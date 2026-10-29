La raíces de Carlos Franganillo (45 años) están en una ciudad del norte Patrimonio de la Humanidad: fue capital gastronómica de España y única obra civil de utilidad pública

Graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Nebrija y en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo, Carlos Franganillo es un reconocido periodista y presentador de televisión español, actual director y presentador de los Informativos Telecinco a las 21:00 h. Comenzó su carrera en el diario La Nueva España y en Radio Nacional España en Oviedo, pasando después por el gabinete de prensa de la Fundación Príncipe de Asturias, donde adquirió gran parte de sus dotes periodísticos.

Sara Fernández García

Su trayectoria en Radio Televisión Española empezó en el año 2008, en este largo camino fue corresponsal cubriendo grandes acontecimientos de carácter internacional como en Moscú (2011-2014) donde cubrió el conflicto en Ucrania, el Euromaidán y la anexión de Crimea o en Washington D.C. (2014-2018), donde informó sobre la política y la elección de Donald Trump. Pero aunque haya viajado por gran parte del mundo y haya conocido muchas culturas diferentes nada lo compara con su tierra natal, Oviedo (Asturias), donde nació y vivió maravillosos años junto a su familia y amigos.

Oviedo, capital de Asturias / Istock / MediaProduction

Oviedo: un estilo arquitectónico Patrimonio de la Humanidad

Oviedo es una ciudad situada al noroeste de la península entre la cordillera cantábrica y el Golfo de Vizcaya, principalmente la conocerás por su destacado arte prerrománico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, su casco histórico y su gran tradición vinícola. A lo largo de la capital encontrarás los cinco monumentos prerrománicos más destacados y visitados de la zona, empezando por la famosa Iglesia de Santa María del Naranco, construida en el año 842 y nacida como palacio real de descanso del rey Ramiro I antes de convertirse en Iglesia.

El Dato Destaca por sus dos plantas, sus bellos miradores porticados y sus bóvedas de cañón.

Muy cerca está la Iglesia de San Miguel de Lillo que funcionaba como la capilla palatina del monarca y la Iglesia de San Julián de los prados, erigida por Alfonso II "El Casto", es la iglesia prerrománica más grande y antigua que se conserva a día de hoy. La Cámara Santa es otro de los elementos prerrománicos de gran importancia, está diseñada como una cripta para proteger las legendarias reliquias del reino, el Santo Sudario, la Cruz de la Victoria y la Cruz de los Ángeles. Algo que seguramente desconocías es que en Oviedo se encuentra el único monumento Civil Público de la Alta Edad Media, que sigue intacto en Europa desde entonces, un auténtico milagro. Se trata de una fuente protegida por un edículo de piedra coronado por la Cruz de la Victoria.

Torre de la Catedral de San Salvador, Oviedo, España / Istock / S. Greg Panosian

Un paseo por su casco histórico

Pasear por las calles de Oviedo es volver a la Edad Media, en pleno centro histórico se encuentra su monumento más característico, la Catedral de San Salvador. Su estructura es completamente gótica y tiene raíces en el siglo IX, destaca por su torre calada única y por ser el origen histórico del Camino Primitivo de Santiago.

Museo Arqueólogico de Asturias (ex Monasterio de San Vicente) / wikimedia Commons/Zarateman

Muy cerca encontramos el Monasterio de San Vicente y Claustro, fundado en el año 761. Se trata de un claustro renacentista declarado Bien de Interés Cultural y que hoy en día acoge el Museo Arqueológico de Asturias. En las plazas medievales están repartidos los famosos palacios renacentistas y barrocos como el Palacio de Velarde, el Palacio de Toreno y el Palacio de Valdecarzana-Heredia y también, sus famosas plazas históricas singulares como la Plaza del Fontán, antiguo mercado porticado, la Plaza de Trascorrales o la Plaza de la Constitución donde se ubica el Ayuntamiento de la ciudad.

Plaza del Fontán, Oviedo / wikimedia Commons/Jose Luis Filpo Cabana

Capital gastronómica de España en 2024

Bajo el lema “la cocina que conquista”, Oviedo fue galardonada como la Capital Gastronómica de España en 2024 gracias a una combinación perfecta de su tradición culinaria, materias primas y un sector hostelero volcado en la calidad. Los platos más destacados de la cocina asturiana son la fabada, el cachopo, carnes selectas, pescados y mariscos frescos del Atlántico.

Si eres un amante del queso, Asturias es la región con mayor variedad de quesos artesanales de Europa, y podrás degustar todos ellos, destacando el potente Cabrales, el Gamonéu o el Afuera'l pitu. Y para los más dulzones la ciudad cuenta con dulces exclusivos y protegidos creados en sus pastelerías históricas, como los carbayones, bocados de hojaldre, almendra y yema; y las moscovitas , finas pastas de almendra y chocolate.