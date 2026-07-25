Las raíces de Carlos Latre (47 años) están en un histórico barrio marinero del Mediterráneo: playas, un gran puerto pesquero y un paseo junto al mar en el lugar donde nació el humorista

Aunque pasó buena parte de su infancia en Tarragona y su carrera profesional le ha llevado por toda España, Carlos Latre nunca ha ocultado el vínculo que mantiene con el lugar donde nació. El humorista, imitador y presentador vino al mundo en el Grao de Castellón (el Grau de Castelló en valenciano), un histórico barrio marinero que sigue formando parte de su vida y al que regresa con frecuencia. "Nací aquí, pero he vivido en Tarragona. Lo que sí ocurre es que he venido al Grau con frecuencia, todos los veranos, festividades...", explicaba en una entrevista, recordando una relación que nunca ha perdido con este rincón del Mediterráneo.

El Grau de Castellón es un histórico barrio marinero / Istock / TONO BALAGUER

"Siempre he vivido el Grau muy de cerca", afirmaba. Ese apego tiene mucho que ver con sus raíces familiares, ya que sus tías, su madre y toda su familia es de ahí, según ha explicado. Latre también ha contado que es hijo y nieto de pescadores, una tradición profundamente ligada a un barrio que nació alrededor del puerto y que conserva una identidad propia dentro de Castellón de la Plana.

Adriana Fernández

Un barrio marinero con más de dos siglos de historia

El Grau de Castelló surgió como el puerto de la ciudad y terminó desarrollando una personalidad propia. A diferencia del núcleo histórico de Castelló de la Plana, situado varios kilómetros hacia el interior, aquí todo gira alrededor del Mediterráneo. El puerto pesquero, el puerto deportivo y las embarcaciones que siguen entrando cada día recuerdan que la actividad marinera continúa siendo una parte esencial de la identidad del barrio.

La actividad marinera continúa siendo una parte esencial de la identidad del barrio / Istock / R

Si te animas a pasarte por allí, uno de los mejores lugares para comenzar la visita es el Paseo de Buenavista, que concentra terrazas, restaurantes y mucho ambiente. Muy cerca se encuentra la lonja pesquera, dondese subasta el pescado capturado cada día.

El barrio también es la puerta de entrada a algunas de las playas más conocidas de Castellón. La playa del Pinar, con su amplia franja de arena y el pinar litoral, y la playa del Gurugú son las que más movimiento tienen durante el verano junto con el paseo marítimo que las conecta.

Playa de Gurugu en Grao de Castellón / Istock / TONO BALAGUER

Y teniendo en cuenta ese carácter marinero, qué mejor que ponerlo a prueba en la mesa. Los restaurantes de la zona mantienen una estrecha relación con el producto que llega cada día al puerto y son el mejor lugar para probar algunos de los platos más representativos de la cocina castellonense, desde arroces hasta pescados y mariscos frescos.

Tras darte una buena comilona, aprovecha para pasear hasta el popular Planetario de Castellón, situado frente al mar, así como el Parque del Pinar, uno de los grandes espacios verdes del litoral castellonense.