Las raíces de la actriz Ángela Molina (70 años) está en la isla más codiciada de España: "No sé hablar de ella en otro idioma que no sea el de la gratitud"

Es probablemente el lugar más suyo. Durante casi 13 años, con su primera pareja -el fotógrafo francés Hervé Tirmarche-, y después con su actual marido, el empresario ibicenco de origen canadiense Leo Blakstad, la española Ángela Molina ha encontrado en esta isla mallorquín un hogar al que volver.

Nacida en Madrid y criada en el barrio de Argüelles, donde su padre regentaba una cafetería, la actriz no ha olvidado sus orígenes, pero ahora, sus raíces, y también las de su familia -su hija Olivia, nacida en la isla, y sus hijos Mateo y Antonio, residentes de la isla-, crecen bajo el Mediterráneo.

Ibiza, Biodiversidad y Cultura

La casa de la actriz se ubica en el barrio de Santa Eulària, en la zona este, un núcleo elevado que domina la desembocadura del único río que recorre la ínsula, hogar del conjunto arquitectónico Puig de Missa, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y recoge una iglesia fortificada del siglo XVI, un cementerio y varias casas tradicionales, como el Museu Etnogràfic d'Eivissa, con una casa pagesa restaurada que muestra la arquitectura bioclimática tradicional, aperos agrícolas y la vestimenta típica de la zona.

Vista aérea de Santa Eulària, Ibiza / Istock

En este mismo municipio, se encuentra ademásparte del patrimonio defensivo costero y la tradición artesanal de la isla, con la Torre d'en Valls, frente al islote de Tagomago; y los mercados de artesanía textil y de cuero, herencia del movimiento hippie de los años 60 y 70.

En la zona contraria, al oeste, el municipio de Sant Antoni de Portmany se presenta con la Bahía de Sant Antoni, un puerto natural presente desde época romana –el Portus Magnus-, y la Iglesia de Sant Antoni de Portmany, fundada en el siglo XIV como fortaleza costera para resistir la piratería.

Cueva de Egragopilas en Ibiza / Istock / INIGO ARZA

Pero más allá del patrimonio visible, las playas esconden además uno de los mejores secretos de la isla: un Patrimonio de la Humanidad submarino que pasa desapercibido, las praderas de Posidonia Oceánica que conforman el ecosistema marino en la reserva natural entre Ibiza y Formentera, y consiguen la imagen cristalina que guardan todas sus playas.

¿Las mejores calas? En esta zona la Cala Salada y su vecina la Saladeta, caracterizadas por sus acantilados escarpados, encajonadas entre bosques de pinos y puestas de sol sobre el mar. Estas dos opciones, en la zona, son dos de las mejor conservadas y con los tonos de agua más turquesa de la costa oeste, en un entorno natural virgen.

Vista aérea de Cala Saladeta, Ibiza / Istock

Patrimonio e historia del norte y sur de la isla

Las zonas sur y suroeste de Ibiza destacan por su valor ecológico y arqueológico.

Empezamos con el Poblado Fenicio de Sa Caleta, declarado Patrimonio Mundial y Bien de Interés Cultural, por recoger los restos del primer asentamiento fenicio fundado hacia el 650 a.C. El recinto incluye la trama urbana original y viviendas modulares, así como callejones y hornos metálicos en el entorno del Parque Natural de ses Salines de Eivissa i Formentera. En tu visita al yacimiento, no perdones los estanques salineros en uso desde época fenicia, con dunas de playa y praderas marinas que podrás disfrutar en la playa de Es Cavallet.

Poblado Fenicio de Sa Caleta, Ibiza / Wikicommons / Paul Hermans

La Cala d'Hort y Es Vedrà, en la Reserva Natural de es Vedrà, es Vedranell i els Estanys de sa Sequi -espacio insular protegido- cuenta, además de con un paisaje natural inolvidable, con vestigios como la Torre des Savinar, llamada la torre del pirata por su carácter defensivo frente a los posibles intrusos que quisieran incursionar en la isla.

Para favorecer la visibilidad, la estructura se encuentra en un acantilado rodeado de Mediterráneo con vistas al Islote de Es Vedrà, de 382 de altura forjada en piedra caliza. Y, pese a que cualquier punto es bueno, si quieres disfrutar de las mejores vistas de la isla, prueba la Ruta que asciende hasta Sa Talaia, el punto más alto, con 475 metros de altura y un sendero panorámico al archipiélago pitiuso.

Islote de Es Vedrà, Ibiza / Istock

Hoy los "hogares" de la actriz, se dividen entre Málaga, Madrid y el territoirio ibicenco, pero no hya duda de que sus raíces, permanecen en tierra balear.