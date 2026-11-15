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Las raíces separadas de Risto Mejide (51 años) y Natalia Almarcha (31) están a 303 kilómetros entre una ciudad con fachadas modernistas y mercados centenarios y una de naranjos y jardines junto al Turia

Su historia comenzó a través de Instagram y, tras varias rupturas y reconciliaciones, vuelve a unir a un presentador nacido en Barcelona con una farmacéutica valenciana.

Las raíces separadas de Risto Mejide y Natalia Almarcha están a 303 kilómetros entre una ciudad con fachadas modernistas y una de jardines junto al Turia

Las raíces separadas de Risto Mejide y Natalia Almarcha están a 303 kilómetros entre una ciudad con fachadas modernistas y una de jardines junto al Turia / iStock / GTres

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Andrea Gómez Bobillo

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Su historia comenzó como la de tantos adolescentes hoy en día: a base de mensajes directos en Instagram. Risto Mejide y Natalia Almarcha se conocieron a finales de 2022 y la relación se hizo pública unos meses después tras unas fotos paseando por Cuenca. Él, presentador y publicista de 51 años, nació en Barcelona. Ella, farmacéutica, nutricionista y empresaria de 31, tiene toda su vida arraigada en Valencia. Después de unos años marcados por varias idas y venidas (incluida una ruptura bastante sonada a principios de 2024), la pareja parece haberse dado una nueva oportunidad este último verano y así lo confirmó sin rodeos el pasado 27 de octubre, cuando Risto felicitó a Natalia por su cumpleaños en redes con un "Feliz cumpleaños, mi amor. Te quiero".

Antena de la Iglesia de los Santos Juanes y el Mercado Central en el casco antiguo de la ciudad de Valencia, España

Antena de la Iglesia de los Santos Juanes y el Mercado Central en el casco antiguo de la ciudad de Valencia, España / Istock

Más allá de las idas y venidas sentimentales que suelen ocupar las revistas del corazón, lo curioso es el contraste (y a la vez el parecido) entre las dos capitales donde crecieron. Ambas miran al mismo mar y conservan un patrimonio monumental de primera, pero cada una mantiene un ritmo y una personalidad muy distintos si te animas a recorrerlas.

Las raíces separadas de Paula Echevarría (49 años) y Miguel Torres (40) están en una villa marinera asturiana y un eterno barrio de Madrid

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Sara Fernández García

Barcelona: modernismo y mercados con siglo y medio de vida

Risto Mejide nació en Barcelona el 29 de noviembre de 1974, y aunque su carrera televisiva le ha llevado a vivir a caballo entre varias ciudades, sus raíces siguen ancladas en la capital catalana, donde su abuelo le llevaba de niño a ver los partidos del Barça. Si quieres entender el carácter de su ciudad natal, lo mejor es echar a andar por el Eixample, concretamente por el Paseo de Gràcia. Allí es imposible no ir mirando hacia arriba: la Casa Batlló, La Pedrera y la Casa Amatller son el mejor escaparate de aquella burguesía de finales del siglo XIX y principios del XX que levantó las fachadas modernistas más espectaculares de Europa.

La Pedrera es una de las casas más conocidas de Gaudí

La Pedrera es una de las casas más conocidas de Gaudí / Istock / badahos

Pero la Barcelona auténtica también se encuentra en sus mercados de toda la vida. Aunque La Boqueria, abierta en plena Rambla desde 1840, suele estar hasta los topes de curiosos buscando zumos y fotos, sigue contando con puestos históricos de pescado y producto fresco. Si prefieres un ambiente mucho más de barrio, acércate al Mercado de Sant Antoni, inaugurado en 1882 bajo una imponente estructura de hierro que ocupa una manzana entera. Además de sus puestos de alimentación, los domingos por la mañana sus alrededores se transforman en un mercadillo tradicional de libros antiguos, cómics y coleccionismo que lleva décadas siendo un clásico para los barceloneses. Para rematar el paseo, nada como bajar hacia la Barceloneta o subir a los miradores de Montjuïc.

Fuente de Montjuïc, Barcelona

Fuente de Montjuïc, Barcelona / Istock / Vladone

Valencia: naranjos, gótico civil y un río convertido en parque

A 303 kilómetros en línea recta hacia el sur empieza el territorio de Natalia Almarcha. Valencia comparte esa luz mediterránea, pero se mueve a una velocidad mucho más ligada a la huerta que la rodea, a sus campos de naranjos, a las acequias históricas y a esas barracas tradicionales que todavía resisten en las afueras. En pleno centro histórico, el edificio que mejor representa el peso comercial que tuvo la ciudad es la Lonja de la Seda, una joya del gótico civil levantada entre los siglos XV y XVI y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

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La Lonja de la Seda, Valencia

La Lonja de la Seda, Valencia / Istock

Si en Barcelona mandan los mercados centenarios, en Valencia no se quedan atrás: el Mercado Central es una catedral modernista de hierro, cristal y cerámica donde da gusto perderse entre puestos de verduras de la huerta, mientras que el cercano Mercado de Colón es el sitio perfecto para tomar algo tranquilo bajo una estructura arquitectónica preciosa. Y para vivir de verdad la ciudad hay que bajar al Jardín del Turia. Tras la gran riada de 1957, el cauce del río se desvió y aquel lecho vacío acabó convirtiéndose en un pulmón verde de nueve kilómetros que cruza toda Valencia de punta a punta, pasando por debajo de puentes históricos hasta desembocar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

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