Las razas de perro más populares... en las películas

¿Has notado alguna vez que los fotogramas de película rectangulares se adaptan menos a la forma del cuerpo humano que a la forma de cuatro patas del perro? Así es: el cine se hizo para perros. Aunque algunas razas de perros hacen más películas que otras...

Esa es la duda que precisamente ha tenido Protect My Paws que, utilizando datos de IMDb, han identificado las razas que aparecen en la mayoría de las películas y programas de televisión del siglo pasado. Te damos algunos datos que cambiarán lo que pensabas que sabías sobre los perros en las películas.

La raza de perro más popular

No hay duda que el poderoso pastor alemán es el rey canino de las películas de Hollywood. Y es que estos perros, también conocidos como alsacianos, han obtenido casi el doble de créditos que la segunda raza de perro más activa del mundo del cine, el bulldog.

El San Bernardo tiende a ser el centro de atención con su presencia. Lo podemos ver en films como 'Beethoven' y 'Daddy Daycare'. Pero también otras nueve razas, incluidos el caniche y el chihuahua tienen más películas a su nombre. ¿Y el Dálmata? Como contamos el número de películas y no el número de perros, el dálmata ni si quiera está entre los 10 primeros.

Los perros a través de las décadas

¿Cómo han cambiado las preferencias del público por el talento canino a lo largo de los años? La superestrella alsaciana original, Rin Tin Tin, acumuló la fama de la década de los 1920. Pero sus descendientes y homónimos trabajaron con un éxito esporádico.

No fue hasta la década de 1960 cuando el pastor alemán se convirtió una vez más en la raza más elegida. El sabueso de pico largo fue visto en la película de zombies 'La noche de los muertos vivientes' (1968) y en el clásico de autor 'The Diary of Chambermaid' (1964), entre más de 50 títulos en la década de 1960. Pero, sin duda, su papel más icónico fue el de 'El vagabundo más pequeño', un perro sin hogar que resuelve problemas para extraños.

El pastor alemán ha dominado todos los periodos desde la década de 1960. Pero la edad de oro de Hollywood fue una era de bulldogs. Este perro de cara arrugada tiene en su palmarés 34 títulos tanto en la década de 1940 como en la de 1950. Lo podemos ver junto a Judy Garland en 'Cita en San Luis' (1944). Pero realmente la mayoría de los créditos del bulldog se deben a apariciones en dibujos animados, como Spike, un complemento canino de Tom y Jerry.

Eso solo deja un ganador sorpresa para la década de 1930: el perro salchicha. ¿Por qué una sorpresa? Porque este tipo de perros se adaptan mejor a la pantalla panorámica, que no era común hasta la década de 1950. Los podemos ver en películas como 'El agente secreto de Hitchcock, pero la mayoria de apariciones las encontramos en los dibujos animados.

Los más aclamados por la crítica

Desde Protect My Paws, usaron Metacritic para encontrar la calificación promedio que tiene cada raza de perro en todo su catálogo posterior. Desde esta perspectiva, finalmente la corona de Hollywood del Pastor Aleman comienza a verse inestable. ¿Por qué? Porque las películas con apariciones de estos perros tienen una calificación promedio de 56,5. Siendo así la 14 raza de perro más aclamado por la crítica.

Y es que el perro favorito de la crítica, sin duda, es el Border Collie. Tan agudos como Joan Crawford, tan tenaces como Sigourney Weavey y tan adorables como Heath Ledger. Estos perros aparecen en películas como 'Babe' (1995) y 'The Lobster' (2015). Aunque también ha interpretado al 'perro por excelencia' en películas sobre perros como 'A Dog Year' o 'Hotel para perros'.