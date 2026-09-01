Las raíces compartidas de Severo Ochoa, Nóbel de Medicina, y la científica Margarita Salas: un pueblo marinero entre acantilados, Reservas Naturales y una ruta Patrimonio Mundial
Entre el río Esva y el mar, la cuna de Margarita Salas que une el Camino del Norte con paisajes de acantilado.
Se trata de una bellísima parroquia costera del concejo de Valdés, en Asturias, hablamos de Canero, famoso a nivel nacional e internacional por concentrar en un mismo territorio ciencia, naturaleza virgen y espiritualidad. Este pueblo asturiano de tan solo 700 habitantes, se encuentra muy pegado al mar, entre acantilados por donde pasan los peregrinos del Camino de Santiago. A diferencia de otros pueblos bonitos de Asturias, como Cudillero, Canero no tiene un casco histórico espectacular ni una arquitectura monumental, pero eso no significa que no sea interesante, se trata de un pequeño núcleo rural situado en un paisaje extraordinario entre el río, el mar y la montaña.
Esta localidad tiene una gran influencia científica, ya que, dos de los científicos más importantes de la historia nacieron y coincidieron en este mismo lugar. Por un lado, Margarita Salas, una de las mujeres más influyentes en la historia de la Ciencia global por sus revolucionarios descubrimientos en la replicación del ADN. Considerada la gran discípula de Severo Ochoa, asturiano también de nacimiento y vecino del concejo de Valdés (el Nobel de Medicina nació en Luarca), fue la primera mujer en recibir la Medalla Echegaray, otorgada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Canero: Patrimonio Natural y paisajes de ensueño
Tu primera parada obligatoria tiene que ser la playa de Canero o, como se le conoce oficialmente, la playa de Cueva. Situada junto a la desembocadura del río Esva, se trata de un arenal de arena oscura rodeado de acantilados impresionantes. Algo que quizás no conocías sobre esta playa es que, con la marea baja, abre paso a un paseo desde el que podrás observar la montaña asturiana junto con el mar Cantábrico.
Si te cansas de tanta playa o te apetece cambiar de aires, muy cerca de Canero está el Monumento Natural Hoces del Esva, un desfiladero excavado por el río Esva en la roca cuarcita que forma paredes verticales de entre 400 y 500 metros de altura, un plan perfecto para realizar una ruta en familia en plena naturaleza. Otros lugares de ensueño que tienes que descubrir son el Cabo Busto, con acantilados, miradores y senderos junto al Cantábrico; la playa de Barayo, declarada Reserva Natural Parcial, Cadavedo y La Regalina, con uno de los miradores costeros más bonitos del occidente asturiano o Luarca, la famosa “Villa Blanca” de la Costa Verde en la que nació el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa.
Una obra clave de la ingeniería civil situada en el Concejo de Valdés, es su famoso Viaducto de Canero, diseñado específicamente para salvar el valle del río Esva. Es conocida por ser una de las estructuras más completas de la A-8 a su paso por el occidente de Asturias, superando los 500 metros de longitud y con pilas de gran altura para poder cruzar la vaguada con el menor impacto ambiental posible respecto al trazado tradicional de la carretera N-634.
En medio del camino de Santiago
El Camino de Santiago del Norte cruza de lleno la parroquia de Canero, dejándote ver un paisaje brutal con el Cantábrico de fondo. Es una ruta preciosa que te lleva por rincones como Quintana, San Cristóbal, Querías y Ventorrillo, regalándote unas vistas espectaculares de los acantilados y dejando muy cerca la famosa playa de Cueva.
El Camino te lleva directo hacia la iglesia de San Miguel de Canero. Este templo, construido entre 1789 y 1800, es probablemente el monumento más icónico de la zona y lleva siglos sirviendo de faro y descanso para los peregrinos que pasan por aquí. Y claro, después del tute a pie, es el sitio perfecto para hacer un buen descanso y reponer fuerzas con algo de comer como su pescado fresco del día con una buena sidra fresquita.
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