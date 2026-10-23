Las raíces separadas de Aitana Sánchez-Gijón (57 años) y Maxi Iglesias (35 años): más de 1300 kilómetros de distancia entre la ciudad del amor y el distrito financiero de Madrid

Hace solo unos meses saltaba a las páginas de la prensa del corazón la que sin duda es una de las historias de amor más inesperadas (y envidiadas, dicho sea de paso). Es la de los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. Una relación que, antes de ser una realidad, como apuntan las últimas noticias publicadas por las principales revistas del corazón, fue una historia de ficción.

La ciudad eterna / Istock / Artur Bogacki

Y es que la pareja coincidió hace más de una década en el rodaje de la serie ‘Velvet’, estrenada en 2013, serie en la que los personajes que ambos interpretaban tenían una relación sentimental. Por aquel entonces, Aitana tenía 44 años y Maxi 22, y según la propia pareja ha contado en alguna declaración (mucho antes de que saltara la noticia de su relación), había mucha complicidad entre ambos.

Sara Fernández García

De Hollywood a la serie de ficción mítica de los 2000

No hacen falta demasiadas presentaciones para decir quién es Aitana Sánchez-Gijón, posiblemente, uno de los rostros destacados del cine español desde finales de los años ochenta. Desde que saltara a las tablas, la actriz consolidó su trayectoria con películas como ‘Boca a boca’, ‘Celos’ y ‘Un paseo por las nubes’, la película internacional que co protagonizó con Keanu Reaves y la catapultó al firmamento de las estrellas.

Aitana nación en Roma, la ciudad del amor / Istock

En 1999 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y, en 2025, el Goya de Honor, en reconocimiento a su carrera. También ha desarrollado una extensa trayectoria teatral y, además, fue presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entre 1998 y 2000.

Por su parte, Maxi Iglesias (cuyo nombre completo, por cierto, es Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo), es un actor español que debutó en el cine con seis años en ‘La pistola de mi hermano’, de Ray Loriga, aunque fue gracias a su papel de Cabano en la serie ‘Física o química’ (2008-2011) lo que le permitió alcanzar una gran popularidad entre el público joven.

Madrid, testigo de su amor / Istock

Después llegaron títulos como ‘Los protegidos’, ‘Velvet’, ‘Ingobernable’ y ‘Valeria’, compaginando trabajos en España y Latinoamérica. En 2025 publicó Horizonte artificial, su primera novela, y ha seguido explorando otras facetas creativas además de la interpretación. ‘

Madrid, su nexo de unión

Aunque comparten una misma pasión, la del cine, ambos proceden de lugares culturalmente similares pero muy alejados entre sí. No todo el mundo sabe que Aitana nació en Roma, la ciudad del amor. Su padre, el español Ángel Sánchez-Gijón, se encontraba exiliado durante la dictadura franquista, y allí conoció a su madre, Fiorella de Angelis, una profesora de matemáticas italiana.

Años después, la familia regresó a Madrid cuando Aitana todavía no había cumplido los diez años, lo que significa que la mayor parte de su infancia y de su vida adulta la ha pasado en Madrid. Y ahí conecta directamente con la historia de Maxi, madrileño de nacimiento.

Según diferentes biografías publicadas sobre el actor, Maxi nació en Madrid y se crió en distintos barrios de la capital. Al, parecer, según una entrevista publicada por El Español en octubre de 2026, el propio Maxi ha explicado que nació en el madrileño barrio de Chamartín, al norte de la capital, y que durante su infancia lo criaron familiares en diferentes zonas de la ciudad, desde Legazpi y Cuatro Vientos a Valdeacederas.