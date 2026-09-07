Las raíces de Cayetana Guillén Cuervo (57 años) y Omar Ayyashi (57 años) están en la misma isla desde hace 20 años: un conjunto monumental sobre una colina de 52 metros y un acueducto púnico-romano en la isla más codiciada de España

Junio de 2005. Entre los invitados de una boda vestida enteramente de blanco están el piloto Ángel Nieto, la abogada Cristina Almeida y la actriz Aitana Sánchez-Gijón. La ceremonia es pequeña, casi doméstica, y ocurre en un pueblo con playa de Ibiza que la novia ya conocía de memoria. Cayetana Guillén Cuervo se casaba con el fotógrafo Omar Ayyashi en el lugar donde ella pasaba los veranos desde niña, mucho antes de convertirse en la actriz, periodista y presentadora que es hoy.

Vista panorámica de Santa Eularia des Riu. / Istock

Dos décadas después, esa misma isla sigue siendo el punto fijo de su calendario. Ella ha sido madrina del festival de cine de la isla, Ibicine, y no ha dudado en llamarla su segunda casa; él sigue subiendo cada verano a la misma colina de 52 metros que corona el pueblo donde se casaron, una elevación que esconde bajo su iglesia fortificada más historia de la que, en principio, se podría imaginar. El nombre de ese pueblo es Santa Eulalia del Río y la actriz lo resumió en una entrevista con una frase que no necesita muchos más comentarios: "Mi segunda casa"

Sara Fernández García

Una colina de 52 metros con iglesia fortificada

Cuando llegas a Santa Eulalia lo primero que impone respeto no es el mar, es el conocido como Puig de Missa. Una colina de 52 metros de altura a la entrada del pueblo que corona una iglesia fortificada que data del año 1568. Y es, precisamente por eso, que no es casualidad que este lugar tenga un aspecto más de muralla que de templo. Se reconoce de manera sencilla: tiene una fachada blanca, sobria, con una torre defensiva adosada. Esta, como otras tres iglesias-fortaleza que se pueden encontrar en Ibiza, se construyeron para resistir los ataques de corsarios turcos y norteafricanos.

Puig de Missa, Santa Eularia des Riu. / Istock / L. Apolli / AidBC

Uno de los detalles que hacen especial a este lugar es su pórtico de acceso, y que también cuenta por sí solo una parte de la historia: era de unas dimensiones visualmente grandes porque servía de punto de reunión para una población que entonces vivía dispersa por el campo y no agrupadas en núcleos. ¿El fin? Que se viera desde lejos, que se reconociera y que sirviera como punto de encuentro. De esa historia, el reconocimiento de la actualidad: hoy todo el conjunto (iglesia, cementerio de nichos encalados y casas tradicionales ibicencas) está protegido como Bien de Interés Cultural y reconocido como Paisaje Pintoresco.

Puig de Missa / Istock / L. Apolli / AidBC

Un acueduto romano declarado Bien de Interés Cultural

Hay un lugar que define muy bien la importancia de este territorio a nivel histórico. A pocos kilómetros de S'Argamassa, en el término municipal de Santa Eulalia del Rio, sigue en pie un tramo de acueducto romano del siglo I después de cristo. ¿La curiosidad? Que está casi pegado a la arena. Mide 425 metros y tiene tramos junto al mar que alcanzan hasta los 2,8 metros de altura. Los arqueólogos manejan la hipótesis de que llevaba agua dulce hasta un depósito costero usado como piscifactoria.

Acueducto de Santa Eularia des Riu. / Istock

Si preguntas a las guías turísticas muchas te lo describirán como "púnico-romano", pero la documentación patrimonial oficial es ligeramente más prudente: lo describen como los restos de la villa y el acueducto romano de S'Argamassa, sin fijar una fase púnica anterior. Esta construcción está declarada Bien de Interés Cultural bajo la categoría de monumento. Pero lo más curioso no es eso... es que muchos viajeros pasan cada verano a su lado camino al agua sin saber que lo hacen junto a una infraestructura de 2.000 años de antiguedad.

Hippy Market de Punta Arabí. / Istock / Brian Holm Nielsen

Un pueblo que no se agota en su núcleo

Santa Eulalia del Río es uno de los municipios de referencia de la isla, con el único curso fluvial permanente de todo el archipiélago pitiuso, el riu de Santa Eulària, de unos once kilómetros. Es Canar, junto al histórico mercadillo hippie de Punta Arabí, conserva el pulso de un turismo consolidado desde hace décadas; el puerto deportivo, con su paseo marítimo, concentra hoy buena parte de la vida social del municipio; y tierra adentro, Santa Gertrudis de Fruitera mantiene un ambiente artístico y gastronómico propio, muy distinto al de la costa.

La mesa, en esta parte de la isla, se resuelve con pescado fresco y arroces de la costa este, y hay un nombre que resume bien ese giro hacia el producto: Can Domo, una antigua casa payesa del siglo XVII reconvertida en agroturismo, con cocina supervisada por los chefs Javier Sanz y Juan Sahuquillo y reconocida con un Sol en la Guía Repsol 2026.