Recargando energía (y buscando a Woody) en los restaurantes de PortAventura World
PortAventura World está de aniversario, pero para celebrarlo como se merece, hay que encontrar a Woody, su mascota. ¿Se habrá escondido en alguno de los restaurantes de PortAventura World? Vamos a descubrirlo.
Pasan las horas y ya no sabes dónde buscar a Woody. En Ferrari Land ni rastro, tampoco en PortAventura Park ni en ninguno de los seis hoteles de PortAventura World. Decides que es momento de parar para reponer fuerzas y buscas un restaurante en el que poder recargar pilas para seguir buscando.
En PortAventura World hay infinidad de opciones para llenar el estómago y tú, que a veces eres algo indeciso, no tienes claro qué te apetece. En Ferrari Land, por ejemplo, el Ristorante Cavallino ofrece cocina italiana. O, si prefieres algo más rápido, en Paddock tienen los mejores perritos calientes.
Vuelves a PortAventura Park y debes elegir entre cocina mediterránea en Raco de Mar, un poke en el restaurante self-service Bora Bora, cocina americana con servicio en mesa en The Iron Horse o unos tacos en la Hacienda El Charro.
Finalmente has optado por algo rápido en Vinosfera Tapes i Vins porque no quieres perder demasiado tiempo. Alucinas con su amplia carta de vinos, pero no es momento de hacer una cata. Te concentras en unas exquisitas patatas bravas y unos calamares a la andaluza y, una vez finalizados, te dispones a completar tu misión.
El reloj no se detiene y necesitas hacer un último esfuerzo para encontrar a Woody. Ya solo te falta buscarle en Caribe Aquatic Park, el parque acuático de PortAventura World que cuenta con cascadas, piscinas inmensas, zonas verdes repletas de plantas tropicales y 16 atracciones.