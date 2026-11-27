Durante casi dos décadas, la última prueba de Pasapalabra tuvo dos voces: Christian Gálvez la condujo en Telecinco desde 2007 hasta 2019, cuando todavía no había cumplido los treinta. En 2020 el concurso se trasladó a Antena 3 y el rosco pasó a manos de Roberto Leal, que lo leyó letra a letra hasta junio de 2026, cuando el programa estrenó una nueva prueba final. Dos estilos distintos para el mismo juego de palabras, y dos presentadores que, antes de llegar al plató, crecieron en barrios de trabajadores a unos 500 kilómetros de distancia: Leal en Alcalá de Guadaíra, la ciudad de los panaderos de Sevilla, y Gálvez en Móstoles, el pueblo cuyos alcaldes firmaron en 1808 el bando contra los franceses.

Redacción Viajar

Roberto Leal y la fortaleza almohade de Alcalá de Guadaíra

Alcalá de Guadaíra está a unos 16 kilómetros de Sevilla, en la orilla del río que le da nombre, y desde cualquier punto de la ciudad se ve su castillo, levantado sobre un cerro con huellas de ocupación desde la Edad del Bronce. La fortaleza actual es almohade, del siglo XII, y se rindió a los castellanos a mediados del siglo XIII. Después fue ampliada en varias fases, y en 1280 Alfonso X fundó la villa en la explanada oriental del cerro. Es Monumento Histórico-Artístico desde 1924, la entrada es gratuita y el Centro de Interpretación del Castillo explica su historia antes de subir a los patios y las torres.

Alcalá de Guadaira / Turismo Alcalá de Guadaira

Desde el castillo, el paseo baja hasta el Guadaíra, donde se conserva un paisaje molinero catalogado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico como Paisaje de Interés Cultural. En época almohade se construyeron en sus orillas molinos de ribera fortificados como pequeños baluartes, y algunos siguen en pie, como el de la Aceña o el del Algarrobo. El recorrido junto al río puede empezar en el Puente del Dragón, cuya estructura imita la forma del animal mitológico que le da nombre, y terminar en la antigua Harinera del Guadaíra, que hoy alberga el Centro de Interpretación de la Industria Panadera y la oficina de turismo. Bajo el Teatro Gutiérrez de Alba, en pleno centro, el molino de la Mina, que dejó de funcionar en los años veinte, se visita desde una pasarela que deja ver la roca tallada y el canal del manantial.

Roberto José Leal Guillén nació aquí el 28 de junio de 1979 y creció en un barrio obrero junto a sus padres. Su padre empezó a trabajar como albañil a los once años, y él mismo lo recordaba en una entrevista reciente: "Fui el cajero del supermercado de mi pueblo y también trabajé como albañil junto a mi padre". Estudió Periodismo en Sevilla y empezó en el periódico local La Voz de Alcalá antes de dar el salto a la radio y a Canal Sur. De niño jugaba al fútbol en el patio del colegio con una lata de refresco y soñaba con ser futbolista, aunque él mismo admite que "era muy malo".

Pueblo Alcalá de Guadaira / Turismo Alcalá de Guadaira

El pan es la seña de identidad de la ciudad. Durante siglos, el pan de Alcalá abasteció a Sevilla, primero a lomos de mulas y después en el llamado tren de los panaderos, y por eso se la conoce también como Alcalá de los Panaderos. Sus hornos siguen haciendo bollos, teleras, molletes y regañás, y en las confiterías no faltan las tortas de Alcalá y las bizcotelas rellenas. En abril de 2019, la ciudad dio el nombre de Roberto Leal a una calle junto al Auditorio Riberas del Guadaíra, y en 2024 lo nombró embajador de su Carnaval.

Guía práctica: cómo, cuándo y a dónde

Alcalá de Guadaíra está a unos 16 kilómetros de Sevilla por la A-92. De septiembre a junio, podrás visitar su Castillo y Cebtro de Interpretación que abre de martes a viernes de 9:30 a 13:30, los sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00, y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00. Los lunes cierra y la entrada es totalmente gratuita. Para conocer los emblemáticos molinos harineros de la zona, es necesario concertar cita previa en la oficina de turismo, ubicada en la Harinera del Guadaíra, llamando a los teléfonos 95 579 64 74 o 646 305 570. Antes de marcharse, resulta imprescindible pasar por cualquiera de las panaderías y confiterías de la ciudad para llevarse algunos de sus productos más típicos: el tradicional pan de Alcalá, las tortas de Alcalá y las bizcotelas rellenas

Christian Gálvez y el Móstoles del bando de 1808

Móstoles está a unos 18 kilómetros al suroeste de Madrid y hoy es una de las grandes ciudades del sur de la región, pero su nombre sigue unido a una tarde concreta. El 2 de mayo de 1808, mientras Madrid se levantaba contra las tropas de Napoleón, llegaron al pueblo dos hombres con noticias de la capital y convencieron a los alcaldes, Andrés Torrejón y Simón Hernández, de que firmaran una circular dirigida a los pueblos del Camino Real de Extremadura. Aquel papel, conocido como el Bando de la Independencia, está considerado el inicio de la Guerra de la Independencia.

Móstoles , Plaza de Pradillo / wikicommons/Zarateman

El recorrido por el casco histórico empieza en la calle de Andrés Torrejón, donde se conserva la casa del alcalde convertida en Casa Museo, que apenas ha cambiado desde el siglo XIX. En la misma calle, el Museo de la Ciudad ocupa la antigua Casa de Postas y cuenta la evolución del municipio, incluida una maqueta del Móstoles de 1808. Muy cerca está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el edificio más antiguo de la ciudad, con ábside y torre mudéjares; en su capilla de la Soledad fue enterrado Torrejón. La ermita de Nuestra Señora de los Santos, patrona de Móstoles, guarda un retablo barroco e imágenes de la escultora Luisa Roldán, y en la plaza del Sol el Monumento del Bicentenario recuerda los hechos de 1808. Para completar el paseo, el CA2M, el Centro de Arte Dos de Mayo, abrió en 2008 para conmemorar el bicentenario y es hoy el museo de arte contemporáneo de la Comunidad de Madrid.

Móstoles, Ermita de Nuestra Señora de los Santos / wikicommons/Zarateman

Christian Gálvez Montero nació en Móstoles el 19 de mayo de 1980 y creció en un barrio de la ciudad. "Mi infancia en Móstoles fue muy bonita", contó años después, aunque sin idealizarla: "No teníamos lujos. Mi padre se iba a las 5 de la mañana y volvía reventado". Empezó como actor desde muy joven, compaginándolo con el colegio, fue reportero de Caiga quien caiga y en 2007 llegó a Pasapalabra. Ese mismo verano el Ayuntamiento lo eligió pregonero de las fiestas patronales de septiembre, y con los años se ha convertido también en divulgador sobre Leonardo da Vinci. La fiesta grande de la ciudad es la del Dos de Mayo, declarada de Interés Turístico Nacional. Cada año, unos 300 vecinos vestidos de época recrean en las calles el levantamiento contra los franceses y la firma del bando. Durante siglos, Móstoles vivió de los viajeros que pasaban por el camino de Extremadura, y fue un pueblo de posadas y casas de postas.

Guía práctica: cómo, cuándo y a dónde

Se puede llegar a Móstoles en Cercanías (C5) o Metro (línea 12, paradas Móstoles Central y Pradillo). En la calle de Andrés Torrejón se encuentran el Museo de la Ciudad y la Casa Museo, ambos gratuitos y con visitas guiadas previa reserva en el 91 649 37 72 (horarios según temporada). También destaca el CA2M (avda. de la Constitución, 23), gratuito y abierto de martes a domingo de 11:00 a 21:00 h y cerrado el 24, 25 y 31 de diciembre. Las mejores fechas para visitarlo son el 2 de mayo y en septiembre, en sus fiestas patronales.