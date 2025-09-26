Un pueblo "surrealista" de Zamora, gran protagonista en TikTok con más de 14 mil 'likes'

Con casi 3 minutos de vídeo y más de 14 mil 'likes', hay que esperar a sus últimos compases para ver aparecer al territorio zamorano en la lista, que no está -al menos no se explicita- ordenada por importancia. Es en la 9ª plaza de este reguero de pueblos cuando la autora del vídeo se pregunta y contesta a sí misma con "¿Qué tenemos en Castilla y León? Zamora. ¿Y qué tenemos en Zamora? Peleas de Abajo, entre otros". Tras esta introducción, explica que "también existe Peleas de Arriba, claro", antes de recomendar con humor a los posibles visitantes de estas localidades de Tierra del Vino que "sea como sea, si vas allí, mejor hacer tranquilito".