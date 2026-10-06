Las raíces de Eduardo Mendoza (83 años) están en una ciudad "portuaria, viciosa y canalla": un astillero gótico, cuatro columnas romanas y el primer puerto de cruceros de España

El 24 de octubre de 2025, el escritor Eduardo Mendoza recogía el premio Princesa de Asturias de las Letras, en la ciudad de Oviedo, y sus primeras palabras fueron una dedicatoria directa a la ciudad que le dio la vida. La describió con tres adjetivos: "portuaria, viciosa y canalla, según recogería la prensa, y pese a que llegaba con el Cervantes de 2016, el Planeta de 2010 y el Barcino de 2020 en la maleta, a sus 83 años todo el agradecimiento seguía volviendo a Barcelona, un personaje más en el escenario de sus novelas.

Un año antes, él mismo resumió el método en una entrevista con Javier Pérez Andújar: lo que ha hecho, dijo, es "inventarme una ciudad", tan bien y con tanto cariño que hoy sigue siendo su musa, registrada en su nueva entrega La intriga del funeral inconveniente, una historia ambientada en la ciudad turística y gentrificada de hoy. Un paisaje inventado que bebe de la realidad palpable que hoy sigue presente en España, y donde en ella, ficción y realidad, se encuentran en cada avenida.

Adriana Fernández

El astillero que fue cuartel y fábrica de jabón

Lo primero que atrapa en el Museu Marítim es la réplica a escala real de la Galera Reial, la nave capitana de Lepanto que da sentido al museo. A su vez, este ocupa las Drassanes Reials, el arsenal gótico de la Corona de Aragón, con 19 naves y un gran patio que separa las primeras construcciones de otras ocho levantadas tierra adentro.

Museo marítimo mar de Barcelona / Istock

El edificio no siempre fue un museo. Antes de la restauración sirvió de cuartel y de fábrica de jabón, y en el siglo XVII se le añadieron tres edificios más, de modo que lo que se ve hoy es una arquitectura retocada durante siglos sobre una traza medieval. Las fuentes no terminan de ponerse de acuerdo con el origen, y mientras que algunos dan inicio a las obras en 1378 y otros lo dejan en el aire desde el siglo XIII. Ahora bien, todas ellas coinciden en lo importante: se trata del único astillero medieval de este tamaño que se conserva en el mundo, un vestigio de la historia transformado con el tiempo que, además, en el caso de Las Drassanes, ya aspira a celebrar el centenario como museo en 2029.

Lo más impresionante es, sin duda, la escala de las naves y esa galera reconstruida, que da una idea bastante real de las dimensiones que abarcó en su momento aquello. Para no perderse nada, conviene ir a primera hora o fuera de agosto, el mes en que más cruceristas se juntan en la ciudad, y de ellos hablaremos enseguida.

Museo marítimo mar de Barcelona / Istock / Timo Christ

Cuatro columnas de nueve metros en un patio

Dejando el mar a un lado y dando paso al Barrio Gótico aparece otra sorpresa, esta vez de más de veinte siglos, las cuatro columnas corintias del Temple d'August, del siglo I a.C. Miden casi nueve metros, escondidas en el patio del Centre Excursionista de Catalunya, y tres de ellas aparecieron en obras a finales del siglo XIX. De la cuarta se sabe menos y cada fuente cuenta lo suyo: Barcelona Lowdown dice que estuvo en la plaza del Rei entre 1879 y 1956, mientras que la ficha del MUHBA habla de una incorporación posterior, con Puig i Cadafalch de por medio. Sea como sea, hoy están las cuatro juntas, y se ven mejor con la luz de la mañana, cuando el patio todavía está casi vacío, por lo que aprovecha las horas para una visita sin aglomeraciones.

El Barrio Gótico en Barcelona / Istock

Y del silencio de uno al bullicio del contiguo. En agosto de 2025 el puerto de Barcelona recibió 488.591 cruceristas, repartidos en 86 buques, una cifra que representa el turismo masivo del que Mendoza lleva años hablando. A lo largo del pasado año, el Port de Barcelona contabilizó unos 2,3 millones de cruceristas y 5,8 millones de pasajeros totales el 3 de febrero de 2026. Ya lo anticipó el escritor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, cuando avisó que la ciudad "se ha diseñado hacia el turista".

Port Vell, Barcelona / Istock / Marco Rubino

Buen ejemplo de ello es la Barceloneta, nacida de un desalojo. Sus primeras casas se levantaron en 1754 para realojar a los vecinos de La Ribera, expulsados por la construcción de la Ciutadella. Hoy se camina por el resultado de aquel realojo con el mar al fondo.

Lo que queda fuera del recorrido

Pero Barcelona no es solo reproche, y también Mendoza lo reconoce. Al presentar su novela incluyó entre las ventajas de la ciudad la gastronomía, siempre adecuada, y el buen clima que la acompaña, además de una habilidad intrínseca entre los vecinos.

En la Barcelona de a pie, quedan por mencionar el Parc de la Ciutadella, que conserva restos de la Exposición Universal de 1888 como el Arc de Triomf, el Castell dels Tres Dragons (de Domènech i Montaner, que fue el café restaurante de la Expo), el Hivernacle y el Umbracle. Por su parte, la de 1929 arranca en la plaza d'Espanya, pasa por las Torres Venecianas y la avenida de Maria Cristina y llega hasta la Font Màgica y el Palau Nacional, sede del MNAC. Cerca queda el Poble Espanyol y, más arriba, el castillo de Montjuïc, puntos igual de importantes en tu visita por la ciudad condal.

Plaça d ' Espanya en Barcelona / Istock

Quien prefiera seguir el hilo de la célebre obra del escritor, tiene la ruta literaria de La ciudad de los prodigios. Empieza en la Plaza de Catalunya, baja por la Via Laietana, entra en Sant Pere y pasa por el Palau de la Música, los mercados de Santa Caterina y del Born y Santa Maria del Mar, para terminar en el Parc de la Ciutadella. En 2025, Mendoza cerró su discurso con una frase que sirve también para cerrar esta ruta, y recordó: "Las ciudades, como las novelas, son de todos y no son de nadie".