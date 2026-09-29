Las raíces de Guitarricadelafuente están en el “Biarritz valenciano”: un pueblo señorial con villas modernistas, levantadas entre el mar, el desierto y las montañas

Álvaro Lafuente, más conocido por su nombre artístico, Guitarricadelafuente, es uno de los flamantes protagonistas de ‘La bola negra’, la última película dirigida por Los Javis. Tras arrasar en el Festival de Cannes, donde se llevó el premio a Mejor Dirección, los pronósticos son más que positivos de cara a su próxima participación en los Óscars, donde competirá por el premio a Mejor Película Internacional representando a España.

Un lugar entre el desierto, el mar y la montaña / Istock / Veronika Toth

Los pronósticos son más que optimistas, sobre todo después de su primer fin de semana de estreno en los cines de España con unas cifras de récord: con más de 610000 espectadores y rozando los 4,7 millones de euros en su primer fin de semana, lo que la sitúa por delante de títulos internacionales como ‘La Odisea’ de Christopher Nolan. Unos datos que confirman que se trata del mejor estreno del cine español en diez años.

Sara Fernández García

Un éxito que va a hacer que el nombre de Guitarrica, que interpreta uno de los tres papeles protagonistas (la producción entrelaza las vidas de tres hombres en tres épocas distintas, en 1932, 1937 y 2017, "tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia", tal y como se desprende de la sinopsis oficial de la película), llegue todavía más lejos.

De Aragón a Castellón

Todo empezó en 1997, año en el que nació en un pueblo a orillas del Mediterráneo. Es verdad que su pueblo de la infancia, el lugar donde pasaba los veranos está en Aragón, a los pies del Maestrazgo turolense: son las Cuevas de Cañart, el pueblo de su abuela y el lugar al que le ha dedicado incluso una canción.

Se trata de un pueblo de apenas mil habitantes, situado en un paraje natural único y considerado como uno de los conjuntos arquitectónicos más relevantes de Aragón. Pero como decíamos al principio de este texto, no es ahí donde vamos, sino hasta la vecina provincia de Castellón, en la Comunidad Valenciana, con la que comparte parte de su paisaje y situada a solo unos kilómetros. Y es que es ahí donde Álvaro nació.

Cuevas de Cañart, en Aragón / Istock / Carlos Puertolas

El Biarritz valenciano

Guitarricadelafuente nació en Benicassim, el pueblo costero de Castellón que desde mediados de los años 90 es la flamante sede del FIB (Festival Internacional de Benicassim). Pero lo curioso es que poca gente sabe que esta villa de pasado señorial fue un refugio de veraneo de la alta burguesía y la aristocracia de finales del siglo XIX: sus casonas modernistas son el mejor testimonio de aquella época dorada conocida como la Belle Èpoque.

Hay 51 villas catalogadas, de las que 19 están señalizadas, y cuatro tienen protección integral, tal y como confirma el Ayuntamiento de la ciudad. Y lo más interesante es que se pueden visitar mediante la Ruta de las Villas: las casas están dispuestas en hilera frente al mar, conformando uno de los itinerarios más bonitos de la ciudad y que le han valido el sobrenombre del ‘Biarritz valenciano’.

Una de las villas de la Belle Èpoque / Wikimedia Commons

A los pies de la montaña y el desierto… de las palmas

A pocos kilómetros de las villas aparece un paisaje que cambia radicalmente el entorno: el Parque Natural del Desert de les Palmes. Tiene unas 3200 hectáreas protegidas y alcanza los 729 metros en el pico Bartolo, la montaña más alta. Desde allí, con buena visibilidad, se pueden contemplar incluso las islas Columbretes, uno de los grandes tesoros marítimos de la provincia cuya historia merece un artículo. Y eso ya, lo dejamos para otro día.