Diecisiete, un drama que ahonda la historia de Héctor, un chaval de 17 años internado en un centro de menores, que forja un inquebrantable vínculo con un perro tan tímido y distante como él. Héctor se escapa del centro en busca del animal y emprende un peculiar viaje acompañado de su hermano mayor, su abuela Cuca, dos perros, una vaca y otros animales.

Castilla y León

Las provincias de Segovia y Ávila fueron escenario de algunas de las escenas de la adaptación a la pantalla de Los favoritos de Midas, la serie inspirada en el relato corto de Jack London The Minions of Midas. Por ambos lugares paseó Víctor Genovés, un influyente empresario, que sufre un extraño chantaje: si no accede a pagar una elevada suma de dinero, los autodenominados Favoritos de Midas matarán personas al azar en un lugar y fecha señalados hasta conseguir su objetivo.

Cataluña

El Inocente, la nueva serie de Netflix creada por Oriol Paulo y protagonizada por Mario Casas, se ha rodado durante ocho meses en distintas localidades catalanas, entre las que destacan algunos de los horizontes barceloneses más emblemáticos. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo, la Torre Mapfre, el aeropuerto de El Prat o la prisión de Figueras son algunos ejemplos.

También Terrassa y Barcelona son algunos de los escenarios donde se sitúa la trama de Hache, una serie inspirada en hechos reales donde la protagonista, Helena, una prostituta, empieza siendo un mero peón en manos de Malpica, líder de una banda criminal que opera en la Barcelona de los años 60. Loco por ella, Días de Navidad, Magic for Humans, El practicante, Xtremo o Ídolo (actualmente, en producción) son otros de los títulos que tienen como escenario distintas localidades de la comunidad autónoma.

Galicia

Ourense, Celanova, Ribadavia, Carballiño, Xinzo de Limia, A Coruña y Vigo acogieron el rodaje de la primera producción de Netflix desarrollada íntegramente en Galicia: El desorden que dejas. Un thriller que comienza con una inquietante pregunta para su protagonista, Raquel: “¿Y tú cuánto vas a tardar en morir?”. Ella es profesora de literatura y acaba de aceptar una suplencia en el instituto del pueblo de su marido. Su ilusión por impartir clases se dará de bruces con unos alumnos que la reciben con esa macabra bienvenida. La Avenida de La Marina y Paseo Marítimo, el Embalse de As Conchas, las Termas Romanas de Bande o la zona Cañón del Sil son algunas de las localizaciones que ambientaron los misterios de esta adaptación de la novela de Carlos Montero.

También la provincia de Orense acogió parte del rodaje de la película Elisa y Marcela, ambientada en la Galicia de 1885. En el largometraje, Elisa y Marcela se conocen en el colegio donde ambas trabajan. Lo que empieza como una estrecha amistad acaba convirtiéndose en una relación sentimental que deben mantener en secreto.

Comunidad de Madrid

La casa de papel, en plena producción de su quinta y última temporada, ha llevado a la pantalla localizaciones como la plaza de Callao o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En otras ficciones, Madrid también ha albergado los rodajes de las producciones originales Las chicas del cable, Élite, El Vecino o ¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Si hay otra ficción que emane Madrid por los cuatro costados es Valeria, la serie sobre una escritora en crisis, tanto en relación con sus novelas como con su esposo. Por suerte, sus tres mejores amigas, Carmen, Lola y Nerea, la apoyan en sus aventuras mientras viven sus propias peripecias que tienen lugar en rincones de la capital que van desde Gran Vía, a Malasaña, pasando por Chueca o La Latina.

Comunidad Foral de Navarra

En 2020, Netflix anunció el proyecto Tú no eres especial, una nueva serie de comedia que se rodará íntegramente en la Comunidad Foral de Navarra. Lekunberri, Leitza y sus alrededores son algunas de las localizaciones donde se desarrollará la trama de la serie, que narra la vida de Amaia. Esta tiene que dejar atrás su vida en Barcelona y mudarse al pueblo de su madre donde nunca ocurre nada. Sin embargo, pronto descubrirá que, tal vez, ha heredado los poderes de su abuela: una mujer con fama de ser la única bruja que ha existido en el pueblo.

País Vasco

Actualmente, está teniendo lugar la producción de Intimidad en Bilbao, una drama televisivo que comienza con la filtración a la prensa de un video sexual de una política con un futuro prometedor, que resulta ser el catalizador de esta historia que narra la vida de cuatro mujeres que se ven forzadas a pisar la delgada línea entre lo que pertenece a la vida pública y privada.

