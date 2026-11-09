Las raíces separadas de Rocío Jurado y Rocío Carrasco están entre el pueblo del faro más alto de España y la cuna del fandango de Huelva

En junio de 2023, la plaza de un pequeño pueblo de Huelva se llenó para ver cómo descubrían la estatua de bronce de su vecino más famoso, un boxeador que había sido campeón del mundo. Su hija, Rocío Carrasco, estaba allí, junto a la familia de su padre. Recitó un fandango que había escrito un tío suyo y, al acabar, dio las gracias con una frase que resumía toda su historia familiar: "Hoy es un día muy curioso porque se han unido mis dos familias, Alosno y Chipiona".

Esas dos familias son también dos pueblos andaluces muy distintos. Uno mira al Atlántico desde la desembocadura del Guadalquivir y vio nacer a Rocío Jurado, 'la más grande', a la que en Nueva York llegaron a distinguir como la mejor voz femenina del siglo XX. El otro está tierra adentro, entre encinas y minas, y es la cuna de Pedro Carrasco, uno de los grandes nombres del boxeo español. Su hija nació en Madrid en 1977, pero tiene una familia en cada uno.

Sara Fernández García

Rocío Jurado, la hija del zapatero

Rocío Jurado nació en Chipiona en 1944, en la calle Larga, donde hoy un mosaico recuerda su casa natal. Su padre era zapatero y aficionado al flamenco, y de él heredó la afición. "Cantaba muy bien, pero mi madre siempre me decía que no me lo creyera nunca", contó ella misma en 2006, en una de sus últimas entrevistas en televisión, con Jesús Quintero.

Chipiona, Cádiz. / Istock

En el pueblo todavía hay quien fue al colegio con ella. Estudió en Las Pastoras y después en la escuela de doña Josefa, en la plazoleta del Manchón de la Huerta, y en una función escolar hizo de Cenicienta. Los vecinos la recuerdan traviesa y alegre. "Se venía, te agarraba el hombro y te cantaba una coplilla de las que solía cantar, y así crecimos", recordaba una compañera de clase, Caridad, años después. Con unos 16 años se marchó a Madrid a buscarse la vida en los tablaos, pero nunca dejó de presentarse como una chipionera. "Yo es que soy pueblo, y creo que mi éxito reside en eso, en que sé dónde está mi raíz", decía.

Chipiona, el faro y la Virgen de Regla

El pueblo que la vio crecer tiene el faro más alto de España, una torre de piedra de 69 metros que empezó a funcionar en 1867. Lo dirigió el ingeniero catalán Jaime Font, y es el tercero más alto de Europa. Por dentro tiene 344 escalones, sin ascensor, y su luz alcanza unos 45 kilómetros mar adentro. Lleva siglo y medio guiando a los barcos que entran por el Guadalquivir.

Vista de Chipiona. / Istock

A pocos pasos se levanta el santuario de Nuestra Señora de Regla, la patrona del pueblo. Entre el faro y el santuario se extienden las playas de Regla, y en la costa se conservan los corrales de pesca, unos muros de piedra que los chipioneros levantaron para atrapar los peces cuando baja la marea.

Su huella está repartida por todo el pueblo. Junto al puerto deportivo, una avenida lleva su nombre y una escultura de Juan de Ávalos la recuerda. Rocío Jurado se despidió en 2006, y descansa en el cementerio de Chipiona, donde sus seguidores siguen dejando flores. "Porque aquí es donde era ella", resume una vecina.

Estatua de Rocío Jurado en Chipiona. / Istock

Rocío Carrasco y el campeón de Alosno

La otra mitad de esta historia está a unos 150 kilómetros, en el oeste de Huelva. Pedro Carrasco nació en Alosno en 1943 y fue campeón del mundo de boxeo en 1971. Ganó 105 de los 110 combates que disputó, 67 de ellos por KO, y en 1976 se casó con Rocío Jurado. Un año después nació su única hija.

Calle de Alosno, en Huelva. / Istock / FELIPE RODRIGUEZ

Rocío Carrasco ha hablado mucho de él, y siempre con admiración. "Era un portento y nació para eso", ha dicho de su padre. En casa de los Carrasco lo veían casi como a un héroe: "Para mi abuelo, mi padre era como un héroe". Ella recuerda también su apodo y su estilo en el ring. "Le llamaban 'El Peinao' porque decían que entraba en el ring peinado y salía peinado", cuenta. "Él decía que las peleas tenían que ser limpias".

Por eso, cuando el pueblo decidió homenajearle, ella no faltó. La escultura, obra de Santiago Delgado, se colocó en el centro de la plaza que ahora lleva el nombre de Pedro Carrasco. Aquel día, mirando a su alrededor, lo dejó claro: "Me puedo acordar de todos, porque todos estos son mi familia".

Campanario en Alosno, Huelva. / Istock / FELIPE RODRIGUEZ

Alosno, la cuna del fandango

Alosno tiene unos 4.000 habitantes y está en el Andévalo, una comarca de campos de cereal, olivos, alcornoques y encinas, tierra de agricultores, pastores y mineros. Es conocido en toda Andalucía como la cuna del fandango de Huelva, un cante que sigue muy presente en sus fiestas, y del que salieron figuras como Paco Toronjo, también nacido en Alosno.

Estatua de Pedro Carrasco en Alosno. / Ayuntamiento de Alosno.

La minería es todavía más antigua que el cante. En su término municipal están las minas de Tharsis, explotadas desde hace miles de años. Allí comerciaron cartagineses y romanos con los metales de la zona, y allí apareció la llamada Máscara de Tharsis, una pieza del siglo VII antes de Cristo. Ya en el casco urbano, la visita pasa por la iglesia de Nuestra Señora de Gracia y por la ermita del Señor de las Columnas, y termina, desde hace tres años, frente a la estatua del campeón.