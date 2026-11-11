Las raíces de Luján Argüelles (49 años) están en la "puerta del Occidente" asturiano: una villa medieval del Camino Primitivo, una torre del siglo XIV y el palacio del fundador de la Universidad de Oviedo

Durante más de una década, Luján Argüelles fue una de las caras de los programas de entretenimiento del canal Cuatro, desde el programa 'Password' hasta 'Granjero busca esposa', con el que ganó una Antena de Oro, y '¿Quién quiere casarse con mi hijo?'. En su término, pasó por Telemadrid, La Sexta y Telecinco, y hoy es la encargada de presentar 'Fin de semana', el magacín de los sábados y domingos en la recién estrenada, La Séptima.

Palacio de Doriga, Salas / Wikicommons / Xuliu Pombar

Pero antes de todo eso hubo un primer viaje a Madrid, 10.000 pesetas escondidas en las botas y una familia que veía aquella aventura como una locura -su madre quería que fuera notaria-, especialmente proveniendo de una villa de unos mil habitantes del occidente de Asturias, rodeada de montes y atravesada por el Camino de Santiago, Salas.

Adriana Fernández

La niña del coro

María Luján Argüelles Álvarez nació en Salas el 26 de enero de 1977 y creció allí, rodeada de su familia. Su abuela materna, a la que todos llamaban Mamina, fue una figura clave en su crianza, y de pequeña le gustaba cantar en el coro del pueblo. Después llegó el piano. "Estudiaba la carrera de Piano y tenía tantas clases en el Conservatorio de Oviedo, que me tuve que ir a vivir allí", explicaba en entrevista, pero de aquellos años en Salas guarda un recuerdo luminoso: "Una vida de pueblo maravillosa, una vida feliz".

Postales de Salas, Asturias / Wikicommons / Xuliu Pombar

"Mi hija me mata si no volvemos, le parece el pueblo más bonito de Asturias"

Pero eso no quita que, de niña, el pueblo se le quedara pequeño. "Esa niña soñaba con salir de allí para vivir", reconocía, recordando el impulso que sintió a probar suerte en un nuevo mundo, lejos de la tranquilidad, pero también silencio, del mundo real. Con los años, la relación cambió. Hoy vuelve siempre que puede, y en casa le recuerdan que no deje de hacerlo: "Mi hija me mata si no volvemos, le parece el pueblo más bonito de Asturias".

Salas, la puerta del Occidente

Salas está a una media hora en coche de Oviedo, y se la conoce como la puerta del Occidente asturiano. Con unos 5.000 habitantes, la villa creció alrededor de un castillo que la reina Urraca entregó al conde Suero a principios del siglo XII. Por ella pasa el Camino Primitivo, la ruta jacobea más antigua, que salía de Oviedo hacia Santiago, y su casco histórico, Bien de Interés Cultural.

Un dulce obligatorio Salas tiene también su lado dulce, los carajitos del Profesor, unas pastas que nacieron en la Casa del Profesor, un café fundado en 1918.

Castillo de Valdes, Salas / Wikicommons / Juanjeitor

El corazón de la villa está junto a la plaza de la Campa, donde se reúnen tres monumentos nacionales. La Torre de la Villa, del siglo XIV, es el edificio más antiguo del casco histórico; a su lado se levanta el Palacio de Valdés Salas, del siglo XVI, la casa de Fernando de Valdés Salas, inquisidor mayor y fundador de la Universidad de Oviedo, que hoy acoge un hotel, la oficina de turismo y un museo; y muy cerca está la Colegiata de Santa María la Mayor, de estilo gótico-renacentista, que guarda un sepulcro familiar de alabastro y retablos barrocos del siglo XVII.

Iglesia de Samartin de Salas / Wikicommons / Xuliu Pombar

A un kilómetro del centro, la iglesia de San Martín de Salas, del siglo XVIII, se levanta sobre un templo prerrománico del siglo VIII, y a su lado crece un tejo protegido.

Un paseo por los alrededores

Desde el pueblo sale una ruta de unos seis kilómetros, ida y vuelta, hasta la cascada del Nonaya, y otra hasta el santuario del Viso, a unos 3,5 kilómetros, con vistas sobre todo el valle. Dentro del concejo, en Cornellana, se levanta el monasterio de San Salvador, fundado en 1024, y el pueblo es conocido como la capital salmonera de Asturias, a orillas del río Narcea. Y en Malleza y Mallecina, las casas de indianos que volvieron de América entre maizales les han dado el sobrenombre de "la pequeña Habana".