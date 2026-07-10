Las raíces de Lamine Yamal (19 años) están en el "304", un barrio obrero de 11.000 vecinos, canchas de cemento y los vestigios de termas romanas del siglo I: "Al final es tu casa, lo es todo"

El 13 de julio de 2026 Lamine Yamal cumple 19 años en mitad de un Mundial, con España peleando de nuevo por un título y con él como una de las referencias del equipo. Cada gol suyo termina igual: las manos formando tres cifras, 304. En Rocafonda, el barrio de Mataró, de la provincia de Barcelona donde se crió, esos tres números están pintados en los muros, cosidos en camisetas y tatuados en la memoria de 11.000 vecinos que llevan dos años viendo a los niños del barrio teñirse el pelo de rubio.

Adriana Fernández

No es un gesto publicitario ni una estrategia de marca. Es un código postal —08304— convertido en bandera. El padre de Lamine, Mounir, ya usaba el "304" en su nombre de usuario de Instagram antes de que su hijo debutara con el Barça; el hijo simplemente heredó la reivindicación y la llevó a los estadios más grandes del planeta. Este no es un artículo sobre fútbol. Es un artículo sobre un barrio de bloques en la periferia norte de una ciudad media, y sobre por qué ese barrio merece mención independientemente de guías.

Barrio de Mataró en Barcelona / Istock

Rocafonda: bloques terracota y una cancha que lo vio todo

Rocafonda se levantó a finales de los años 60 sobre antiguos terrenos agrícolas para alojar a la migración interior española, y desde los años 90 recibió una segunda ola migratoria, esta vez del Magreb, que hoy compone casi la mitad de sus 11.000 habitantes. El resultado es un barrio de bloques de pisos con balcones blancos, calles anchas trazadas en cuadrícula, y una mezcla de idiomas y comercios —carteles en árabe junto a bares de toda la vida. Una mezcla cultural perfecta que crece y cambia con la ciudad, donde todo el mundo es bienvenido y siempre habrá hueco para uno más.

El corazón del barrio es el Parque Rocafonda. Ahí, con cuatro años, Lamine Yamal vio a su padre y a su primo mayor jugar al fútbol por primera vez: "Fue el primer momento en el que vi una pelota y me enamoré de ella. Estaba más tiempo en el parque que en mi casa", ha contado él mismo. A pocos metros, la cancha de cemento frente al taller Món Motos —con "ROCAFONDA" pintado en el muro, tapado ya por capas de grafiti sucesivo— sigue llena de niños que aprenden a regatear igual que él, algunos con "Yamal" escrito en la espalda de la camiseta.

El restaurante El Cordobés, de Carlos Serrano, guarda hoy una camiseta firmada de Lamine enmarcada en la pared, casi como un santo de barrio, en el mismo local donde padre e hijo tomaban café antes de ir a entrenar. La barbería de la calle Pablo Picasso multiplicó sus clientes después de la final de la Copa del Rey: los chavales piden "el corte de Lamine", un degradado suave con el rizo natural arriba. Y en una panadería del barrio hay un mural con las tres banderas que él lleva bordadas en las botas —España, Marruecos y Guinea Ecuatorial—, las tres identidades de un chico que nació en Esplugues de Llobregat pero que se hizo en estas calles. Un grafiti local lo resume mejor que cualquier crónica deportiva: "En Rocafonda, más Lamine Yamals y menos desahucios".

Torre de la Basílica de Santa Maria de Mataró / Istock / Jan Willem van Hofwegen

Mataró, la ciudad que hay detrás del barrio

Quien solo pisa Rocafonda se pierde una ciudad con más historia industrial de la que su tamaño sugiere. Mataró, capital de la comarca del Maresme y de algo más de 130.000 habitantes, fue el destino de la primera línea de ferrocarril construida en la península Ibérica, la Barcelona-Mataró de 1848, y la estación actual sigue asentada sobre aquel trazado pionero. Poco más tarde, en 1859, se convirtió en la primera ciudad española con alumbrado eléctrico, un dato que los mataroneses todavía sacan a colación con cierto orgullo local.

Termas romanas de Can Xammar / wikicommons / Clemens Schmillen - Treball propi, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=128104427

Bajo el asfalto del centro urbano sobrevive Can Xammar, un yacimiento con restos de termas romanas de la antigua Iluro, del siglo I antes de Cristo, visitable en pleno casco urbano y complementado por la colección del Museu de Mataró. La ciudad tiene también paseo marítimo y playa urbana, y se asoma a una comarca conocida por sus campos de fresas y flores de invernadero, con pueblos vecinos como Arenys de Mar, de tradición pesquera, o Canet de Mar, con arquitectura modernista de Domènech i Montaner.

Muelle de Mataró / Istock

Cómo llegar y cuándo ir

Desde Barcelona, Mataró queda a apenas 40 minutos en la línea R1 de Rodalies, con salidas frecuentes desde Barcelona-Sants o Passeig de Gràcia; no hace falta coche. Desde la estación, Rocafonda está a unos 20-25 minutos a pie o unos minutos en autobús urbano, y el recorrido —cruzando el centro histórico hacia el norte— es en sí mismo una lección rápida sobre cómo cambia una ciudad de un barrio a otro.

Atardecer en Mataró, Barcelona / Istock

Una visita con sentido combina las dos escalas: el Parque Rocafonda, la cancha de cemento, El Cordobés y un paseo por las calles del "304" por la mañana, y Can Xammar, el centro histórico y el paseo marítimo por la tarde, mientras que la mejor época depende de lo que se busque: la primavera es temporada alta de fresas del Maresme y el verano trae la playa y el ambiente costero, pero para conocer Rocafonda cualquier momento del año funciona igual, porque el barrio no vive de la temporada turística, sino de su gente.