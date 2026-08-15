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El refugio veraniego de Vinícius Jr. (26 años): la ciudad brasileña de barrios humildes, canchas de fútbol y paisajes junto a la bahía donde empezó todo

La ciudad situada junto a la bahía de Guanabara tiene una identidad propia que el futbolista brasileño nunca ha dejado de reivindicar.

La ciudad brasileña de barrios humildes que vio crecer a Vinícius Jr.

La ciudad brasileña de barrios humildes que vio crecer a Vinícius Jr. / iStock / GTres

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Andrea Gómez Bobillo

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São Gonçalo, en el estado de Río de Janeiro, puede presumir de haber visto nacer a uno de los futbolistas más reconocidos del planeta: Vinícius Jr. Mucho antes de convertirse en una estrella internacional, el futbolista dio allí sus primeras patadas a un balón en un entorno muy distinto del que hoy acompaña a su carrera en la élite.

Aunque el nombre de esta ciudad situada frente a la bahía de Guanabara suele quedar eclipsado por el de Río de Janeiro, São Gonçalo forma parte inseparable de la historia personal del futbolista, que ahora aprovecha sus descansos vacacionales para regresar a su tierra natal que sigue llena de barrios populares y canchas de fútbol.

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Este vasto territorio de variadísimos paisajes es cuna germinal de Brasil, junto con los vecinos estados de São Paulo y Río de Janeiro, a los que está ligado por historia, frontera y política desde los primeros tiempos de la conquista portuguesa. / Redacción Viajar

La ciudad donde empezó la historia de Vinícius

São Gonçalo forma parte del área metropolitana de Río de Janeiro y cuenta con alrededor de un millón de habitantes. Como está tan cerca de la capital del estado homónimo, muchos viajeros la atraviesen camino de otros destinos, pero pocos se detienen a conocer esta ciudad que ha ganado proyección internacional gracias a uno de sus vecinos más famosos.

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior nació aquí en el 2000 y fue también en este lugar donde comenzó a desarrollar la pasión por el fútbol que marcaría toda su vida. Muy pronto empezó a entrenar en la escuela del Flamengo situada en el barrio de Mutuá, donde llamó la atención entre los ojeadores, lo que acabaría llevándolo a las categorías inferiores del histórico club carioca.

Vinícius ha seguido reivindicando públicamente sus raíces

Vinícius ha seguido reivindicando públicamente sus raíces / Wikimedia Commons

São Gonçalo suele definirse como una gran ciudad residencial del entorno de Río, pero merece una visita porque se encuentra en la bahía de Guanabara y constituye una de las principales puertas de acceso hacia la Región de los Lagos. Además, mantiene una estrecha relación histórica con Niterói, otra de las ciudades del estado.

Barcos en la bahía de Guanabara

Barcos en la bahía de Guanabara / Istock / Gideoni Junior

Entre sus lugares más destacados figuran la Iglesia Matriz de São Gonçalo do Amarante, cuyos orígenes se remontan al siglo XVII, la Capela Nossa Senhora da Luz, la histórica Fazenda Itaitindiba o la Fazenda Engenho Novo, que son grandes ejemplos del pasado colonial del municipio.

Si hablamos de naturaleza no podemos no mencionar Alto do Gaia, que al estar situado a más de 500 metros de altitud ofrece una amplia panorámica sobre la bahía de Guanabara y parte del estado de Río de Janeiro. A ello se suman arenales como Praia da LuzPraia de São João o Praia da Beira.

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La ciudad que quiere reivindicar su propia identidad

Barrio de Neves en São Gonçalo

Barrio de Neves en São Gonçalo / Wikimedia Commons

São Gonçalo ha vivido siempre a la sombra de Río de Janeiro (y probablemente nunca compita con esta en las listas de destinos imprescindibles de Brasil), pero en los últimos años el municipio ha impulsado diferentes iniciativas para poner en valor su patrimonio histórico y cultural. Uno de los proyectos más visibles es Cidade Ilustrada, un programa de arte urbano con decenas de murales repartidos por distintos barrios y que busca reforzar la identidad de la ciudad al mismo tiempo que apoya a artistas locales.

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