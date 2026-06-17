Las raíces de Andrés Iniesta (42 años) están en una pequeña localidad de Albacete de casi 2000 habitantes: "Me siento de Fuentealbilla, español y catalán; no son incompatibles"

Andrés Iniesta Luján es uno de los exfutbolistas y entrenadores más reconocidos de España. Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó con el Mundial de Sudáfrica, donde su gol no solo nos dio la primera estrella a la selección española, sino que dejó una de las imágenes más emotivas del fútbol, al marcar, se quitó la camiseta para mostrar el mensaje' Dani Jarque, siempre con nosotros', un homenaje hacia su gran amigo fallecido.

Fuente en la calle Mayor, camino del lavadero / wikimedia Commons

Aunque ha vivido mayormente en Cataluña, no quita que sus raíces estén en este pueblo de Castilla-la Mancha de apenas unos 2000 habitantes donde creo junto a sus amigos y familia los primeros años de una gran infancia. Al final, nos demostró que el corazón puede estar dividido en varios sitios a la vez sin perder la identidad, como dijo en entrevistas anteriores: "Me siento de Fuentealbilla, español y catalán; no son incompatibles".

Martín Álvarez

Uno de los conjuntos monumentales más valiosos

Además de su belleza natural y su fascinante historia, Fuentealbilla es un destino ideal para los amantes del turismo futbolístico y deportivo en general. Este pueblo manchego te ofrece una ruta" llamada la ruta de Iniesta" donde podrás observar desde cerca la casa donde se crio Iniesta o el bar de Don Andrés Luján, el mismísimo abuelo de Andrés Iniesta.

Recinto ferial de la feria de Albacete. / Istock / Wirestock

Además de la propia “ruta de Iniesta” es importante no dejar pasar otros lugares como el Ayuntamiento de Fuentealbilla o Casa Consistorial, uno de los puntos de referencia de la localidad que complementan el recorrido turístico. Se trata de una edificación que resalta con su estructura arquitectónica y que es la sede de todas las tareas administrativas de la localidad.

Ayuntamiento de Fuentealbilla / wikimedia Commons/Sanpilyagcar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Uno de los lugares imprescindibles para los amantes de la naturaleza son Las Canteras, que en otros tiempos se convirtieron en piscinas naturales para los bañistas hasta que empezó la producción de piedra de yeso en 1968 y La Cañada de El Galayo, que es otro de los puntos paisajísticos que más llaman la atención de los visitantes, es una rambla estacional que cruza varios pueblos para llegar al Júcar.

Laguna del Galayo / wikimedia Commons/Sanpilyagcar, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Pero, si algo tenemos que destacar, eso es la estatua de bronce en honor a Andrés Iniesta. Ubicada en la Avenida de España, frente al estadio Carlos Belmonte. Representa al futbolista y su histórico gol en el Mundial de 2010, acompañada por un monumento de la Copa del Mundo.

"Como sabéis, tengo muy presente de dónde soy. En Albacete empecé a jugar al fútbol y ver hoy esta obra de arte junto al estadio es algo que me emociona mucho y que me hace sentir muy orgulloso", ha expresado el futbolista.

Escultura urbana / wikimedia Commons

Una de las mejores bodegas de toda la región

Sin duda, la bodega de Iniesta, es uno de esos lugares donde si eres un buen amante del vino y del fútbol no te puedes ir de Fuentealbilla sin visitarla.

Se trata de una bodega familiar que se dedica a la crianza y elaboración de vinos, desde que la uva está en la viña hasta que se vende el producto final. Estarás en un entorno único, vivirás el proceso de creación del vino y realizarás catas exclusivas.