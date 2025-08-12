Este es el pueblo de Teruel que ya forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España

A los 14 que había hasta el momento en Aragón, se ha sumado Linares de Mora, que este sábado ha destapado el cartel que le acredita como uno de Los Pueblos más Bonitos de España. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, ha asistido a este acto junto a la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sevilla, y el presidente de la Asociación Los pueblos Más Bonitos de España, Francisco Mestre.