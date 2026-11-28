Ada Colau vuelve a las urnas este domingo 29 de noviembre como candidata del Frente Amplio a las elecciones generales. Tras haber sido alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023 y pasar unos años más centrada en el activismo y la calle que en la gestión municipal, regresa a la primera línea política con una biografía ya muy conocida en el debate público, aunque su historia empezó mucho antes de los despachos y las campañas.

Vista aérea del skyline de Barcelona desde el Parc del Guinardo / Istock

Como cualquier figura pública, en su caso también hay un pasado de casas de infancia y visitas de verano a los pueblos de los abuelos. En su vida se cruzan la vida de barrio en una gran ciudad con los pueblos del interior de los que partieron tantas familias en busca de un futuro mejor.

Lucía Alfonso González

Colau nació en Barcelona el 3 de marzo de 1974 y pasó su infancia y sus primeros años de juventud en el Guinardó, arriba en la ciudad. Pero al tirar del hilo familiar la historia no se queda en Cataluña: los abuelos paternos venían de Güel, un rinconcito de Huesca, y los maternos de Almazán, en Soria, al borde del Duero.

Del Guinardó a las raíces de una familia que emigró a Barcelona

Antes de llegar a la alcaldía, la candidata que encabeza la coalición integrada por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns fue una chavala del Guinardó que vivió allí hasta cerca de los 20 años, por la zona de la calle Rubió i Ors. De allí rercuerda jugar en la calle con sus hermanas y las hogueras de San Juan, como contó en una entrevista con Betevé al comienzo de su alcaldía. En este rincón del distrito de Horta-Guinardó, al nordeste de Barcelona, se mezclan calles de vecinos, zonas verdes como el parque del Guinardó y miradores altos hacia la ciudad (con el Turó de la Rovira ya en Can Baró, justo al lado).

Escuela Parc del Guinardó / Wikimedia Commons

Ella misma ha resumido varias veces lo que pesa ese barrio en su manera de verse. En 2018, cuando El País le preguntó qué quedaba de aquella niña del Guinardó, soltó un "Pues todo" y explicó que le gustaba vivir en una ciudad diversa y cosmopolita, pero hecha de barrios, donde encajaba tanta gente llegada de fuera, igual que sus padres, que venían de Almazán (Soria) y de Güel, un pueblo de pastores en Huesca.

Morrons de Güel desde Casa Campo / Wikimedia Commons

Güel y Almazán: dos paradas entre montañas y piedra

Detrás de eso está la historia de tantos hogares que crecieron con la emigración interior hacia Barcelona. Sus cuatro abuelos hicieron las maletas buscando salir adelante y mejorar su vida, un origen que Colau ha reivindicado en distintas entrevistas sin separar nunca lo que vivió en la ciudad de lo que traía su familia de casa.

Güel es una localidad perteneciente al municipio de Graus, en la Ribagorza / Wikimedia Commons

Si seguimos la rama de su padre, el camino lleva a Güel, dentro del municipio de Graus, en la Ribagorza oscense. Colau lo ha definido como un pueblo de pastores (apenas tiene ya 14 habitantes). Es un terreno de montaña muy disperso, formado por pequeños caseríos bajo el Morrón de Güel. Uno de los puntos con más historia y mejores vistas del lugar es la ermita de la Virgen de las Rocas, de origen románico y consagrada en el siglo X, asomada sobre el valle del Isábena y lejos de las rutas más transitadas del Pirineo aragonés.

Palacio de los Altamira en Almazán / Wikimedia Commons

La otra mitad de la familia tira hacia Almazán, en Soria, junto al río Duero, una villa de unos 5.500 vecinos con mucha huella medieval. En su plaza Mayor asoma el palacio de los Hurtado de Mendoza, levantado entre los siglos XV y XVI, y muy cerca llama la atención la iglesia románica de San Miguel, del siglo XII y declarada Monumento Nacional en 1931, conocida por la cúpula nervada de su crucero, con aire musulmán formando una estrella de ocho puntas. A eso se suman los tramos conservados de su vieja muralla, que llegó a rodear 1.700 metros con siete puertas.