El pueblo con las raíces de Ferran Torres (26 años) es un pequeño municipio de Valencia: «Es un pueblo pequeño. Crecí allí y tengo a todos mis amigos. Era una vía tranquila»

Ferran Torres (29 de febrero de 2000) es un futbolista profesional español que juega como delantero o extremo en el FC Barcelona y en la selección actual de España. Aunque, actualmente vive en Gavà en Barcelona, una exclusiva zona costera situada a unos 20 minutos del centro de la ciudad y del aeropuerto, su corazón pertenece a Foios, un pequeño municipio situado a 15 minutos de distancia de la ciudad de Valencia. "Es un pueblo pequeño. Crecí allí y tengo a todos mis amigos. Era una vía tranquila donde vivía y se podía jugar", comentaba en una entrevista a 'Panenka', hablando sobre su pueblo.

Calles de Valencia en el centro histórico de la ciudad / Istock / Elijah-Lovkoff

Una de las anécdotas más curiosas sobre los inicios del futbolista español es que no necesitaba salir de casa para entrenar. Al vivir en una planta baja, aprovechaba el espacio para montar su propia portería y jugar con sus perros, que hacían de defensas. Recordaba con cariño que uno de ellos se esforzaba tanto por quitarle el balón que le sirvió como un gran entrenamiento. Hoy en día, es uno de los jugadores más importantes y destacados del país.

Adriana Fernández

Su familia siempre destacó su gran carisma y actitud en el campo de futbol. Su sueño siempre había sido ser jugador de fútbol profesional, aunque nunca llegó a pensar que llegaría tan lejos.

"No piensas que vas a ser jugador de primera. Todos empezamos más que nada porque nos gusta estar con nuestros amigos, jugar con ellos y pasarlo bien. La verdad es que tuve una infancia muy feliz".

Foios : mezcla de arquitectura religiosa, arte urbano y paseos por la huerta

Ermita de Foios / @Enrique Íñiguez

La Ermita del Santísimo Cristo de la Sangre, fue reconstruida en 1942 tras ser destruida durante la Guerra Civil. Es un edificio sencillo de estilo neoclásico. Enclavada entre huertas, la ermita se levantó junto a la Acequia Mayor, en la zona del Calvario, un punto en el que se encuentran cuatro de las partidas del término municipal: la Fila, el Roll, els Alcavons y el Camino de Museros.

La Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, más conocida como la "Catedral de l'Horta", es una joya fundamental del barroco valenciano, donde destaca por su imponente fachada y su espectacular torre campanario de 50 metros de altura.

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora / @Enrique Íñiguez

Si eres un amante del senderismo, la Huerta de Foios, es perfecta para ti. Son senderos y caminos rurales que rodean el pueblo. Es el lugar perfecto para un paseo relajado a pie o en bicicleta, rodeado de campos de cultivo tradicionales incluyendo plantaciones de chufa.

La Huerta de Foios / @Enrique Íñiguez

Una gastronomía y repostería tradicional

En el centro de la localidad, encontrarás uno de los grandes restaurantes de la mancomunitat del Carraixet, Jadelu. Su creatividad, fusión y apuestas por las materias primas de la comarca han hecho que sean señas de su propia identidad.

Foios / @Enrique Íñiguez

Destacan sus arroces, pero te recomendamos probar todos y cada uno de sus platos para que pruebes una verdadera experiencia gourmet. Pero, si lo tuyo es el dulce, no podrás irte de Foios sin probar los famosos rotllets mal fets, los pasteles de boniato o la famosa Coca Cristina en hornos locales como El Forn Vell, el Forn Nou o Mónica, entre otros.