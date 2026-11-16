Nacieron a 530 kilómetros y se conocieron en la radio: las raíces separadas de Carlos Herrera (69 años) y Jorge Bustos (43 años) están entre un pueblo con un castillo musulmán y minas de plata y "la capital de los Austrias"

La voz de Carlos Herrera abre las mañanas de COPE desde 2015, después de quince años al frente del programa matinal de Onda Cero. En ese mismo verano de 2015 se incorporó a su mesa un joven columnista madrileño, Jorge Bustos, que hoy es subdirector de El Mundo, presenta 'Mediodía COPE' y ha publicado media docena de libros de ensayo y crónica.

Puerta de Alcalá, Madrid / Istock / Manjik

Les separan veinticinco años y también los lugares de los que vienen. Herrera nació en el verano de 1957 en Cuevas del Almanzora, un pueblo del norte de Almería que vivió en el siglo XIX una fiebre minera de plata, y creció después en Cataluña, antes de hacer carrera en Sevilla. Bustos nació en Madrid en diciembre de 1982 y su vida y su obra han girado casi siempre en torno a la capital.

Sara Fernández García

Carlos Herrera, el niño de Cuevas pegado a la radio

Herrera se licenció en Medicina, pero nunca llegó a ejercer, porque la radio le había atrapado mucho antes. "Yo era un niño con un oído pegado a la radio", ha recordado. Su infancia fue la de una familia en la que el dinero no sobraba, y de aquellos años guarda una imagen sencilla: "Quedamos con la calle para correr", contó en una conversación para el espacio 'Silla de enea'.

"Yo era un niño con un oído pegado a la radio"

Mucho después de ser niño, Herrera ha mantenido una relación muy cercana con Cuevas del Almanzora, y este le ha devuelto el favor nombrándolo hijo adoptivo, además de dedicarle una calle, y mientras que el pueblo presume de vecino, el vecino presume de la cocina de su tierra, en especial de las patatas a lo pobre que se hacen allí desde hace generaciones. "Una cosa que hacemos en mi tierra y que es muy de mi familia", explicaba en un vídeo de COPE junto a su hijo Alberto en el que contaba que la receta ya la preparaba su tatarabuela.

reserva Natural de las Cuevas del Almanzora / Istock / CSH3D

Cuevas del Almanzora, el pueblo de la plata

El pueblo se ubica en el norte de la provincia de Almería, cerca de la costa, entre un paisaje semidesértico de esparto y las vegas regadas por el río Almanzora. Su nombre viene de las cuevas naturales que se abren en las laderas junto al río, habitadas ya en época andalusí, y filón de plata y plomo en la sierra Almagrera, un descubrimiento que atraería a curiosos y codiciosos y con ello, dinero, palacetes y población, hasta superar los 26.000 habitantes a comienzos del siglo XX, muchos más de los que hoy mantiene, que apenas suman 15.500.

Goya, Picasso y Miró Dentro funciona el Museo de Arte Contemporáneo Antonio Manuel Campoy, con unas 400 obras, entre ellas piezas de Picasso y Miró, y en la antigua Casa de la Tercia están el Museo Arqueológico y una sala con grabados de Goya.

Dentro de Cuevas de Almanzora, el monumento principal es el castillo del Marqués de los Vélez, un palacio-fortaleza gótico que aún conserva su torre del homenaje, con cinco plantas con restos de época musulmana, el palacio de dos plantas con cuatro bastiones cilíndricos, la muralla, el foso y el patio de armas, es decir, todo un conjunto que se ha ganado la declaración de Bien de Interés Cultural desde.

Castillo del Marqués de Vélez en Cuevas del Almanzora / Istock / Nando Lardi

En el centro se levanta la iglesia de la Encarnación sobre una antigua mezquita, que hoy está considerada el segundo templo más grande de la provincia, mientras que en la plaza de la Constitución se presta el Ayuntamiento neoclásico con su reloj. El Palacete de los Figueras, del siglo XIX, guarda un museo dedicado al poeta local José María Martínez Álvarez de Sotomayor. Ya en la costa, el núcleo de Villaricos fue un enclave fenicio desde el siglo VII antes de Cristo y después la ciudad púnico-romana de Baria.

Iglesia de la Encarnación, Cuevas del Almanzora, Almería / Wikicommons / Pablo

Jorge Bustos, un madrileño de clase media

De la infancia de Jorge Bustos ha trascendido poco. Él mismo la ha resumido en pocas palabras: fue "el cuarto de seis hermanos" de una familia de "clase media normal", en la que, como contó a The Objective, los veranos en que no había dinero para viajar se quedaban en casa. Estudió en el colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, y después Teoría de la Literatura y Filología Clásica en la Universidad Complutense, donde obtuvo el Premio Nacional de Licenciatura.

Madrid es también el escenario de buena parte de su obra. En 'Casi', publicado en 2024, recorrió los albergues y las calles de la ciudad para contar la vida de las personas sin hogar, y en 'Asombro y desencanto' salió de ella para cruzar Castilla y Francia en dos viajes convertidos en crónica literaria. Desde la ciudad en la que nació escribe a diario sus columnas, y desde ella sale cada mediodía en COPE.

Palacio de Oriente de Madrid. / Istock / Manjik

Para quien quiera recorrer la ciudad de Bustos, el paseo imprescindible empieza en la Puerta del Sol, con kilómetro cero de las radiales de España, hasta la Plaza Mayor. Desde allí, el Madrid de los Austrias baja hacia el Palacio Real, residencia oficial de la Corona, con la catedral de la Almudena enfrente y los jardines de Sabatini y el Campo del Moro a sus pies. Al otro lado del centro, el Paseo del Prado reúne el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía, y junto a él se extiende el parque del Retiro, que forman juntos el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.