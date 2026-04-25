El pueblo de Soria que ofrece casa gratis y empleo recibe 8.000 solicitudes: "Tenemos peticiones hasta de Emiratos Árabes"

Arenillas, un pequeño pueblo de Soria de 40 habitantes, ha dado la vuelta al mundo. Su oferta de casa gratis y empleo a la familia que decida instalarse en una de las zonas más despobladas de la España Vaciada ha recibido peticiones de numerosos países después de publicarse en varios medios internacionales, entre ellos varios sudamericanos.

"Llevamos dos semanas. En la primera nos llegaron 500 o 600 correos, pero ya se desbordó. Igual hemos recibido fácilmente 7.000 u 8.000", ha explicado la alcaldesa del municipio, Sonia Tobaruela, en una entrevista en Cadena Ser Soria.

Adriana Fernández

Peticiones de Sudamérica

Las peticiones han venido de numerosos puntos de España y Alemania, y de Sudamérica, así como, sorprendentemente, de Marruecos, Mauritania y Emiratos Árabes, después de publicar la noticia la agencia Efe y hacerse eco un conocido 'youtuber'.

Con el objetivo de repoblar la zona, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas habían rehabilitado en los últimos años siete viviendas y es una de ellas, que se quedó libre hace unos meses, la que ofrecían de manera gratuita a aquella familia que decida establecerse allí, así como un trabajo de albañil. "Un constructor que vive en el pueblo necesita un albañíl", señala la alcaldesa, Sonia Tobaruela.

El puesto, según se explicó en su día, estaría vinculado al mantenimiento y rehabilitación de inmuebles municipales, con el doble objetivo de dar respuesta a una necesidad estructural del medio rural y aportar una estabilidad laboral a quien decidiera dar el paso.

Arenillas, Soria / Wikicommons | MIGHIDISL

"El bar es lo que da la vida"

De forma paralela, el Ayuntamiento ofrecía también la gestión del bar, que en muchos lugares de zonas rurales es el alma del pueblo, el lugar de encuentro tanto en invierno como en verano. "El bar es lo que da vida a un municipio, lo que crea unión y comunidad", comentaba el presidente de la Asociación Cultural de Arenillas, Rodrigo Gismera.

"Con el bar solo no se saca para un sueldo, por lo que ofrecíamos el puesto de trabajo de albañil, la casa y la gestión del bar", explica la alcaldesa, que informa que ya tienen un candidato elegido "que probablemente se vendrá al pueblo a vivir pero todavía no está cerrado".

En ese sentido, Tobaruela recuerda que vivir en esta zona de la España vaciada "no es fácil, sobre todo en invierno", ya que carecen de muchos servicios, si bien siguen viniendo entre semana en furgonetas el panadero, el frutero y el médico, entre otros.