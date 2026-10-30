Crecieron a 450 kilómetros y se conocieron en los platós de Antena 3: las raíces separadas de Mónica Carrillo y Matías Prats están en un palmeral Patrimonio de la Humanidad y el pueblo del Guadalquivir que vio nacer la saga Prats

La televisión tiene la capacidad de hacer reconocido lo ajeno, y hacer de identidades aparentemente desconocidas una cara amiga que, poco a poco, se vuelve parte de tu entorno natural. Voces y rostros como el de Pedro Piqueras, Karlos Arguiñano o Rosa María Calaf son ya parte del imaginario colectivo en televisión, y como ellos otros muchos se han hecho con la cara visible de la cadena.

Vista vertical de la barroca Basílica de Santa María de Elche / Istock

En el caso de Prats y Carrillo, cada sábado y domingo a las tres de la tarde y a las nueve de la noche, dos de las voces más conocidas de Antena 3 abren los informativos, desde hace 12 años. Él había llegado a la cadena en el 98, después de más de veinte años en Televisión Española, mientras que ella se incorporó a la redacción en diciembre de 2006. Pero existe una historia mucho antes de coincidir en el plató, a más de 450 kilómetros entre ambos periodistas: la de Mónica, desde palmerales históricos, y la de Matías en el pueblo de Córdoba donde nació su padre.

Sara Fernández García

Elche, la ciudad de las palmeras

Pese a la belleza indiscutible de Elche, la atención se la llevan siempre, e inevitablemente, las palmeras. Aparecen en las rotondas, entre los bloques de pisos y detrás de las tapias de los huertos, pero existe una zonaconcretaa donde se cuentan por metros, hasta 200.000 y 300.000 ejemplares en unas 500 hectáreas: el Palmeral de Elche es el mayor de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde el año 2000. Una extensión impresionante perfecta para recorrer en un paseo, que refleja una historia de milenios, puesto que ya los íberos dibujaban palmeras en sus vasijas, y los musulmanes ampliaron la plantación con una red de acequias que todavía riega los huertos.

Fuente de Panorma en el interior del parque municipal de El Palmeral en Elche. / Istock

Mónica Carrillo nació en esta ciudad el 16 de septiembre de 1976, en una familia llegada desde Murcia, y estudió en el colegio público Candalix. En agosto de 2018 volvió para dar el pregón de las fiestas, y recordó las meriendas en La Glorieta, las tardes en los recreativos Dum Dum y el cine Alcázar. Lo que más repitió fue la luz: "Allá por donde voy hablo de ti, mi Elche, de tu luz, que podría protagonizar cualquier cuadro de Sorolla".

El mejor sitio para entender el palmeral es el Huerto del Cura, que debe su nombre al sacerdote que era su dueño en 1918. Allí crecen algunas de las palmeras más antiguas de la ciudad, con más de 300 años, y allí está la más famosa: la Palmera Imperial, con siete brazos que salen del mismo tronco como un candelabro. Lleva ese nombre desde que la emperatriz Sissi visitó el huerto en 1894 y, según cuenta la tradición, dijo que era digna de un imperio.

Fuente interior del Palmeral de Elche. En el parque municipal de Elche, Alicante / Istock

Del Misteri a la Dama

Desde los huertos, el paseo lleva al centro histórico y a la basílica de Santa María, donde cada agosto se representa el Misteri d'Elx, un drama cantado sobre la muerte y la asunción de la Virgen. La Unesco lo reconoció en 2001, y con él Elche suma dos Patrimonios de la Humanidad. La visita continúa hacia el sur, con el yacimiento de La Alcudia, donde se registra el busto íbero de la Dama de Elche que hoy se guarda y expone en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.

Dama de Elche emblema del arte ibérico / Istock / Jacob Strand

Y si el turismo te ha abierto el apetito, el plato de la ciudad es el arroz con costra, un arroz al horno con embutidos y carne que se cubre con huevo batido antes de terminar en el horno, y que te hará querer volver de la misma manera que la propia periodista insiste, se encuentra regresando una y otra vez a su ciudad: "Siempre me voy feliz de Elche porque sé que siempre vuelvo".

Playa de arena de Arenales del Sol con zona de dunas en un entorno natural. En Costa Blanca, Alicante provincia, Elche / Istock

Villa del Río, el castillo que se hizo ayuntamiento

Al otro lado de la vega del Guadalquivir, sin embargo, a unos 50 kilómetros de Córdoba entre olivares y campos de cereal, se escribe otra historia muy diferente, un legado generacional y una profesión familiar que se registra en Villa del Río desde 1913. Matías Prats Cañete, se inició como una de las grandes voces desde Radio Algeciras, donde narró toros y fútbol para Radio Nacional desde Málaga y, entre los cuarenta y los setenta se distinguió por ser la voz de los noticiarios del No-Do. Su hijo, Matías Prats Luque, nació en Madrid, heredero de nombre y oficio, sin tener claro ese puesto: "Yo no quería ser Matías Prats, quería ser cualquier otra cosa. Luego te das cuenta del privilegio que es", contó en septiembre de 2026. Pero hoy abraza sus raíces en nombre, profesión y pueblo, y estas encuentran hogar, precisamente, en el pueblo andaluz.

Castillo de Villa del Río / Wikicommons / CFA1877

Villa del Río tiene hoy unos 6.850 habitantes, y su edificio más singular está en el centro. En el siglo XI, los andalusíes levantaron allí una torre llamada Karid-Wad, la aldea del río, para vigilar el Guadalquivir y el camino de Córdoba a Jaén. Fernando III la conquistó a principios del siglo XIII, y en el XVI Ya se había convertido en la parroquia de San Pedro, con la torre oeste como baptisterio. Siguiendo esta metamorfosis, también el castillo dejó su puesto para hacerse sede del Ayuntamiento.

Iglesia de la Concepción, Villa del Río / Wikicommons / CFA1877

A pocos pasos esperan la iglesia de la Inmaculada Concepción y la casa de las Cadenas, con el Museo Histórico Municipal y piezas arqueológicas encontradas en la zona, así como obra de pintores locales, aunque si hablamos de artistas el protagonista siempre será el mismo: el pueblo guarda un museo dedicado a Matías Prats Cañete, su vecino más célebre.

Museo Prats en el pueblo de Villa del Río. / Ayuntamiento de Villa del Río

A lo largo del paseo por la región cordobesa, encontrarás además restos de sus antiguos molinos de agua y un puente romano sobre el río Salado, en el viejo camino de Córdoba a Madrid, declarado Bien de Interés Cultural.