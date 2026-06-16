Las raíces del centrocampista Rodri (29 años) se esconden en un municipio leonés: tiene una fiesta Interés Turístico Nacional, un Gran Premio de Velocidad y un plato tradicional muy atípico

España recibe la bienvenida a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en Atlanta, y con él se prepara para pasar una buena temporada fuera de casa, que mantendrá a los jugadores ocupados durante el mes de junio. Entre ellos son muchos los procedentes de grandes ciudades y capitales, pero también otras menos conocidas que ofrecen, sin embargo, la posibilidad de ser descubiertas gracias a sus representantes internacionales.

Sara Fernández García

Es el caso de La Bañeza, una pequeña localidad de León que, si bien no es el origen directo del jugador Rodrigo Hernández, sí guarda las raíces de una familia afamada por su bondad y trabajo en un municipio con una presencia inimaginable.

La Bañeza, León / Istock

Antes de que Rodrigo iniciase sus andanzas en el fútbol, el abuelo del hoy campeón de Europa y mejor futbolista de la Eurocopa 2024 ya ganó fama en la región gracias a su trabajo como médico, haciendo de la familia un nombre antes de que su nieto volviese a llevarla a lo más alto.

Así lo confirmaba Carlos Carande, directivo de la Federación de Lucha Leonesa, asegurando: “Rodri Hernández tiene raíces bañezanas, porque su abuelo Noé fue el médico hace tiempo. Todo el mundo lo recuerda con muchísimo cariño por ser un hombre que ayudó a los vecinos desde su profesión médica y muy comprometido con su trabajo».

Así, siguiendo este sentimiento, hoy su nieto representa a La Roja en los mundiales de fútbol, llevando por bandera su apellido, sus orígenes y ese legado. “Su nieto Rodri es un jugador como la copa de un pino”, sentenció entonces Carande sobre el centrocampista del Manchester City.

La Bañeza / Istock

Fiestas, gastronomía e historia

Ubicado en el suroeste de la provincia de León, esta comarca de 10.000 habitantes históricamente ligada a la Vía de la Plata tiene origen en asentamientos de tribus astures, posteriormente influenciada por la ocupación romana y refundada en el siglo XI por el rey Alfonso III y, finalmente, el Marquesado de La Bañeza en el siglo XVI, consiguiendo en 1895 el título de ciudad.

Pese a este crecimiento incipiente, fueron sin embargo la llegada del ferrocarril y la apertura de la Fábrica Azucarera los dos hitos que terminaron de impulsar esta comarca leonesa.

Iglesia de San Salvador en La Bañeza / Istock

Entre el patrimonio que recuerda la historia de esta ciudad se recogen la Iglesia de Santa María, gótico-tardía y con una imponente torre barroca que se eleva sobre la Plaza Mayor; la Iglesia de San Salvador, de origen románico y la más antigua de la ciudad, custodia de tallas barrocas bajo la firma de Gregorio Fernández; o la impresionante ruta modernista de fachadas del siglo XX que recoge el centro del municipio, con un destacado Ayuntamiento y el Teatro Municipal.

Ayuntamiento de La Bañeza / Wikicommons / By Zarateman - Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25293588

Sin embargo, su mayor patrimonio no se toca, se celebra cada febrero en el llamado “carnaval de correcalles”, un carnaval declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional que, en lugar de un pasacalles común, obliga a su participación.

El Carnaval de La Bañeza responde a una legislación que prohibió su festejo y, contra ella, los bañezanos salían "corriendo" por las calles disfrazados con lo que encontraban, desacatando la censura. Hoy la tradición continúa, ayudada de figuras como la musa —es decir, la reina del baile— o la celebración de la Noche de Chispas en el lunes de carnaval.

Carnaval de La Bañeza / Carnaval de La Bañeza

Y si esto te parece atípico, espera a probar su plato estrella, famoso en la región: las ancas de rana a la bañezana, hechas en salsa con unto, pimentón y en cazuela de barro. Aunque si se te complican, siempre puedes probar su producto con Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.), la Alubia de La Bañeza-León, una de las mejores del país.

La Isla de Man española

Y si Rodri Hernández pone el fútbol, La Bañeza pone los pistones, siendo una de las capitales del motor de España con deportistas de la talla de Ángel Nieto rodando por sus calles.

Circuito de Motociclismo de La Bañeza / Unsplash / Gonzalo Pedroviejo Gómez

Desde 1952, esta comarca leonesa acoge en el mes de agosto el único circuito urbano de motociclismo que sobrevive en España, y uno de los pocos de Europa, en una celebración que viste las calles de paja, conos y marcas sobre el asfalto a escasos centímetros de cada casa, al estilo Isla de Man. Este evento reúne a más de 60.000 aficionados y competidores en carreras de motos clásicas, pero también modernas, que convierten el silencio de la calma en un zumbido de adrenalina.