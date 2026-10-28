Las raíces separadas de Irene Montero (38 años) y Gabriel Rufián (44 años) están entre un pueblo de 35 vecinos con un "puente romano" del siglo XVII y una aldea de olivar de Jaén con una necrópolis íbera del siglo VI a.C.

Irene Montero nació en Madrid en febrero de 1988, y Gabriel Rufián, en Santa Coloma de Gramenet en febrero de 1982. Entre las dos ciudades hay unos 620 kilómetros de carretera, y los dos coincidieron como diputados en el Congreso a partir de 2016. Lo que comparten es menos visible: los dos descienden de familias que dejaron el campo para buscar trabajo en la ciudad, y los dos han hablado de los pueblos donde pasaban los veranos de niños. Montero recordaba este año la casa de sus abuelos, donde pasaba los veranos enteros mientras sus padres trabajaban: "Allí viví muchas primeras veces". Rufián, por su parte, suele recordar que es hijo y nieto de andaluces que emigraron a Cataluña desde Jaén y Granada.

Sus pueblos tampoco se parecen. Uno es un pequeño municipio de montaña, a más de mil metros de altitud, con apenas tres decenas de vecinos censados y un puente de piedra sobre una garganta. El otro, un núcleo de la campiña rodeado de olivos, bajo cuyo suelo se excavó hace medio siglo un cementerio íbero. Son Tormellas, en Ávila, y La Bobadilla, en Jaén.

Sara Fernández García

Tormellas, entre gargantas y prados

Tormellas está a 1.065 metros de altitud, en la comarca de El Barco de Ávila, al pie de la sierra de Gredos y a 89 kilómetros de la capital de la provincia. En 2023 tenía 36 habitantes, y hoy ronda los 35, aunque en verano la población crece con las familias que vuelven a sus casas. El municipio tiene un segundo núcleo, Navamures, a unos dos kilómetros, donde todavía pastan rebaños de vacas.

Casas en Tormellas, Ávila. / Wikicommons

Por el término corre la Garganta de los Caballeros, un pequeño afluente del Tormes que atraviesa el pueblo y forma pozas naturales como el Charco de los Mozos. Sobre ella cruza el puente al que todos llaman romano, aunque en realidad data del siglo XVII y enlazaba con los antiguos caminos de la trashumancia. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, preside el caserío y guarda una tradición ligada a San Pascual, que en 2022 llevó a hermanar oficialmente Tormellas con el cercano San Pedro del Barco. Las fiestas patronales se celebran el 15 de agosto, en honor a la Virgen de la Asunción.

Garganta de los Caballeros, en Tormellas. / Wikicommons

Ese río y esas pozas son lo que Montero sigue recordando del pueblo. Este verano, en un programa de televisión, reconoció que hace años que no vuelve, pero no dudó al elegir su rincón favorito: "La parte más bonita es la del río Tormes y el Charco de los Mozos". Prefirió no dar más detalles, explicó, porque luego se llena de gente.

La Bobadilla, sobre un cementerio íbero

La Bobadilla se asienta en la campiña alta del Guadalquivir, a 19 kilómetros de Alcaudete, el municipio del que depende como entidad local autónoma, y a 40 de Jaén. Su nombre viene del latín y alude a los pastos comunales para el ganado, aunque hoy el paisaje lo dominan los olivos, que sostienen la economía del pueblo con su cooperativa y su almazara. En los años cuarenta llegó a superar los 4.000 habitantes, y hoy ronda el millar. Como en tantos pueblos de la Sierra Sur, muchas familias emigraron a Barcelona y Madrid, y cada verano vuelven a llenar sus calles.

Era de La Bobadilla, en el pueblo de Alcaudete. / Istock / Marc Venema

Una de ellas fue la de Rufián. Sus abuelos paternos se marcharon a principios de los sesenta a Santa Coloma de Gramenet, donde el abuelo trabajó en la construcción, y el nieto volvía cada verano. En el pueblo todavía lo recuerdan de adolescente como un chico más, reunido con el resto de jóvenes en La Fuente, a las afueras. Él ha contado que su abuela usaba palabras que solo se entienden allí, como faratar, y que cuando su madre se junta con sus primas parece que ninguna haya salido nunca del cortijo.

Olivares en La Bobadilla, una aldea de Alcaudete, en Jaén. / Wikicommons

Bajo sus tierras se esconde su historia más antigua. En 1972, el arqueólogo Joan Maluquer de Motes, profesor de la Universidad de Barcelona, excavó en el cerro del Esparto una necrópolis ibérica con cámaras funerarias cuyos materiales se fechan en el siglo VI antes de Cristo y se conservan hoy en el Museo de Jaén. Junto a ella se levantaba un oppidum, un poblado íbero fortificado que estuvo habitado durante más de cinco siglos. Para este mes de octubre, el Instituto Universitario de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén tenía prevista una nueva campaña de excavación en la necrópolis y el poblado, medio siglo después de los primeros trabajos. Para el alcalde de la entidad local, Manuel La Torre, es "un punto de inflexión muy importante para la localidad".

Judías del Barco y aceite de la Sierra Sur

Cada pueblo tiene su mesa. En la comarca de Tormellas, la estrella son las judías de El Barco de Ávila, protegidas por una Indicación Geográfica Protegida, que se guisan en invierno con chorizo y oreja, junto a la Carne de Ávila, también con Indicación Geográfica Protegida. En La Bobadilla, todo pasa por el aceite de oliva que sale de su propia almazara y que acompaña los platos de la cocina jiennense de interior, como la pipirrana o los andrajos. Rufián, de hecho, describe a su familia jiennense como gente "de olivo, de cortijo, de tierra, de aceite y de palabras".

Los alrededores también tienen su atractivo. Desde Tormellas, El Barco de Ávila, con su castillo de Valdecorneja, queda a pocos minutos, y la sierra de Gredos ofrece rutas por gargantas y lagunas glaciares. Desde La Bobadilla, la cabecera municipal de Alcaudete conserva su castillo, que perteneció a la Orden de Calatrava. Y en primavera, el segundo fin de semana de mayo, La Bobadilla celebra su romería en honor a San Isidro, su patrón, antes de la feria de agosto.

Rufián dice que conserva el trato con la familia que le queda en la Sierra Sur. "Ahí tengo mis orígenes y recuerdo muchos veranos allí", contaba en una entrevista al diario de la provincia.