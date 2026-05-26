El pueblo al que siempre volvía Miguel Delibes es un precioso páramo en Burgos: "El lugar donde entendí que la naturaleza es la única patria que importa"

Miguel Delibes fue uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX y una figura esencial de la literatura en castellano. Quienes más conocen o admiran al escritor, seguro que ya saben que nació en Valladolid en 1920 (también saben que fue allí donde murió, en 2010).

Sin embargo, tal y como se recogen en numerosas declaraciaones y hasta dedicatorias y menciones en muchas de sus obras, hay otro lugar que para el escritor consideraba como su pueblo de adopción. Algo así como un refugio emocional, tal y como describiremos hoy. Y este lugar es Sedano, en la provincia de Burgos.

Adriana Fernández

Un lugar remoto del interior de Burgos

“Me enmoré de Sedano casi al mismo tiempo que de mi mujer” llegó a decir el escritor en alguna ocasión. Y la frase, más allá de ser un elogio y un piropo para ambos, es real como la vida misma.

El pintoresco paraje de la comarca de Sedano. / Istock / MONICA VILA FERREIROS

Resulta que Delibes conoció este pueblo porque era el lugar donde veraneaba habitualmente Ángeles, la que después se convertiría en su mujer. El escritor llegó por primera vez en 1942, y desde entonces no dejó de visitarlo. Así es como se convirtió en su gran refugio personal, y literario, fuente de inspiración de para muchas de sus novelas.

Y es que en sus textos sobre caza, pesca y naturaleza aparecen con frecuencia los paisajes del valle del Ebro que dibuja la comarca de Sedano en general, y del pueblo en particular. Situado al noroeste de la provincia de Burgos, entre las cuencas del Ebro y del Duero. Ahía está este remoto lugar.

El espectáculo de las cascadas de la vecina Orbaneja del Castillo. / Istock

Qué ver en Sedano

Aunque la joya de la corona es Orbaneja del Castillo, Sedano está considerada la capital cultural y administrativa de de la comarca, famosa no solo por ser el refugio más conocido y popular del escritor, sino por la belleza de sus casas blasonadas y su arquitectura de piedra.

Pero hay más, porque resulta que este es un lugar de una riqueza en yacimientos prehistóricos sin igual: dólmenes como el de Las Arnillas, o concentraciones de iglesias rupestres y románicas, como la de Moradillo de Sedano, colocan a este remoto paraje en el mapa de los lugares con rico patrimonio histórico, a pesar de ser un completo desconocido para muchos viajeros.

Un detalle de la riqueza constructiva de la iglesia de Santa María de Sedano. / Istock

Las rutas de senderismo más bonitas

El terreno en el que se encuentra Sedano, de orografía kárstica, lo convierte en un lugar ideal para la práctica de senderismo y turismo rural. Y si hubiera que destacar alguna en concreto, podemos decir que la Ruta de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón, así como el Pozo Azul en Covanera, son de las más impresionantes.

Con una riqueza así, patrimonial y natural, no es de extrañar que llegara a enamorar a Delibes. “Cielo alto, calor seco y una brisa fresca, tonificante, al morir el día” es otra de las frases contundentes y descriptivas que el escritor dedicó a Sedano. Y el vínculo sigue existiendo a día de hoy: quien se deje caer por esta tierra castellano leonesa puede visitar el Centro de Interpretación del Valle de Sedano Miguel Delibres, con varios espacios dedicados a su memoria.