Las raíces de Antonio Banderas (66 años) están en una ciudad que llama su "Ítaca personal": “Volver ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”
Salió de su Málaga natal con solo 18 años y ha vivido más de tres décadas fuera de España.
Antonio Banderas es, probablemente, uno de los actores españoles con mayor proyección internacional. Nació en Málaga en 1960 y con solo 18 años se trasladó a Madrid para dedicarse a la interpretación; lo que seguramente no sabía el malagueño es que aquella fue una de las mejores decisiones que tomó en su vida y el comienzo de un viaje vital y profesional que le llevarían hasta conquistar Hollywood.
De esto han pasado ya casi 50 años. O lo que es lo mismo: medio siglo conquistando al público desde la gran pantalla de la mano de directores como el manchego Pedro Almodóvar (con él ha protagonizado títulos como ‘Laberinto de pasiones’, ‘Matador’, ‘La ley del deseo’, ‘Mujeres al borde un ataque de nervios’, ‘Átame’, ‘La piel que habito’ y, las más reciente de todas, ‘Dolor y gloria’).
Tres décadas viviendo en Estados Unidos
Lleva a gala ser uno de los actores españoles más queridos y admirados en la meca del cine, desde su debut en el cine anglosajón con ‘Los reyes del mambo’ en 1992, título al que le siguió ‘Philadelphia’, en 1993, donde hacía de pareja de Tom Hanks. Después llegarían ‘Entrevista con el vampiro’ (con Brad Pitt), ‘Desperado’ y ‘La máscara del zorro’, con Anthony Hopkins, posiblemente la película que terminó por catapultarle a nivel internacional.
Una carrera exitosa que le llevó a instalarse de manera casi definitiva en Los Ángeles hace ahora casi tres décadas, donde residió durante años con su entonces pareja Melanie Griffith en una mansión en las playas de Malibú. Sin embargo, ni el éxito ni la fama hicieron que olvidara sus raíces en su Málaga natal, hasta el punto que durante este medio siglo de trabajo fuera de casa, han sido incontables las ocasiones en las que Banderas ha vuelto una y otra vez a su tierra.
Como la vuelta de Ulises a casa
Y es que, en paralelo a su trayectoria internacional, Banderas ha ido recuperando un vínculo cada vez más estrecho con Málaga. En 2019 impulsó el Teatro del Soho CaixaBank en su ciudad natal, donde participa como actor, director y productor. Se trata de un proyecto que representa una parte importante de su regreso profesional a Málaga y de su voluntad de desarrollar allí proyectos culturales después de casi tres décadas de vida y trabajo fuera de España.
En agosto de 2026, Banderas resumió de forma especialmente explícita su relación actual con la ciudad: “Nací en Málaga y moriré en Málaga”. Y hace solo unos días, durante un reconocimiento recibido en la ciudad, describió su regreso como la vuelta de Ulises a su “Ítaca personal”.
Aunque si hay una afirmación que define como ninguna otra la pasión y devoción de Banderas por su lugar de nacimiento es cuando dijo que volver a Málaga había sido “una de las mejores decisiones” de su vida y que quería depositar en su tierra todo lo que había aprendido durante sus años fuera.
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