Las raíces separadas de Imanol Arias y Nélida Inés Grajales están a 10.000 kilómetros de distancia, entre una montaña leonesa y la tierra del tango

Uruguay fue el causante de que el actor español de cine y televisión, Imanol Arias, famoso por interpretar a Antonio Alcántara en la serie “Cuéntame cómo pasó” y Nélida Inés Grajales, licenciada en derecho por la Universidad Nacional de La Plata en 1994, se conocieran por primera vez durante un festival de cine en Punta del Este. En 2024 llegó su segundo encuentro cuando Imanol estaba de gira teatral con la obra “Mejor no decirlo” en Buenos Aires. A partir de ese momento se retomó el contacto hasta este año que la pareja contrajo matrimonio en enero con una ceremonia íntima en la capital española.

Ciudad de Buenos Aires / Istock / Alan_Tow

A pesar de estar separados por más de 10.000 kilómetros y cada uno a un lugar distinto del mapa, esta pareja es el claro ejemplo de cómo el destino se encargó de unirlos. Desde sus inicios la pareja ha tenido una convivencia muy discreta lejos de los focos. Tras iniciar su relación, Nélida dejó su vida en Argentina para instalarse junto al actor en Madrid, apostando por una rutina totalmente diferente y más calmada.

Adriana Fernández

El pueblo leonés que vio nacer al actor español

En pleno corazón de la Montaña Oriental Leonesa, dentro del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, se encuentra Riaño, el pueblo que vio crecer al famoso actor de cine y televisión, Imanol Arias. Lo que más llamará tu atención es su impresionante paisaje de los Fiordos Leoneses y su trágica historia, ya que el pueblo original fue inundado para construir un embalse en 1987. El embalse rodea imponentes picos de roca caliza, como el Pico Gilbo, conocido como el Cervino Leonés.

Riaño pueblo / Istock / oliki

Si eres un amante de la naturaleza, no podrás perderte sus miradores como el Mirador de Valcayo o el Mirador de las Hazas. Una de sus estampas más visitadas y fotografiadas por turistas es “El Banco más bonito de León” y el más grande en Burón, aparte del Columpio de Riaño, uno de los más altos de España con las mejores vistas a los Picos de Europa. En cuanto a su patrimonio, la Ermita de Nuestra Señora del Rosario es uno de los monumentos oratorios más importantes, de origen románico, siglo XIII, trasladada para salvarla de las aguas.

El Banco más bonito de León / Viajesdave

La tierra del tango con la avenida más ancha del mundo

A pesar de que su marido sea uno de los actores españoles más reconocidos y se mantiene entre las cámaras, Nélida Inés Grajales o conocida como ”Nelita", ha preferido mantenerse fuera del foco mediático. Sus raíces se encuentran al otro lado del charco, concretamente en la ciudad de Buenos Aires.

Arquitectura de Buenos Aires / Istock / nikada

Esta ciudad está marcada por una gran cultura porteña, una ciudad marcada por la mezcla cultural, la vida de barrio y su intensa tradición jurídica y artística. Si decides ir a descubrir esta preciosa ciudad, una de tus primeras paradas es el Obelisco y la Avenida 9 de julio, la postal más icónica de la ciudad, con la avenida más ancha del mundo.

Floralis Generica, una escultura floral de acero / Istock / Alan_Tow

Muy cerca, el famoso Puente de la Mujer se encuentra en Puerto Madero, se trata de una pasarela peatonal giratoria de diseño vanguardista creada por el arquitecto español Santiago Calatrava, que simboliza una pareja bailando tango. Una de las estampas más fotografiada es la Floralis Genérica, es una escultura metálica gigante con forma de flor situada en el barrio de Recoleta, cuyos pétalos de acero se abren cada mañana con el sol y se cierran al atardecer, sin duda no podrás irte sin hacerte la famosa fotografía.