El hogar de las ranas de ojos rojos costarricenses: la magnífica selva del Parque Nacional Corcovado

Estás participando en la búsqueda de dos de las especies emblemáticas de Costa Rica –el quetzal resplandeciente y la rana de ojos rojos– que nos llevará por todo el país. Si logramos localizar a los ejemplares, entraremos en el sorteo de un vuelo de ida y vuelta a Costa Rica para dos personas. ¡Nuestra misión acaba de comenzar!

Guacamaya roja en el Parque Nacional de Corcovado / Istock

La naturaleza se magnifica en el Parque Nacional Corcovado, el santuario de mayor biodiversidad de Costa Rica. Considerado una de la regiones de más intensidad biológica del planeta, está ubicado en la Península de Osa, al suroeste del país.

El panorama es impresionantes: guacamayos rojos volando sobre las copas de los árboles, monos aulladores haciendo equilibrios entre las ramas y ríos de aguas cristalinas atravesando la jungla. Y entonces, vemos una pluma de quetzal.

Por la tarde visitamos una comunidad de familias que trabajan en proyectos de turismo sostenible y reforestación. Al llegar la noche, varias ranitas de ojos rojos salen a nuestro encuentro.

La playa en el Parque Nacional de Corcovado / Istock / CampPhoto

Corcovado es refugio para muchas especies. Estamos cerca del final de la expedición. ¿Qué camino debemos seguir ahora?

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