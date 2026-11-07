Las raíces separadas de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso conectan una ciudad de palacios reales y barrios castizos con otra de arquitectura modernista y playas mediterráneas

Si hay dos rostros que llevan décadas marcando el pulso de las mañanas en la televisión de nuestro país, esos son los de Ana Rosa Quintana y Susanna Griso. Ambas se han convertido en la compañía de millones de espectadores frente a la pantalla, al frente de magacines informativos que llevan años compitiendo por liderar la franja matinal.

Madrid, la ciudad donde están las raíces de una de las presentadoras / Istock / ;

Antes de convertirse en las grandes referentes de los programas mañaneros, sus vidas transcurrieron en escenarios completamente diferentes. Ana Rosa creció en el sur de Madrid, entre la humildad de los barrios obreros y la solera del Madrid castizo. Susanna, por su parte, se crió en una familia numerosa en Barcelona, con el mar Mediterráneo de fondo y recuerdos de infancia muy ligados al mundo del cava.

Sara Fernández García

Ana Rosa Quintana: una infancia en Usera y raíces en el Madrid castizo

Ana Rosa Quintana nació en Madrid el 12 de enero de 1956 junto a la plaza de España, pero su infancia la pasó en el sur de la capital, concretamente en el barrio de Usera. Con cuatro años se mudó allí después de que su madre consiguiera una vivienda de protección oficial en el poblado de Almendrales, unas casas modestas que reflejaban el crecimiento de la periferia madrileña en esa época.

Las callejuelas de Usera, núcleo urbano de la población china / Istock / Jose Porroche

La propia presentadora ha recordado esa etapa con mucho orgullo en numerosas ocasiones y ha reivindicado sus orígenes en un entorno obrero y trabajador. Segun ha contado, sus padres trabajaban a destajo (su padre era viajante de comercio de recambios de automóvil).

Plaza de Lavapiés / MarioGuti / ISTOCK

Además de Usera, las raíces familiares de Ana Rosa se extienden por otros rincones muy castizos de Madrid. Su familia materna procede de zonas como Peñuelas y Lavapiés, mientras que la paterna se movía entre la calle Mayor y la plaza de España. Es decir, que las visitas familiares se hacían recorriendo las estrechas callejuelas y plazas de Lavapiés, pasando por la monumentalidad del Palacio Real y el Madrid de los Austrias, o el trasiego diario de mercados como el de la Cebada en La Latina.

Susanna Griso: infancia barcelonesa, veranos de mar y lazos con el cava

A cientos de kilómetros, en Barcelona, nació Susanna Griso el 8 de octubre de 1969. Fue la pequeña de una familia de siete hermanos, una infancia que ella misma ha descrito siempre como muy animada, con casas llenas de gente y largas sobremesas alrededor de una taza de café.

Mercado de Sant Antoni, Barcelona. / Istock / Jose Martinez

El mar ocupa un lugar central en sus recuerdos de niña. Su padre tenía un barco de vela y aprovechaba los meses estivales para navegar por la Costa Brava, fondeando en calas y pasando los días en playas como la de Pals buscando coquinas con su familia, según contó en una entrevista para El Mundo.

Port Vell, Barcelona / Istock / Marco Rubino

La historia familiar de Griso guarda también un vínculo muy especial con la tradición vitivinícola catalana a través de su madre, Montserrat Raventós, perteneciente a la familia fundadora de Codorníu. Ella misma ha aclarado en alguna ocasión que su relación con la histórica bodega de Sant Sadurní d'Anoia es puramente sentimental y familiar (y que jugaba al escondite entre sus barricas de pequeña), sin tener vinculación accionarial.