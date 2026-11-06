Rafael (92 años), vecino de Albacete: "Mi padre, mi hermano, mi abuelo y mi bisabuelo eran alfareros, y mis hijos también lo son. Cada uno en una rueda"

Cuando Rafael Cebrián Molina era pequeño, los tornos de alfarero se movían con el pie, y él jugaba con ellos en el taller de su padre. "Empecé cuando tenía 8", recuerda. A trabajar en serio se puso un poco más tarde: "Empecé a trabajar formalmente con 12 años". Desde entonces no ha conocido otro oficio. Trabajó hasta los 75, y el pasado 9 de octubre, en la feria de artesanía Farcama de Toledo, recogió la Medalla al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha, que reconoce una saga de cinco generaciones de alfareros. "Me han dado la alegría en vida", dijo.

La Roda, en Albacete / Wikicommons / Héctor S. Marqueño

Para la ocasión volvió al torno y modeló unas cuantas piezas. Comprobó que las manos seguían sabiendo lo que hacían, aunque le faltan ya "las fuerzas para sostener las piezas", según explicaba en conversación con Albacete Digital. Rafael nació en Chinchilla de Montearagón, uno de los grandes pueblos alfareros de la provincia, pero su vida está en La Roda, donde su padre trasladó el horno de la familia.

Sara Fernández García

Cinco generaciones, cada uno en su rueda

En casa de los Cebrián, el barro es cosa de familia desde hace más de un siglo. "Mi padre, mi hermano, mi abuelo y mi bisabuelo eran alfareros, y mis hijos también lo son", explica. Hasta un primo suyo acabó en el oficio. El taller se organizaba de una forma muy sencilla: "Cada uno en una rueda, y así lo hacíamos siempre".

Histórico oficio de Alfarería. / Istock

De aquellas ruedas salían piezas pensadas para la vida diaria del campo manchego. Pucheros, cazuelas y lebrillos, y también algunas que hoy casi nadie recuerda. "Hacíamos alcabuces, una herramienta para sacar el agua de los pozos", cuenta. Cuando le preguntan qué le ha mantenido tantos años delante del torno, responde con dos palabras: "La ilusión". Y no duda sobre lo que haría si pudiera volver a empezar: "Volvería a ser alfarero". Su deseo, dice, es "que este oficio perdure en el tiempo y que tire para adelante".

Palacio en La Roda / Turismo Castilla-La Mancha

Chinchilla, el pueblo de los alfares en las cuevas

El pueblo donde nació Rafael lleva siglos trabajando el barro. La alfarería de Chinchilla de Montearagón está documentada al menos desde el siglo XV, y a finales del XVI las Relaciones Topográficas de Felipe II ya dejaban constancia de que allí "se hace mucha y muy buena obra de barro": ollas, crisoles y cántaros.

A comienzos del siglo XX trabajaban en el pueblo 36 alfareros, la mayoría en talleres excavados en las cuevas del barrio de San Antón. Después de la Guerra Civil empezó el declive, cuando el plástico, el aluminio y la loza industrial fueron sustituyendo a los cacharros de barro en las cocinas. En los años setenta quedaban tres alfares, y el último cerró en 1997.

Iglesia del Salvador de La Roda / Istock

Lo que no se ha perdido es la memoria. Chinchilla alberga el Museo de Cerámica Nacional, con más de 2.000 piezas de 47 comarcas españolas hechas por 575 alfareros, reunidas entre 1973 y 1980 por Carmina Useros y Manuel Belmonte.

La Roda, el pueblo de los miguelitos

A unos 40 kilómetros de Albacete, La Roda es la casa de Rafael desde que su padre trasladó allí el horno. Tiene algo más de 15.000 habitantes, y su casco antiguo es Conjunto Histórico-Artístico desde 1973, con calles de casas blasonadas y escudos en las fachadas.

Los Miguelitos de La Roda / Wikicommons / Tamorlan

El centro lo preside la iglesia de El Salvador, de estilo renacentista, levantada sobre restos góticos anteriores. Y para terminar la visita hay que probar el dulce del pueblo, los miguelitos, unos pastelitos de hojaldre rellenos de crema que en los últimos años se han animado también con chocolate.