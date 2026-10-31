Se conocieron gracias a una boda familiar: las raíces separadas de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega unen la ciudad de las corralas y el kilómetro cero con un pueblo de hórreos y casonas indianas
Un viaje desde los barrios más castizos de la capital hasta el verde de Ceceda, la aldea asturiana que acogió la boda de una de las parejas más queridas y discretas de nuestro panorama artístico.
Pocas historias de amor podrían ser la trama de un cuento como la de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega. Todo comenzó cuando eran apenas unos adolescentes de 17 y 16 años que coincidieron cuando se cruzaron dos universos tan aparentemente distintos como el del circo y el de la alta medicina. Él había nacido en La Habana cuando su familia (la saga de los Aragón) vivía recorriendo el mundo y ella es madrileña de cuna con raíces en la aristocracia médica asturiana, ya que el apellido Fernández-Vega va ligado a una de las sagas de la medicina más prestigiosas de nuestro país.
Pero este vínculo familiar nació en una boda que terminó uniendo a la pareja para siempre. Tras más de cuatro décadas juntos, su historia en común conecta el Madrid castizo que acogió los primeros pasos profesionales de Miliki y los suyos, y Ceceda, un rincón rural asturiano de cuento donde la pareja se dio el "sí, quiero" bajo una inolvidable tromba de agua.
Madrid: de las corralas de Lavapiés a la Puerta del Sol
Aunque Emilio Aragón llegó a España con 13 años tras un periplo vital por Buenos Aires, México, Puerto Rico o Estados Unidos, Madrid se convirtió rápidamente en su verdadero hogar. Fue la primera ciudad donde sus padres le dejaron montar en autobús, donde se formó en el Real Conservatorio Superior de Música y donde dio forma a su polifacética carrera como humorista, actor y compositor.
Un paseo por el Madrid que vio crecer esta historia de amor nos lleva por barrios tradicionales como Lavapiés o La Latina, donde aún sobreviven sus famosas corralas, esas viviendas populares donde la vida giraba alrededor de un patio interior con corredores de madera que reflejan la vida de vecindario del siglo XIX. A un tiro de piedra está la icónica Puerta del Sol, el mítico Kilómetro Cero del que parten todas las carreteras radiales de España.
Fue en estas calles donde un joven Emilio sorprendía a Aruca bajándose del coche en pleno Paseo de la Castellana para ponerse a bailar con la música a todo volumen, según contó la propia Aruca en una entrevista para Vanitiy Fair.
Ceceda: hórreos, casonas indianas y un "sí, quiero" pasado por agua
Para descubrir las raíces familiares de Aruca hay que poner rumbo al norte, al concejo asturiano de Nava. Allí se encuentra Ceceda, una aldea caracterizada por sus hórreos elevados sobre pilares de piedra, sus tejados rojizos y las casonas de indianos levantadas por aquellos emigrantes que regresaron de hacer América a finales del XIX.
El 19 de agosto de 1983, este pueblo se vistió de gala para acoger la boda de Emilio y Aruca, ya que eligieron celebrar el enlace en la finca que Aruca tenía en el pueblo y donde su familia solía pasar los veranos. Como recuerda con humor la propia Aruca, el mal tiempo asturiano hizo de las suyas y una intensa lluvia convirtió el aperitivo en un barrizal donde los tacones de las invitadas acababan hundidos en el fango. Pese a la mala suerte de aquel día, la vida les ha mantenido juntos desde entonces y comparten tres hijos: Itziar 1985), Macarena (1988) y Nacho (1995).
- Crecieron a 80 kilómetros y se conocieron grabando un villancico: las raíces de Edurne y David de Gea están entre la capital de la Sierra de Guadarrama y la villa de Toledo con cinco Grecos
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