El hogar de las ranas de ojos rojos costarricenses: la magnífica selva del Parque Nacional Corcovado
Emprendemos una expedición secreta por Costa Rica para seguir el rastro de dos de las especies más fascinantes del planeta. Aquellos que completen el recorrido y las encuentren entrarán en el sorteo de un viaje a Costa Rica. ¡Adelante, aventureros!
Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!
La naturaleza se magnifica en el Parque Nacional Corcovado, el santuario de mayor biodiversidad de Costa Rica. Considerado una de la regiones de más intensidad biológica del planeta, está ubicado en la Península de Osa, al suroeste del país.
El panorama es impresionantes: guacamayos rojos volando sobre las copas de los árboles, monos aulladores haciendo equilibrios entre las ramas y ríos de aguas cristalinas atravesando la jungla. Y entonces, vemos una pluma de quetzal.
Por la tarde visitamos una comunidad de familias que trabajan en proyectos de turismo sostenible y reforestación. Al llegar la noche, varias ranitas de ojos rojos salen a nuestro encuentro.
Corcovado es refugio para muchas especies. Estamos cerca del final de la expedición. ¿Qué camino debemos seguir ahora?
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Para ir a Nicoya por si nos hemos dejado una pista en Guanacaste, pincha aquí.